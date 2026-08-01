S raketou hraje šachy. Viďmanová poprvé prorazila a rovnou se porve o titul
Vždyť Viďmanová letěla do Memphisu s jediným vyhraným zápasem na okruhu WTA v kariéře. Což není v porovnání s jejími vrstevnicemi zrovna hodně. Navíc triumf nad Alyciou Parksovou z Guadalajary už je téměř rok starý. Od té doby nic. Symbolicky opět přišel posun v její kariéře na americkém kontinentu, kde se jí daří a kde se chce usadit.
A kde byla dosud mezi tenisovými fanoušky známější. Jenže to se vystoupením v Memphisu převrátilo. "Úžasný týden. Jenom možnost pravidelně se utkávat s hráčkami ze světové stovky pro mě moc znamená," pochvalovala si na turnaji Viďmanová, aktuálně 114. hráčka světa.
Proti soupeřkám těží ze své výšky (182 cm), umí je dostat pod tlak z podání. Španělce Marině Bassolsové nasypala v prvním kole devět es. "Servis byl celkem dobrý, ale hodně jsme na něm s trenéry zapracovali, protože když mi v zápase funguje, je pro mě jednodušší hrát aktivněji a i víc chodit do returnu," povídala loni v rozhovoru pro Livesport Zprávy, když se na otočku zastavila v Česku.
Jinak je však víc doma za oceánem. V Georgii vystudovala finance (proto tak pozdě vstoupila na profi okruh), vyhrála singlový i deblový titul NCAA, tedy univerzitní šampionát USA. A zařadila se po bok předešlých šampionek jako Emma Navarrová, Peyton Stearnsová či Danielle Collinsová.
Kdyby byla Američankou, automaticky by za tenhle úspěch dostala divokou kartu na grandslamové US Open. Však se taky už na betonu cítí líp než na antuce, na níž začínala. "Je lepší i pro můj servis. Poslední roky se snažím hrát víc aktivně a chodit i na síť," líčila.
I v Memphisu je tvrdý povrch. Česká kometa z něj vyprovodila už čtyři soupeřky, dopisovatelé webu WTA těžko odhadovali její možnosti. Po úvodním kole totiž napsali do titulku: "Viďmanová se dočkala druhé výhry na okruhu." Načež v dalších fázích tenhle model opakovali – první čtvrtfinále, průlomové vítězství, premiérové finále…
Postupné mety, na které její kolegyně čekají měsíce, přišly hodně rychle za sebou. Teď má před sebou poslední. Ljutovová je podobné zjevení, i pro ni to bude debut v boji o trofej. "Je mladá, ovšem určitě dobrá hráčka. A taky dobře připravená a namotivovaná. Bude to těžké," uvědomuje si Viďmanová.
I když občas působí její tenis ještě neuhlazeně a živelně, její bývalý kouč na ní vyzdvihuje její systematičnost. "Zápasy hraje jako šachy – logicky a strategicky," odhaluje Drake Bernstein, jenž Češku vedl na univerzitě. Však ji k vykalkulovanému přístupu dává dobré předpoklady její studijní obor. To by mohla být ve finále proti šestnáctileté dívence na druhé straně kurtu výhoda.
České tenistky žnou úspěchy kombajnem, žádná jiná země na tom letos není v singlu na okruhu WTA tak dobře. Sára Bejlek v Abú Zabí, Karolína Muchová v Dauhá a Bad Homburgu, Marie Bouzková v Bogotě a v Nottinghamu, Linda Nosková v Berlíně a ve Wimbledonu a Barbora Krejčíková v Aténách. Celkem osm turnajových vavřínů v této sezoně.
Přidá svůj podíl do sklizně i Viďmanová?
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře