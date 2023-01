Azarenková vyřadila Pegulaovou a je po 10 letech v semifinále Australian Open

AUSTRALIAN OPEN - Šampionka z let 2012 a 2013 Viktoria Azarenková na Australian Open přehrála v odvetě za předloňské vyřazení 6-4 6-1 světovou trojku Jessicu Pegulaovou z USA a podeváté v kariéře a teprve podruhé od US Open 2013 postoupila do semifinále grandslamu. O celkově 6. finále se 33letá rodačka z Minsku, jež před sedmi lety kvůli těhotenství přerušila kariéru, utká s wimbledonskou vítězkou Kazaškou Jelenou Rybakinovou.

"Věděla jsem, že musím předvést svůj nejlepší tenis. Od první výměny jsem hrála konzistentně. Věděla jsem, že ji musím dostat do výměn a udržet se v nich. Jsem pyšná na to, že jsem svůj herní plán převedla do praxe," komentovala Azarenková před zraky Roda Lavera.



"Byla jsem trochu nervózní, chtěla jsem ukázat svůj nejlepší tenis. Ale snad jsem to zvládla, protože jsem do toho dala maximum. Jsem spokojená s tím, čeho jsem teď schopná dosáhnout. Před sezonou jsem tvrdě makala a teď cítím, že se zlepšuju od zápasu k zápasu," pochvalovala si bývalá světová jednička.



