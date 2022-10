Rosol tříleté čekání neukončil. Ve Stockholmu prohrál s Karacevem

Lukáš Rosol ve Stockholmu prošel kvalifikací turnaje ATP teprve podruhé od ledna 2020, ale v hlavní soutěži skončil stejně jako letos ve Wimbledonu hned v 1. kole.



Zatímco na trávě v All England Clubu prohrál pětisetovou bitvu s Gruzíncem Nikolozem Basilašvilim, dnes v hale ve švédské metropoli nedokázal vzdorovat Aslanu Karacevovi. S aktuálně 45. hráčem světa, jenž vyhrál jen dva z posledních dvanácti zápasů, prohrál v prvním vzájemném duelu hladce 3-6 2-6.



Rosol, bývalý 26. hráč světa v současnosti figurující až ve třetí světové stovce, čeká na výhru na okruhu ATP už tři roky. Naposledy uspěl v říjnu 2019 v Moskvě. Alespoň dva zápasy po sobě vyhrál naposledy v květnu 2016, kdy na antuce v Ženevě dokráčel do semifinále.



Největšího úspěchu 37letý rodák z Brna dosáhl v srpnu 2014, kdy triumfoval v americkém Winston-Salemu.

