Ruska Potapovová v Ostravě porazila Garciaovou a vyzve Kvitovou

Dvojnásobná vítězka Wimbledonu Kvitová je v Ostravě druhou nasazenou a v prvním kole měla volný los. S Potapovovou (92. v žebříčku WTA) by se měly podle předběžného plánu utkat ve středu od 18:00 a půjde o jejich první vzájemný zápas.

V první den hlavní soutěže v Ostravar Areně zvládly úvodní utkání dvě španělské tenistky. Po dvousetových výhrách postoupily Paula Badosaová a Sara Sorribesová.

Vrcholem úterního programu bude z pohledu domácích fanoušků zápas Kateřiny Siniakové a Terezy Martincové, které startují v Ostravě na divoké karty. "Je škoda, že se to sešlo takhle, ale aspoň bude jedna z nás v dalším kole," uvedla v on-line rozhovoru Siniaková.

"Jsem ráda, že mám šanci hrát v hlavní soutěži, protože si ani nepamatuju, že bych někdy dostala kartu," řekla Martincová, která loni v Ostravě prošla kvalifikací a v prvním 1. kole prohrála s Barborou Krejčíkovou. V závěru sezony už se cítí unavená, doufá v podporu hlediště. "Když už není z čeho brát, tak mi to pomůže ze sebe dostat i to, co tam třeba už není," prohlásila Martincová.