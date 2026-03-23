Rybakinová zastavila rozjetou Australanku. V Miami postoupila do 20. čtvrtfinále na tisícovkách
Rybakinová – Gibsonová 6:2, 6:2
Rybakinová získala podání Gibsonové hned v úvodním gamu zápasu, když po forhendové chybě soupeřky využila hned první brejkbol. Od té chvíle si obě hráčky suverénně držely své servisy až do sedmé hry. Světová dvojka se za stavu 4:2 opět dostala k šancím. První dvě ještě Australanka odvrátila vítěznými forhendy, ten třetí už ale favoritka využila a zvýšila na 5:2. Sadu následně čistou hrou dopodávala. Postoupila tak již do svého 20. čtvrtfinále na tisícovkách v kariéře.
Ve druhém dějství dokázala Gibsonová držet krok na začátku až do stavu 2:2. V pátém gamu si Rybakinová pomohla dělovým forhendem, čistou hrou získala podání soupeřky a rozjela se. V osmé hře zlikvidovala brejkbol, první mečbol proměnila svým osmým esem a zápas ukončila čtyři vyhranými gamy v řadě.
"Je to skvělá hráčka. V poslední době hraje opravdu dobře," chválila Rybakinová svou soupeřku, která se od turnaje v Indian Wells dostala do životní formy. "Má skvělý servis. Ale myslím si, že jsem dnes returnovala dobře. Cítila jsem, že se také dobře pohybuji. Nebyla jsem nejsvěžejší, ani nejlepší. Ale celkově si myslím, že to byl ze všech aspektů velmi solidní výkon," dodala.
Rybakinová si letos připsala jubilejní 20. vítězství a zaznamenala pouhé čtyři porážky. V Miami si čtvrtfinále zahraje potřetí a pokaždé následně došla do finále. V souboji o titul ale v letech 2023-2024 neuspěla. Nejdříve padla s Petrou Kvitovou a o rok později s domácí Danielle Collinsovou.
Šampionka letošního Australian Open v souboji o postup mezi čtyřku nejlepších vyzve domácí Pegulaovou, která zde obhajuje loňskou finálovou účast. Společně se utkají tento rok už potřetí, v Melbourne i nedávno v Kalifornii zvítězila Rybakinová pokaždé ve dvou setech a v celkové bilanci vede 5:3.
