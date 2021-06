Ruska Samsonovová dobyla trávu v Berlíně. Pro první titul dokráčela z kvalifikace

Ljudmila Samsonovová nikdy nevyhrála zápas v hlavní soutěži turnaje WTA na trávě. V dosavadní kariéře si zahrála jen jedno semifinále.



V Berlíně však prošla kvalifikací, i když byla třikrát dva míčky od porážky proti Aně Konjuhové, a v hlavní soutěži pak skolila všech pět favoritek.



Vyřadila Češku Markétu Vondroušovou, krajanku Veroniku Kuděrmetovovou, Američanku Madison Keysovou, bývalou světovou jedničku a aktuálně 16. hráčku světa Viktorii Azarenkovou z Běloruska a dnes zdolala 1-6 6-1 6-3 dvanáctou ženu světového žebříčku Švýcarku Belindu Bencicovou.



"Na začátku turnaje jsem vůbec nepřemýšlela nad tím, že bych tu mohla hrát finále. Mohla jsem skončit už v kvalifikaci. Ale čím více jsem vyhrávala, tím více jsem si věřila. A to jsem potvrdila i dnes. I když jsem prohrávala první set, věřila jsem v obrat," radovala se Samsonovová, jež o víkendu získala teprve druhý a třetí skalp hráčky Top 20.



Dvaadvacetiletá Samsonovová se díky vítězství nad Bencicovou, která prohrála i druhé letošní finále a stále čeká na první titul od října 2019, poprvé dostane v žebříčku do první stovky. Aktuálně jí patří 106. místo.



Ruska se nyní už přesune do Londýna a bude ladit formu na premiérové vystoupení v hlavní soutěži Wimbledonu. Bencicová se přesune do Eastbourne, kde bude šampionka z roku 2015 na úvod čelit Chorvatce Donně Vekičové.





Viktoria Azarenková a Aryna Sabalenková na třetím společném turnaji a prvním po třech letech vybojovaly premiérový titul. Bělorusky ovládly trávu v Berlíně, kde v dnešním finále zdolaly 4-6 7-5 10-4 nejvýše nasazenou dvojici Nicole Melicharová a Demi Schuursová.