Řím: Šance Plíškové a zraněné Siniakové. Bejlek čeká otravná veteránka, Valentové hrozí konec
Přehled toho nejzajímavějšího, středa 6. 5.
Češi v akci
Kopřiva (ČR) – Marozsán (Maď.) | Court 13 (11:00 SELČ)
Siniaková (ČR) – Boissonová (Fr.) | Court 1 (12:30 SELČ)
Bejlek (ČR) – Siegemundová (Něm.) | Court 1 (14:00 SELČ)
T. Valentová (ČR) – Putincevová (Kaz.) | Court 2 (14:00 SELČ)
Plíšková (ČR) – Bouzasová (Šp.) | SuperTennis Arena (17:00 SELČ)
Šance pro Plíškovou a Siniakovou, Bejlek čeká otravná veteránka
Karolína Plíšková antukové kurty moc nemusí, hlavně ty pomalejší. V Římě se jí ale z nějakého důvodu v minulosti dařilo náramně. Třetinu z devíti startů dotáhla až do finále a v roce 2019 přebírala trofej pro šampionku. Navíc letos dorazila do italského hlavního města ve výborné formě. V posledních týdnech potvrzovala, že se jí návrat po velmi dlouhé zdravotní pauze vyplatil a na antuce zaznamenala čtvrtfinále v Linci i na tisícovce v Madridu. Její soupeřkou bude Jessica Bouzasová. Španělka prožívá naopak velmi mizernou sezonu, což potvrzuje i zápasová bilance 5:11. Nedaří se jí ani na antuce a na žádném letošním turnaji nevyhrála více než jeden zápas. Plíšková tak bude v premiérovém vzájemném souboji favoritkou na postup. Bouzasová ale nemusí být pro bývalou světovou jedničku soupeřkou, která jí bude sedět.
Kateřina Siniaková na sebe v posledních týdnech upozorňovala hlavně ve své královské disciplíně. Ve čtyřhře se totiž vrátila na post světové jedničky a hlavně po boku Taylor Townsendové vyhrála už 15 zápasů v řadě, což zahrnuje tři triumfy na úrovni Masters. V singlu tak úspěšná není, nicméně od začátku března zapsala velmi solidní osmifinále v Indian Wells a třetí kolo v Madridu. V Římě se jí nikdy nedařilo a jejím maximem je druhé kolo. Letos má jedinečnou příležitost ho vyrovnat, protože v prvním kole nastoupí proti Lois Boissonové. Francouzka zakončila loňskou životní sezonu už na konci září a letos kvůli zranění odehrála jen jeden duel. A to v Madridu, kde schytala výprask od Peyton Stearnsové. Siniaková bude jasnou favoritkou, ale senzační semifinalistku loňského French Open by rozhodně neměla podcenit. Obzvláště na antuce. Češka navíc není stoprocentně fit a má potíže s levou nohou.
Sára Bejlek se poprvé v kariéře představí v hlavní soutěži římského Masters. Češka bude favoritkou na postup, ale rozhodně ji nečeká snadná výzva. Narazí totiž na extrémně zkušenou veteránku Lauru Siegemundovou, která dokáže svou hrou i vystupováním otrávit nejednu soupeřku na okruhu. Letos má Němka sice negativní bilanci, ale na poslední akci v Madridu trápila Jasmine Paoliniovou a právě na antuce je obvykle nejvíce nebezpečná. Antuka je ovšem nejoblíbenějším povrchem i pro Češku. Senzační šampionka únorové pětistovky v Abú Zabí však neprožívá ideální antukové jaro. V posledních týdnech hodně laborovala se zdravotními problémy a na nejpomalejším povrchu zatím hrála pouze na netypické zelené drti v Charlestonu, kde zapsala bilanci 1:1. Hodně bude záležet na zdravotním stavu Bejlek, nicméně i v případě stoprocentní kondice ji s největší pravděpodobností čeká náročný duel.
Valentové a Kopřivovi hrozí konec
Tereza Valentová absolvuje po průlomovém loňském roce svou první kompletní sezonu na hlavním okruhu a zatím se jí příliš nedaří. Navíc měla v Římě docela smůlu na los a svůj debut na této akci, kterou měla původně kvůli maturitní zkoušce vynechat, začne proti Julii Putincevové. Proti ruské rodačce reprezentující Kazachstán bude stejně jako před dvěma týdny v Madridu, kde padla po třísetové bitvě, mírnou favoritkou. Před cestou do italské metropole působila na menším podniku WTA 125 ve Francii, kde rozhodně nepředvedla ideální výkonnost a prohrála finále. Rovněž Putincevová na tom není letos nejlépe, ale má obrovské zkušenosti a v Římě byla dvakrát minimálně v osmifinále. Vzhledem ke zmíněnému by nebylo žádným velkým překvapením, pokud by česká teenagerka se zkušenou soupeřkou opět prohrála.
Vít Kopřiva loni konečně po letech úsilí prorazil do elitní stovky žebříčku a už nějakou dobu se pohybuje výhradně na nejvyšší tour. A rozhodně si vede výborně, protože dál vylepšuje své žebříčkové maximum a sbírá skvělé výsledky. Zejména na oblíbené antuce. V posledních týdnech má pravděpodobně životní formu, jež zahrnuje čtvrtfinále v Mnichově a první osmifinále na Masters, na které dosáhl v Madridu i díky skalpu Andreje Rubljova. Přesto nebude v prvním kole v Římě favoritem a hrozí mu, že neobhájí body za loňské třetí kolo. Čeká ho totiž souboj s nevyzpytatelným Fábiánem Marozsánem. Maďarský tenista je i letos velmi nevyrovnaným hráčem, takže se nedá predikovat, jak moc kvalitní výkon v daný den předvede. Kopřiva tak rozhodně nemusí být bez šance. Vzájemná bilance je vyrovnaná 2:2, nicméně Kopřiva vyhrál úvodní dva souboje před mnoha lety na okruhu ITF.
Středeční program
CAMPO CENTRALE (od 11:00 SELČ)
1. Stefaniniová (It.) – Ostapenková (Lot.)
2. Hurkacz (Pol.) – Hanfmann (Něm.) / nejdříve ve 13:00 SELČ
3. Arnaldi (It.) – Munar (Šp.)
4. Cocciarettová (It.) – Krausová (Rak.) / nejdříve v 19:00 SELČ
5. Ciná (It.) – Blockx (Belg.) / nejdříve ve 20:30 SELČ
BNP PARIBAS ARENA (od 11:00 SELČ)
1. Brooksby (USA) – Báez (Arg.)
2. Pigatová (It.) – Grantová (It.)
3. Taggerová (Rak.) – Sakkariová (Řec.) / nejdříve ve 14:00 SELČ
4. Carreňo (Šp.) – Tabilo (Chile)
5. Basilettiová (It.) – Tomljanovicová (Austr.)
SUPERTENNIS ARENA (od 11:00 SELČ)
1. Zhizhen Zhang (Čína) – Altmaier (Něm.)
2. Golubicová (Švýc.) – Urgesiová (It.)
3. Townsendová (USA) – Brancacciová (It.)
4. De Jong (Niz.) – Borges (Portug.)
5. Plíšková (ČR) – Bouzasová (Šp.)
COURT 13 (od 11:00 SELČ)
1. Kopřiva (ČR) – Marozsán (Maď.)
COURT 1 (od 11:00 SELČ)
1. Džumhur (Bosna) – Mannarino (Fr.)
2. Siniaková (ČR) – Boissonová (Fr.)
3. Bejlek (ČR) – Siegemundová (Něm.)
COURT 2 (od 11:00 SELČ)
1. P. Udvardyová (Maď.) – Kornějevová (-)
2. Ugo Carabelli (Arg.) – Ševčenko (Kaz.)
3. T. Valentová (ČR) – Putincevová (Kaz.)
