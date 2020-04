Reakce a výzvy tenistů po zrušení Wimbledonu: Zůstaň doma a zachraň životy

Zde je pát čerstvých komentářů a krátkých vzkazů ze sociálních sítí.



Dvojnásobná šampionka Petra Kvitová: "Těžko se to přijímá. Nejen proto, že je pro mě Wimbledon speciální, ale je to historie tenisu a v kalendáři teď zeje velká díra. Bude mi chybět hra na krásné zelené trávě a bílé oblečení, ale příští rok se turnaj určitě vrátí. A užijeme si ho o to víc."



Loňská vítězka ve čtyřhře žen Barbora Strýcová: "Z téhle zprávy jsem moc smutná. Je to a navždy to bude turnaj mého života."



Loňská šampionka Simona Halepová: "Loňské finále bude navždy jedním z nejšťastnějších dnů v mém životě. Ale procházíme teď něčím důležitějším, než je tenis a Wimbledon se vrátí! A taky to znamená, že se budu moci ještě déle těšit na obhajobu titulu."



Osminásobný šampion Roger Federer: "Jsem zničený."



Sedminásobná šampionka Serena Williamsová: "Jsem otřesená."



Bývalá deblová šampionka Barbora Krejčíkové: "Těžké časy, ale správné rozhodnutí."



Ukrajinka Jelina Svitolinová na síťi TikTok vyzobrazila své pocity v krátkém karaoke na píseň All By Myself od Céline Dion.



Britská tenisová asociace LTA na sociálních sítích zveřejnila takřka současně s oznámením o zrušení Wimbledonu předtočené video, ve kterém tenisté šíří krátké heslo: 'Zůstaň doma, zachraň životy'. A zároveň vzkazují: "Všichni jsme v tom společně a vrátíme se silnější.".



Britka Johanna Kontaová: "Doufám, že jste všichni v bezpečí a zdraví v těchto těžkých časech."

Španěl Feliciano López: "Dovolte mi poslat velké objetí každému na britských ostrovech, kdo bojuje s následky této hrozné pandemie."

Britka Harriet Dartová: "Je to škoda, že se letos neuvidíme během travnaté sezony. Ale všichni jsme v tom společně a rozhodně se vrátíme silnější."

Kanaďan Milos Raonic: "Je to správná věc, kterou musíme udělat se vším, co se teď na světě děje."

Kanaďan Felix Auger-Aliassime: V tomto kritickém obdbí je zdraví a bezpečnost na prvním místě."

Britka Katie Boulterová: "Nejdůležitější věcí je, aby všichni zůstali šťastní, zdraví a postarali se o své blízké."

Brit Jamie Murray: "Doufám, že se každý o sebe postará, zůstane doma a nebude vyhledávat veřejné seskupování."

Chorvat Marin Čilič: "Užívejte si doma sami sebe. Teď je čas udělat věci, na které není tolik času, když nejste doma."

Chorvatka: Donna Vekičová: "Doufám, že každy zůstane v bezpečí a uvidíme se v příštím roce."

Bulhar Grigor Dimitrov: Jsme v tom společně. Teď musíme zůstat doma a zachraňovat životy."