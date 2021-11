Rusky porazily i Francii. Do semifinále Billie Jean King Cupu proklouzly také Američanky

Ruské tenistky v pondělí porazily 3-0 kanadský tým a dnes jim k postupu stačil jediný získaný bod. Ten se očekával už od vynikající halařky Jekatěriny Alexandrovové. Finalistka nedávného podniku v Moskvě ale vedení neudržela a s 20letou debutantkou Clarou Burelovou po dvou hodinách prohrála 6-3 4-6 3-6.

Obhájkyně předloňského triumfu byly blízko dalšímu překvapivému výsledku a rozhodnout se mohlo až ve čtyřhře. Alizé Cornetová však po vyhraném úvodním setu tahala za kratší konec, v závěrečném gamu druhé sady nevyužila tři brejkboly a s finalistkou letošního French Open Anastasií Pavljučenkovovou nakonec po dvou a půl hodinách boje padla 7-5 4-6 2-6.

"Jsem teď opravdu hrozně unavená, protože jsem do toho dala všechno, fyzicky i emocionálně," řekla Pavljučenkovová po výhře. "Na konci druhého setu jsem měla pocit, že přijdu o hlas, jak jsem křičela. Před zápasem jsem se přitom necítila moc dobře a v prvním setu jsem byla trochu pomalejší, ale nakonec jsem našla energii a dostala se na vlnu," dodala.

Brilliant from start to finish @NastiaPav wins an epic contest to guarantee RTF top spot in Group A!#BJKCupFinals pic.twitter.com/RZYtKJf9vQ