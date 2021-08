Raonic vynechá třetí grandslam v řadě, zranění nohy ho nepustí ani na US Open

Milos Raonic už potřetí za posledních pět let přijde o US Open. Letos se 30letý Kanaďan, jehož maximem na newyorském grandslamu je osmifinále, omluvil kvůli zranění pravé nohy. Od března odehrál kvůli zdravotním potížím pouze jeden zápas, kromě olympiády tak přichází o třetí grandslam po sobě.

Bývalý třetí hráč světa a aktuálně 34. muž pořadí ATP Milos Raonic se letos představil pouze na pěti turnajích. Nejlepšího výsledku dosáhl na Australian Open, na kterém skončil v osmifinále na raketě Novaka Djokoviče.



Od březnového Miami léčil zranění lýtka a odehrál už jen jeden zápas. Na konci července otestoval svůj zdravotní stav a formu v Atlantě, po nepovedeném výkonu však podlehl Američanu Brandonu Nakashimovi a od té doby opět nehraje.



Včera se 30letý Kanaďan vzdal možnosti startovat na US Open, které začíná v pondělí a dnes se losuje jeho hlavní soutěž. Po Roland Garros a Wimbledonu se nepředstaví na třetím grandslamu po sobě.



Bývalý wimbledonský finalista Raonic přijde o US Open potřetí za posledních pět let. Jeho nejlepším výsledkem jsou osmifinále z let 2012, 2013, 2014 a 2018. Loni vypadl ve druhém kole s krajanem Vaskem Pospisilem.



Před Raonicem se odhlásili také bývalí šampioni Švýcar Roger Federer, Španěl Rafael Nadal, rakouský obhájce titulu Dominic Thiem a Švýcar Stan Wawrinka. Soutěž přišla o Američanky Serenu a Venus Williamsovy a Sofii Keninovou.