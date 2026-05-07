Řím: Těžká výzva pro šest Čechů! Krejčíková jde na Sabalenkovou, favoritkou je jen Nosková
Přehled toho nejzajímavějšího, čtvrtek 7. 5.
Češi v akci
Svrčina (ČR) – Kecmanovič (Srb.) | Pietrangeli (11:00 SELČ)
Nosková (13-ČR) – Zacharovová (-) | Court 2 (13:00 SELČ)
Siniaková (ČR) – Kalinská (22-) | Court 13 (15:00 SELČ)
Macháč (ČR) – Tsitsipas (Řec.) | BNP Paribas Arena (15:00 SELČ)
T. Valentová (ČR) – Gauffová (3-USA) | Campo Centrale (14:30 SELČ)
Bouzková (24-ČR) – Townsendová (USA) | Court 13 (18:00 SELČ)
Krejčíková (ČR) – Sabalenková (1-) | Campo Centrale (20:30 SELČ)
* Na Livesportu najdete preview ke každému zápasu ženské dvouhry i mužské dvouhry. Od semifinále se můžete těšit na podrobnější denní preview.
Těžký test pro Krejčíkovou, Valentovou a Macháče
Barbora Krejčíková v posledních sezonách velmi často bojovala se zraněními a moc toho neodehrála. Bohužel ani ta letošní není výjimkou a v Římě absolvuje první turnaj od února. Začala výborně, když si snadno poradila s trápící se Elsou Jacquemotovou. Teď ovšem dvojnásobnou grandslamovou šampionku ve dvouhře čeká podstatně těžší výzva a jedna z těch největších možných. Ve druhém kole totiž nastoupí proti světové jedničce, majitelce čtyř grandslamových trofejí a předloňské finalistce Aryně Sabalenkové. Běloruska bude samozřejmě obrovskou favoritkou. A to i z důvodu jednoznačné vzájemné bilance. Krejčíková, která postrádá zápasovou praxi, vyhrála jen jeden ze sedmi předchozích soubojů. A to s velkým štěstím v Dubaji 2023, kde schytala kanára a jasně prohrávala. Bude se jednat o první střetnutí těchto dvou hráček od Australian Open 2024 a Sabalenková v posledních třech duelech naprosto dominovala.
Soupeřku z TOP 10 žebříčku má ve druhém kole také Tereza Valentová. Česká teenagerka hraje svou první kompletní sezonu na hlavním okruhu a zatím se jí příliš nedaří na loňský průlomový rok navázat. Původně v Římě, kam přijela po finálové účasti na podniku WTA 125 ve Francii, startovat neměla, ale nakonec změnila plány. Svůj debut na Masters v italském hlavním městě začala skvěle a smetla Julii Putincevovou, které oplatila dva týdny starou porážku z Madridu. Podobně jako Krejčíkovou ji však teď čeká soupeřka úplně jiného kalibru. A sice světová čtyřka a loňská finalistka Coco Gauffová. S Američankou se zatím utkala jen loni na French Open, kde prohrála jasně 2:6, 4:6 a debutovala v hlavních soutěžích na nejvyšší tour. Se zástupkyněmi elitní desítky sehrála čtyři duely a v ani jednom nezískala set. Gauffová je logicky jasnou favoritkou na postup.
Těžký test má před sebou také Tomáš Macháč hned v prvním kole. Po vynikajícím vstupu do sezony se mu i vinou zdravotních problémů přestalo dařit, nicméně v rámci antukového jara se zase zlepšil. K ideální formě má ale stále daleko, jelikož na posledních dvou akcích vypadl po jasné porážce s trápícím se Andrejem Rubljovem a těsné bitvě s Cameronem Norriem. Ideálně na tom však rozhodně není ani jeho protivník Stefanos Tsitsipas. Ten si už roky prochází krizí a je jen stínem hráče, kterým byl před lety, kdy se stabilně pohyboval v TOP 10 žebříčku. Bývalé světové trojce teď dokonce patří až 75. pozice. Šance jsou velmi vyrovnané. A příliš nám nepomůže ani historie jejich vzájemných soubojů. Bilance je totiž vyrovnaná 1:1 a pokaždé došlo na bitvu. Ve Vídni 2023 se radoval Tsitsipas a letos na Australian Open slavil vítězství Macháč.
Zraněná Siniaková o nové maximum, hraje i Svrčina
Kateřina Siniaková má na kontě už 15 vítězství v řadě ve své královské disciplíně, ovšem v Madridu si přivodila zranění levé nohy. Přesto na další tisícovce v Římě nastoupila a relativně snadno potvrdila roli favoritky proti Lois Boissonové, která se vrací po dlouhé zdravotní pauze. Kurzovou favoritkou, i když tentokrát velmi mírnou, bude také ve druhém kole proti nasazené Anně Kalinské. Ruské tenistce se letos nedaří a do Říma přijela po překvapivé a hladké porážce s Dalmou Gálfiovou. Siniaková tak má šanci vylepšit své kariérní maximum ve Foro Italico, kde ve dvouhře zatím nikdy nepřekročila druhé kolo. Nad jejím zdravotním stavem ale stále visí otazník, protože Boissonová kondici české hráčky příliš neprověřila. Siniaková se pokusí srovnat vzájemnou bilanci s Kalinskou na 2:2. Poslední dva souboje patřily Rusce.
Dalibor Svrčina loni pronikl do elitní stovky žebříčku, ale v nejvyšším patře pořadí se nedokázal udržet. Možná i proto se v posledních týdnech pohyboval na challengerech, kde hned dvakrát selhal, když nepotvrdil úlohu jasného favorita ve finále právě v Římě ani ve čtvrtfinále v Ostravě. Na Masters v italském hlavním městě ale zatím exceluje. Dvoukolovou kvalifikací prošel naprosto suverénně, šanci nedal Benjaminovi Bonzimu ani norskému talentu Nicolaiovi Budkovovi Kjaerovi. Podobně povedený výkon bude potřebovat i v premiérovém vzájemném souboji s nevyzpytatelným Miomirem Kecmanovičem. Srbský tenista má mnohem víc zkušeností s hlavním okruhem a představuje se svým nejlepším tenisem hrozbu. Málokdy ho však dokáže předvést. Svrčina by tak klidně mohl vyrovnat své maximum na prestižních tisícovkách. Šance jsou naprosto vyrovnané.
Začnou Nosková a Bouzková
Linda Nosková měla coby nasazená hráčka v prvním kole volno a její úvodní soupeřkou na římském Masters bude 81. tenistka světového pořadí Anastasija Zacharovová. S Ruskou už se dvakrát potkala a vzájemná bilance je vyrovnaná 1:1. Nebude však hrát žádnou roli, protože se jedná o zápasy z roku 2022. Nosková bude obrovskou favoritkou a měla by tuto výzvu bez větších komplikací zvládnout. Češka má totiž v rámci probíhajícího antukového jara velmi solidní formu a zapsala čtvrtfinále ve Stuttgartu i Madridu, kde vyřadila Coco Gauffovou. Zacharovová naopak začala toto období sezony třemi porážkami v řadě a vítězství se dočkala až po obrovské bitvě s Dajanou Jastremskou v Římě. Od světové třináctky Noskové se očekává hladký vstup do turnaje a vyrovnání osobního maxima ve Foro Italico.
Druhé kolo a zároveň úvodní zápas na turnaji absolvuje také další z nasazených českých tenistek Marie Bouzková. Pražskou rodačku čeká podstatně těžší výzva než její krajanku Noskovou. Úřadující šampionka Livesport Prague Open totiž nastoupí proti Taylor Townsendové. Americká parťačka Siniakové je teď posilněná fantastickou sérií ve čtyřhře a v Římě dokonale využila příznivý los, když porazila Rebeccu Šramkovou, Victorii Jiménezovou Kasintsevovou i Nurii Brancacciovou a prošla z kvalifikace do druhého kola. Bouzková je jen velmi mírnou favoritkou na postup a ve vzájemné bilanci má navrch 2:1. Poslední střetnutí letos v Indian Wells však vůbec nezvládla a od Townsendové schytala výprask 2:6, 1:6. Navíc s ní měla velké potíže i v obou vyhraných vzájemných zápasech. Velkou výhodou Američanky může být i to, že teď hrála takřka nepřetržitě, kdežto Bouzková absolvovala poslední utkání 26. dubna.
Čtvrteční program
CAMPO CENTRALE (od 11:00 SELČ)
1. Popyrin (Austr.) – M. Berrettini (It.)
2. Paoliniová (9-It.) – Jeanjeanová (Fr.) / nejdříve ve 13:00 SELČ
3. T. Valentová (ČR) – Gauffová (3-USA)
4. Sonego (It.) – Buse (Peru) / nejdříve v 19:00 SELČ
5. Krejčíková (ČR) – Sabalenková (1-) / nejdříve ve 20:30 SELČ
BNP PARIBAS ARENA (od 11:00 SELČ)
1. Ružičová (Chorv.) – M. Andrejevová (8-)
2. Basilettiová (It.) – Tomljanovicová (Austr.) 5:3 / dohrávka / nejdříve ve 12:00 SELČ
3. Burruchaga (Arg.) – Bellucci (It.)
4. Macháč (ČR) – Tsitsipas (Řec.)
5. Bencicová (12-Švýc.) – Andreescuová (Kan.) / nejdříve v 17:00 SELČ
6. Pellegrino (It.) – Nardi (It.)
SUPERTENNIS ARENA (od 11:00 SELČ)
1. Bucsaová (30-Šp.) – Qinwen Zheng (Čína)
2. Ciná (It.) – Blockx (Belg.) / nejdříve ve 12:00 SELČ
3. Bautista (Šp.) – Maestrelli (It.)
4. Tirante (Arg.) – Cadenasso (It.)
5. Shapovalov (Kan.) – Navone (Arg.)
PIETRANGELI (od 11:00 SELČ)
1. Svrčina (ČR) – Kecmanovič (Srb.)
COURT 13 (od 11:00 SELČ)
1. Bergs (Belg.) – Atmane (Fr.)
2. Fucsovics (Maď.) – Prižmič (Chorv.) 4:6 / dohrávka / nejdříve ve 12:00 SELČ
3. Mariaová (Něm.) – Cirsteaová (26-Rum.)
4. Siniaková (ČR) – Kalinská (22-)
5. Sierraová (Arg.) – Kalininová (Ukr.)
6. Bouzková (24-ČR) – Townsendová (USA)
COURT 2 (od 11:00 SELČ)
1. Basilašvili (Gruz.) – Mérida (Šp.)
2. Starodubcevová (Ukr.) – Waltertová (Švýc.) 5:7, 6:4, 1:4 / dohrávka / nejdříve ve 12:00 SELČ
3. Nosková (13-ČR) – Zacharovová (-)
Kompletní program | Přehled ženského turnaje | Přehled mužského turnaje
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Teď Dalík zase haoruje na servisu, místo aby potvrdil break...
Dnes to bude nebeska koupel.
Vsichni nasi postoupi, vsichni souperi budou mit konec.
Postup Marie by byl hodně nečekaný...