Roig bez práce dlouho nezůstal. Bývalého kouče Nadala angažovala Stephensová

"Jsem moc ráda, že je Francis mým novým trenérem, snad bude naše společná cesta úspěšná," napsala Stephensová na twitteru.

Devětadvacetileté Stephensové patří v žebříčku 37. místo, ale po Wimbledonu 2018 už byla světovou trojkou. Na okruhu WTA získala sedm titulů, ten poslední letos v únoru v Guadalajaře v Mexiku po finálové výhře nad Marií Bouzkovou.

Roig byl členem Nadalova týmu 18 let, před pár dny se rozešli.

Happy to have Francis Roig join my team as my new coach! Here's to a successful journey together, let's get to work ✨



Muy contenta de comunicaros que Francis Roig será mi entrenador esta temporada ✨ pic.twitter.com/lr1JOGfqkY