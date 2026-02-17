Rybakinové se po triumfu v Melbourne nedaří. V Dubaji skrečovala a zahodila velkou šanci

WTA DUBAJ - Jelena Rybakinová (26) na tisícovce v Dubaji končí už v osmifinále a po zisku druhého grandslamového titulu na letošním Australian Open se jí tak vůbec nedaří. Proti Chorvatce Antonii Ružičové (23) se necítila ve své kůži a za stavu 7:5, 4:6, 0:1 musela utkání skrečovat. Nevyužila tak velkou šanci na další prestižní triumf a vylepšení kariérního maxima.
Jelena Rybakinová v Dubaji skrečovala v osmifinále (@ AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia)

Ružičová – Rybakinová 5:7, 6:4, 1:0 skreč

Rybakinová byla v Dubaji nasazenou jedničkou a přesně tak se prezentovala i ve svém úvodním zápase. Australskou kvalifikantku Kimberly Birellovou zničila 6:1, 6:2 a zdálo se, že je znovu v té stejné formě, kterou zářila na letošním Australian Open, kde získala svůj druhý grandslamový titul.

V osmifinále proti Chorvatce Ružičové však předvedla úplný opak. Od začátku se trápila a bylo vidět, že dnes není ve své kůži. To, že se necítí dobře sama potvrdila po prohrané druhé sadě. Po první hře v rozhodujícím dějství si zavolala fyzioterapeuta a po konzultaci se rozhodla v zápase nepokračovat.

Aktuální světová trojka tak končí předčasně i na druhé letošní tisícovce. Minulý týden v Dauhá padla ve čtvrtfinálové bitvě s pozdější finalistkou Victorií Mbokovou. Ruska reprezentující Kazachstán tak na těchto prestižních turnajích nepotvrdila roli jedné z favoritek a další cenný titul nezískala.

Ve Spojených arabských emirátech navíc chyběly její největší rivalky Aryna Sabalenková a Iga Šwiateková. Právě Polku mohla Rybakinová přeskočit v žebříčku a měla velkou šanci vylepšit své kariérní maximum. Na světovou dvojku před turnajem ztrácela jen 280 bodů, loňské semifinále však neobhájila a nyní je za ní 400 bodů.

Výsledky turnaje WTA 1000 v Dubaji

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
