Rubljov jako první na ATP Tour postoupil dvě kola po sobě bez boje. V Dauhá neodehrál míček a je v semifinále

Andrej Rubljov v neděli triumfoval v hale v nizozemském Rotterdamu, kde vyhrál čtvrtý turnaj ATP 500 v řadě. Čas na oslavu ale v Nizozemsku neměl, čekal ho rychlý přesun do více než pět tisíc kilometrů vzdáleného Kataru.



23letý Rus totiž tento týden obhajuje titul v silné konkurenci na podniku ATP 250 v Dauhá. V úvodním kole měl jako nasazená trojka volný los, tedy o den více na odpočinek a aklimatizaci.



Dnů bez ostrého singlového zápasu si však v Kataru užívá mnohem více. Už dva jeho soupeři totiž v den utkání z turnaje bez boje odstoupili a Rubljov se stal prvním tenistou na ATP Tour (od roku 1990), který prošel dvě kola po sobě bez odehrání jediného míčku.



Ve středu Rubljov nemusel čelit bývalé světové sedmičce Francouzi Richardu Gasquetovi, jenž odstoupil kvůli obnoveným problémům s chodidlem. A dnes ho v odvetě za finále v Rotterdamu nevyzve ani Márton Fucsovics, maďarský tenista po dvou výhrách nad Dušanem Lajovičem a Lloydem Harrisem nenastoupí kvůli bolestem zad.

