Rozjetý Svrčina vyprovodil i norskou naději, v Římě se představí pětice Čechů
Svrčina - Budkov Kjaer 6:4, 6:2
Velmi cenný skalp si v semifinálovém kvalifikačním kole připsal Svrčina, když porazil nebezpečného Francouze Benjamina Bonziho. A ve velké pohodě vstoupil český tenista i do duelu s norským talentem Budkovem Kjaerem. Hned při úvodním podání soupeře si vypracoval brejkbol, ten sice ještě neproměnil, ale při druhé příležitosti už nezaváhal a šel do vedení 2:1.
Následující hra ale Svrčinovi vůbec nevyšla, podání si prohrál čistou hrou a bylo vyrovnáno. Rodák z Osla se ale nadále na svém servisu trápil. Přišel o něj podruhé v řadě a znovu musel dotahovat. Za stavu 4:2 si český reprezentant vypracoval další čtyři brejkboly, Nor ale s vypětím všech sil zabránil nejhoršímu a snížil na rozdíl jediné hry.
Do velkých problémů se vzápětí dostal i Svrčina, kdy také on odvracel tři hrozby na servisu, přesto dokázal zvýšit na 5:3. Dramatický první set už dovedl svěřenec Marka Jaloviece do vítězného konce, ovládl ho poměrem 6:4 a po téměř hodině hry šel do vedení.
I do druhého setu vstoupil Čech výborně. Opět prolomil nejisté podání Kjaera, brejk potvrdil čistou hrou a vedl 2:0. Devatenáctiletý Nor marně hledal na v pohodě hrajícího rivala zbraň i nadále a když přišel i o druhý servis v řadě a Svrčina vzápětí zvýšil už na rozdíl čtyř gamů, bylo o osudu utkání prakticky jasno. Třiadvacetiletý Čech utkání zvládl po setech 6:4, 6:2 a může se těšit na první kolo římského Masters.
Svrčina tak rozšíří počet českých mužů v hlavní části na pět. V Římě se představí Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč, Vít Kopřiva a právě ostravský rodák. Pro Svrčinu půjde o čtvrtou účast v hlavní soutěži podniku Masters, letos si zahrál v Indian Wells, v loňském roce pak v Šanghaji a Torontu. Navíc ve všech případech úspěšně zvládl první kolo a skončil na druhém soupeři.
Výsledky kvalifikace na Masters v Římě
