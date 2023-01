Rybakinová si zahraje další grandslamové finále, v Melbourne zastavila dvojnásobnou šampionku Azarenkovou

Jelena Rybakinová loni senzačně triumfovala ve slavném Wimbledonu, ukončila dva a půl roku dlouhé čekání na svůj třetí titul, poprvé ovládla turnaj vyšší kategorie než WTA 250 a získala pro Kazachstán premiérový grandslamový vavřín. Za něj však kvůli zákazu startu Rusů a Bělorusů nedostala jediný bod do žebříčku a v následujících měsících neskrývala nespokojenost s tímto rozhodnutím ze strany vedení obou tenisových okruhů.

Třiadvacetiletá ruská rodačka tak místo debutu v Top 10 narážela na větších akcích už v úvodních kolech na vysoko postavené hráčky a až na čtvrtfinále v Cincinnati, finále v Portoroži a semifinále v Ostravě se jí nedařilo. Podobně nepovedené generálky jako před loňským Wimbledonem si odbyla před startem letošního Australian Open.

Do elitní desítky by se ale díky skvělým výkonům v Melbourne Parku, kde bylo jejím maximem třetí kolo, konečně dostat měla. Buď k tomu potřebuje získat titul, nebo nesmí trofej pro šampionku v sobotu přebrat Magda Linetteová. Na Australian Open hraje ve výborné formě, dosud ztratila jediný set a může se pochlubit skalpy loňské finalistky Danielle Collinsové, suverénní světové jedničky Igy Šwiatekové a teď i dvojnásobné šampionky Viktorie Azarenkové.

Bělorusku zdolala 7-6(4) 6-3, zvládla i své druhé grandslamové semifinále a už ve třetím zápase po sobě vyřadila grandslamovou vítězku. Zároveň úvodnímu grandslamu roku zajistila zbrusu novou šampionku.

V utkání s bývalou světovou jedničkou jako první zaváhala na podání, nicméně třemi gamy v řadě vývoj otočila na 5-3 a vypracovala si setbol. Ten však její soupeřka odvrátila, skóre následně srovnala a za stavu 5-5 disponovala třemi brejkboly v řadě. Rybakinová si však pomohla svým fantastickým servisem i agresivní hrou a nakonec úvodní dějství urvala v tie-breaku.

Skvělý zápas plný parádních výměn pokračoval i ve druhé sadě. Azarenková ovšem začala více chybovat a Rybakinová se zaslouženě dostala do vedení 5-2. Úvodní semifinále dnešního programu sice nedoservírovala, nicméně v následujícím gamu na returnu měla tři mečboly v řadě a ten druhý proměnila.

"Jsem velmi šťastná a pyšná na to, že jsem ve finále Australian Open. Bez lidí v mém týmu by ale bylo velmi těžké se sem dostat. Byli všichni nervózní, protože chtěli, aby jsem podala dobrý výkon. Pro mě bylo těžké hrát agresivně, jelikož večer míče nelétají tak rychle. Je tu super atmosféra a já se těším, že si tady ještě jednou zahraju ve finále," řekla první kazašská finalistka dvouhry v historii Australian Open.

