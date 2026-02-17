Rybakinové se po triumfu v Melbourne nedaří. V Dubaji skrečovala a zahodila velkou šanci
Ružičová – Rybakinová 5:7, 6:4, 1:0 skreč
Rybakinová byla v Dubaji nasazenou jedničkou a přesně tak se prezentovala i ve svém úvodním zápase. Australskou kvalifikantku Kimberly Birellovou zničila 6:1, 6:2 a zdálo se, že je znovu v té stejné formě, kterou zářila na letošním Australian Open, kde získala svůj druhý grandslamový titul.
V osmifinále proti Chorvatce Ružičové však předvedla úplný opak. Od začátku se trápila a bylo vidět, že dnes není ve své kůži. To, že se necítí dobře sama potvrdila po prohrané druhé sadě. Po první hře v rozhodujícím dějství si zavolala fyzioterapeuta a po konzultaci se rozhodla v zápase nepokračovat.
Aktuální světová trojka tak končí předčasně i na druhé letošní tisícovce. Minulý týden v Dauhá padla ve čtvrtfinálové bitvě s pozdější finalistkou Victorií Mbokovou. Ruska reprezentující Kazachstán tak na těchto prestižních turnajích nepotvrdila roli jedné z favoritek a další cenný titul nezískala.
Ve Spojených arabských emirátech navíc chyběly její největší rivalky Aryna Sabalenková a Iga Šwiateková. Právě Polku mohla Rybakinová přeskočit v žebříčku a měla velkou šanci vylepšit své kariérní maximum. Na světovou dvojku před turnajem ztrácela jen 280 bodů, loňské semifinále však neobhájila a nyní je za ní 400 bodů.
Výsledky turnaje WTA 1000 v Dubaji
