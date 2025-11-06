S čistým štítem. Siniaková s Townsendovou nezaváhaly ani s Ruskami
Siniaková, Townsendová – Andrejevová, Šnajderová 6:2, 6:4
Siniaková s Townsendovou se s ruským párem potkaly na okruhu do této doby jen jednou. Stalo se tak na začátku letošního roku na Australian Open, kde se v semifinále radoval z vítězství česko-americký debl, který pak také celý turnaj vyhrál.
Druhý vzájemný duel nemohl nic změnit na faktu, že Siniaková s Townsendovou postoupí do semifinále z prvního místa, Rusky měly naopak jistotu, že se po předchozích dvou porážkách s turnajem loučí.
A podle toho se zápas i odehrával. V pohodě hrající favoritky si hned v úvodním gamu vypracovaly při podání ruského páru tři brejkboly, ani jednu šanci však neproměnily.
Ve třetí hře to musely být naopak ony, kdo odvracel hrozbu ztráty podání. Andrejevová se Šnajderovou držely krok jen do stavu 2:2, pak dvakrát za sebou přišly o servis a úvodní sadu ztratily za 28 minut hladce 2:6.
Česko-americký pár si vypracoval další brejkbol hned v úvodním gamu druhé sady při podání Šnajderové, úspěšný ale nebyl.
Podruhé už ale starší z obou ruských tenistek svůj servis neuhájila a Siniaková s Townsendovou šly do vedení. To vzápětí při podání Američanky potvrdily a získaly náskok 4:2.
Vítězky letošního Australian Open už žádné problémy nepřipustily, při svých dvou závěrečných gamech na podání přišly o jediný fiftýn a utkání ovládly za hodinu a šest minut s přehledem 6:2, 6:4.
"Užívám si každou chvíli, kdy můžu být na kurtu s Taylor. Je to skvělá hráčka. Máme na kurtu spoustu zábavy, jsme kamarádky a ta pohoda se promítá i do naší hry," říkala po zápase spokojená Siniaková.
Z druhého místa postoupila do semifinále maďarsko-brazilská dvojice Timea Babosaová, Luisa Stefaniová, obhájkyně titulu Gabriela Dabrowská a Erin Toufliffeová na turnaji končí.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
