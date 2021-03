Ruská semifinále v Petrohradu vyhrály Gasparjanová a Kasatkinová

Margarita Gasparjanová si dnes zahrála poprvé v kariéře a poprvé na turnaji kategorie WTA 500 semifinále a potřetí postoupila do finále. V boji o něj porazila 6-3 7-6 bývalou světovou dvojku Věru Zvonarevové.



26letá Gasparjanová ve finále ještě neprohrála, tituly slavila v Baku 2016 a Taškentu 2018. V neděli bývalá 41. hráčka světa zaútočí na svou nejcennější trofej.



"V Austrálii se mi nedařilo, o to víc jsem teď šťastná, že si na domácím turnaji zahraju finále. Je to krásný pocit," řekla Gasparjanová, jež vyřadila také bývalou šampionku Kristinu Mladenovicovou, Češku Kateřinu Siniakovou a nejvýše nasazenou krajanku Jekatěrinu Alexandrovovou.







Do cesty se Gasparjanové postaví v prvním vzájemném duelu Darja Kasatkinová. Ta ve semifinále vyřadila rovněž bývalou světovou dvojku, Světlanu Kuzněcovovou porazila po obratu 1-6 6-0 6-2.



"V prvním setu jsem nedokázala najít rytmus. Od druhého setu jsem zkusila něco změnit a jsem šťastná, že to mělo takový efekt. Jsem ráda, že si tady zahraju o titul," radovala se bývalá světová desítka Kasatkinová.



23letá Ruska do finále postoupila podruhé v sezoně, před měsícem triumfovala na Philipp Island Trophy v Melbourne. V celkově 7. finále bude usilovat o čtvrtý titul.





• WTA 500 PETROHRAD •

Rusko, tv. povrch / hala, 565.530 dolarů

sobotní výsledky (20. 03. 2021) • Dvouhra - semifinále • Kasatkinová (8-Rus.) - Kuzněcovová (4-Rus.) 1-6 6-0 6-2 Gasparjanová (Rus.) - Zvonarevová (Rus.) 6-3 7-6(9)