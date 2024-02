Rybakinová slaví druhý triumf v sezoně. Po Brisbane dobyla také Abú Zabí

Jelena Rybakinová zahájila sezonu suverénním triumfem v Brisbane, ale na dalších dvou akcích skončila už na raketě své druhé soupeřky. Pokaždé nestačila na Rusku, ve druhém kole Australian Open neproměnila šest mečbolů proti Anně Blinkovové a neobájila loňské finále.

V Abú Zabí ale dvě ruské soupeřky skolila a čtvrtý letošní start proměnila v již druhý triumf. Den po neoblíbené soupeřce Ljudmile Samsonovové si poradila i s Darjou Kasatkinovou, kterou přehrála 6:1, 6:4 a vzájemnou bilanci upravila na 3:2.

Another trophy for the cabinet



Top seed Elena Rybakina collects her second title of the season!#MubadalaAbuDhabiOpen pic.twitter.com/5TcAzMre6B — wta (@WTA) February 11, 2024