Rybakinová zvládla souboj grandslamových šampionek a jako první prošla do semifinále Australian Open

Jelena Rybakinová loni senzačně ovládla Wimbledon, ukončila dva a půl roku dlouhé čekání na svůj třetí triumf, poprvé ovládla turnaj vyšší kategorie než WTA 250 a získala pro Kazachstán premiérový grandslamový titul. Za něj však kvůli zákazu startu Rusů a Bělorusů nedostala jediný bod do žebříčku a v následujících měsících neskrývala nespokojenost s tímto rozhodnutím ze strany vedení obou tenisových okruhů.

Třiadvacetiletá ruská rodačka tak místo debutu v Top 10 narážela na větších akcích už v úvodních kolech na vysoko postavené hráčky a až na čtvrtfinále v Cincinnati, finále v Portoroži a semifinále v Ostravě se jí nedařilo. Podobně nepovedené generálky jako před loňským Wimbledonem si odbyla před startem letošního Australian Open.

V Melbourne Parku ovšem chytla skvělou formu a po cestě do svého druhého semifinále na grandslamech ztratila jediný set, přičemž vyřadila loňskou finalistku Danielle Collinsovou, ve svém prvním osmifinále v tomto dějišti suverénní světovou jedničku Igu Šwiatekovou a dnes po setech 6-2 6-4 Jelenu Ostapenkovou, která se do čtvrtfinále majorů podívala poprvé od Wimbledonu 2018.

Elena Rybakina is headed to her second career major semifinal, leading the Australian Open with 35 aces #AusOpen pic.twitter.com/TxMUy4AEpb