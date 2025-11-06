S čistým štítem. Siniaková s Townsendovou nezaváhaly ani s Ruskami

DNES, 20:02
TURNAJ MISTRYŇ - Kateřina Siniaková (29) s americkou parťačkou Taylor Townsendovou (29) zvládly i svůj třetí zápas na Turnaji mistryň v Rijádu, když si už jako jisté vítězky skupiny poradily s ruským párem Mirra Andrejevová (18), Dijana Šnajderová (21) ve dvou setech 6:2, 6:4 V pátečním semifinále se utkají s rusko-belgickou dvojicí Veronika Kuděrmetovová (28), Elise Mertensová (29).
Siniaková s Townsendovou prošly do semifinále bez zaváhání (@ MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia)

Siniaková, Townsendová – Andrejevová, Šnajderová 6:2, 6:4

Siniaková s Townsendovou se s ruským párem potkaly na okruhu do této doby jen jednou. Stalo se tak na začátku letošního roku na Australian Open, kde se v semifinále radoval z vítězství česko-americký debl, který pak také celý turnaj vyhrál.

Druhý vzájemný duel nemohl nic změnit na faktu, že Siniaková s Townsendovou postoupí do semifinále z prvního místa, Rusky měly naopak jistotu, že se po předchozích dvou porážkách s turnajem loučí.

A podle toho se zápas i odehrával. V pohodě hrající favoritky si hned v úvodním gamu vypracovaly při podání ruského páru tři brejkboly, ani jednu šanci však neproměnily.

Ve třetí hře to musely být naopak ony, kdo odvracel hrozbu ztráty podání. Andrejevová se Šnajderovou držely krok jen do stavu 2:2, pak dvakrát za sebou přišly o servis a úvodní sadu ztratily za 28 minut hladce 2:6.

Česko-americký pár si vypracoval další brejkbol hned v úvodním gamu druhé sady při podání Šnajderové, úspěšný ale nebyl.

Podruhé už ale starší z obou ruských tenistek svůj servis neuhájila a Siniaková s Townsendovou šly do vedení. To vzápětí při podání Američanky potvrdily a získaly náskok 4:2.

Vítězky letošního Australian Open už žádné problémy nepřipustily, při svých dvou závěrečných gamech na podání přišly o jediný fiftýn a utkání ovládly za hodinu a šest minut s přehledem 6:2, 6:4.

"Užívám si každou chvíli, kdy můžu být na kurtu s Taylor. Je to skvělá hráčka. Máme na kurtu spoustu zábavy, jsme kamarádky a ta pohoda se promítá i do naší hry," říkala po zápase spokojená Siniaková.

Z druhého místa postoupila do semifinále maďarsko-brazilská dvojice Timea Babosaová, Luisa Stefaniová, obhájkyně titulu Gabriela Dabrowská a Erin Toufliffeová na turnaji končí.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
com
06.11.2025 19:53
za 3 vyhry si zatim Katka připsala 405 bodu smile
Za SF vyhru by si pripsala dalsich 400 bodu smilesmile
A pak za vyhrany finale dalsich 500 bodu smilesmilesmile

A to se vyplati smile By mela poradnej bodovej naskok smile
GaelM
06.11.2025 20:14
The_Punisher
06.11.2025 20:14
Pojď!
HAJ
06.11.2025 19:46
Tak nakonec to bylo na pohodu. Rusky moc nekousaly a měly za celý zápas snad jen 1 BB. SinTown super, dál už půjde do tuhého, ať se jim daří.
Otmar
06.11.2025 20:28
Tak to jsem si myslel, že Rusky do toho půjdou víc....docela vypadaly, že je jim to "šumák". Jejich problém, pro SinTown celkem v pohodě.
HAJ
06.11.2025 20:33
Jo, zdálo se mi taky, že se ani nesnažily zabrat a zkusit to obrátit.
com
06.11.2025 19:09
smile tak eště set smile
zfloyd
06.11.2025 19:11
zlehka vyklusávaj
tommr
06.11.2025 19:07
Tak první set na pohodu opravdu byl ...
Snad si tu pohodu SinTown udrží i ve druhém setu ...
tommr
06.11.2025 18:40
Jen aby to SinTown s tou pohodou moc nepřehnaly. Pořád jde o spoustu bodů a peněz o prestiži ani nemluvě ...
Výhra se určitě nebude rodit lehce protože Rusky do toho dají všechno aby z TM neodjížděly bez jediné výhry ...
The_Punisher
06.11.2025 18:51
Souhlas. Měly by dát do toho všechno Výhru dneska urvou.
