Sabalenková má jistý trůn i postup ze skupiny, v semifinále Turnaje mistryň ji doplní debutantka

Aryna Sabalenková (26) může odehrát poslední zápas v Purpurové skupině naprosto uvolněně. Největší favoritka má totiž jistotu, že postoupí z prvního místa a zakončí sezonu na postu světové jedničky. Naopak její soupeřka Jelena Rybakinová (25) už je bez šance na semifinále. Bělorusku v semifinálové fázi doplní lepší ze souboje debutantek mezi Qinwen Zheng (22) a Jasmine Paoliniovou (28).

Paoliniová – Qinwen Zheng | 13:30 SEČ

Jasmine Paoliniová nevyužila dva setboly proti světové jedničce Aryně Sabalenkové a největší favoritce podlehla 3:6, 5:7. Osmadvacetiletou Italku ale nemusí mrzet, že neuhrála set, jelikož ve středu absolvuje proti Zheng přímý souboj o semifinálovou účast, kterou už má Sabalenková naopak jistou.

Své premiérové vystoupení na Turnaji mistryň odstartovala výhrou 7:6, 6:4 nad trápící se Jelenou Rybakinovou, proti níž zapsala polovinu ze svých šesti skalpů TOP 10. V Rijádu účinkuje také v deblové soutěži a rovněž po boku krajanky Sary Erraniové nastoupí k závěrečnému zápasu s bilancí 1:1 ve skupině.

Do Saúdské Arábie dorazila po nepovedené sezoně asijských betonů, ale v Rijádu podobně jako po většinu sezony exceluje. Mezi její největší letošní úspěchy patří senzační triumf na hardové tisícovce v Dubaji, její celkově druhý na hlavní tour, a finálové účasti na French Open a ve Wimbledonu.

Paoliniová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dubaj (triumf); Wimbledon, French Open (finále)

Největší úspěchy na betonech: Dubaj (triumf)

Bilance: 40:19

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na betonech: 20:12

Bilance proti hráčkám TOP 10: 3:4 (kariérní 6:16)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále), French Open (finále), Wimbledon (finále), US Open (osmifinále)

Paoliniová – Turnaj mistryň

Kariérní bilance: 1:1

Nejlepší výsledek: skupina (2024)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: Peking (3. kolo), Wuhan (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: Rybakinová (7:6, 6:4), Sabalenková (3:6, 5:7)

Qinwen Zheng měla k dispozici náskok setu a brejku, ale stejně potřebovala proti Jeleně Rybakinové všechny tři sety. V rozhodujícím dějství ovšem dominovala a trápící se ruskou rodačku reprezentující Kazachstán přehrála 7:6, 3:6, 6:1. Jedná se o její první vítězství v rámci debutu na Turnaji mistryň.

Ani 22letá Číňanka nedokázala sebrat set Aryně Sabalenkové, proti světové jedničce uhrála sedm gamů. Zlatá medailistka z letošní olympiády přijela do Rijádu ve vynikající formě a s bilancí 28:4 z posledních 32 duelů, která zahrnuje úspěšnou obhajobu v Palermu a triumf na pětistovce v Tokiu.

Premiérovou účast na Turnaji mistryň si zajistila i díky skvělým výsledkům na betonech. Vše začalo postupem do finále na Australian Open a posunem do TOP 10 žebříčku. V posledních měsících zaregistrovala kromě prvenství v Tokiu ještě čtvrtfinále na US Open, semifinále v Pekingu a finále ve Wuhanu.

Qinwen Zheng – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Tokio, OH Paříž, Palermo (triumf); Wuhan, Australian Open (finále)

Největší úspěchy na betonech: Tokio (triumf); Wuhan, Australian Open (finále)

Bilance: 50:17

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na betonech: 30:11

Bilance proti hráčkám TOP 10: 4:7 (kariérní 9:16)

Grandslamy: Australian Open (finále), French Open (3. kolo), Wimbledon (1. kolo), US Open (čtvrtfinále)

Qinwen Zheng – Turnaj mistryň

Kariérní bilance: 1:1

Nejlepší výsledek: skupina (2024)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: Peking (semifinále), Wuhan (finále), Tokio (triumf)

Cesta turnajem: Sabalenková (3:6, 4:6), Rybakinová (7:6, 3:6, 6:1)

Vzájemná bilance: Zheng vede 3:0. Na všechny souboje došlo v posledních 18 měsících a jedna z aktérek vždy hrála domácí turnaj. Číňanka měla navrch v italském Palermu i doma v Zhengzhou a Wuhanu. Poprvé se tak potkávají na neutrální půdě a Zheng je favoritkou na vítězství.

Sabalenková – Rybakinová | 16:00 SEČ

Aryna Sabalenková porazila v Rijádu ve dvou setech Qinwen Zheng i Jasmine Paoliniovou a třetím rokem po sobě si zahraje semifinále Turnaje mistryň. Šestadvacetiletá Běloruska navíc poprvé v kariéře zakončí sezonu jako světová jednička, jistotu jí dala porážka Igy Šwiatekové s Coco Gauffovou.

Od poloviny srpna hraje ve vynikající formě a vyhrála 22 z 23 zápasů. Od únorové Dubaje po srpnové Toronto sice nezískala šampionka posledních dvou ročníků Australian Open ani jeden titul, nicméně na třech z posledních čtyř turnajů triumfovala. Konkrétně v Cincinnati, na US Open a ve Wuhanu.

Semifinálovou účast zapsala také v posledních dvou ročnících Turnaje mistryň, avšak titul nikdy neslavila. V předloňském finále nestačila na Caroline Garciaovou v loňském semifinále byla nad její síly Šwiateková. Coby úřadující šampionka obou hardových grandslamů je nyní v Rijádu největší favoritkou.

Sabalenková – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Wuhan, US Open, Cincinnati, Australian Open (triumf); Řím, Madrid, Brisbane (finále)

Největší úspěchy na betonech: Wuhan, US Open, Cincinnati, Australian Open (triumf); Brisbane (finále)

Bilance: 56:12

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na betonech: 40:7

Bilance proti hráčkám TOP 10: 11:4 (kariérní 40:35)

Grandslamy: Australian Open (triumf), French Open (čtvrtfinále), Wimbledon (nehrála), US Open (triumf)

Sabalenková – Turnaj mistryň

Kariérní bilance: 8:6

Nejlepší výsledek: finále (2022)

Loňský výsledek: semifinále

Generálka: Peking (čtvrtfinále), Wuhan (triumf)

Cesta turnajem: Qinwen Zheng (6:3, 6:4), Paoliniová (6:3, 7:5)

Jelena Rybakinová už je naopak bez šance na postup ze skupinové fáze. Pětadvacetiletá Kazachstánka podlehla v předchozích dvou utkáních 6:7, 4:6 Jasmine Paoliniové a 6:7, 6:3, 1:6 Qinwen Zheng. Aktuální světová pětka má tak na kontě po semifinále ve Wimbledonu stále jen jedno vítězství.

V posledních měsících bojovala se zdravotními i osobními problémy. Kromě odstoupení z US Open před duelem druhého kola kompletně vynechala šňůru asijských betonů. Předloňská wimbledonská šampionka, která zaznamenala v úvodních čtyřech měsících této sezony pět finále, zahájí brzy spolupráci s novým koučem Goranem Ivaniševičem.

Rybakinová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Stuttgart, Abú Zabí, Brisbane (triumf); Miami, Dauhá (finále)

Největší úspěchy na betonech: Abú Zabí, Brisbane (triumf); Miami, Dauhá (finále)

Bilance: 41:11

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na betonech: 23:7

Bilance proti hráčkám TOP 10: 3:4 (kariérní 19:21)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo), French Open (čtvrtfinále), Wimbledon (semifinále), US Open (2. kolo)

Rybakinová – Turnaj mistryň

Kariérní bilance: 1:4

Nejlepší výsledek: skupina (2023-24)

Loňský výsledek: skupina

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Paoliniová (6:7, 4:6), Qinwen Zheng (6:7, 6:3, 1:6)

Vzájemná bilance: Sabalenková vede 6:3. Úvodní čtyři souboje vyhrála, ale ve třech z posledních pěti se radovala Rybakinová. Letos to mají 1:1 a v posledním střetnutí v semifinále antukové tisícovky v Madridu urvala Sabalenková výhru až v tie-breaku rozhodujícího setu.

Středeční program

CENTER COURT (od 11:00 SEČ)

1. L. Kičenoková/Ostapenková (1-Ukr./Lot.) - Melicharová-Martinezová/Perezová (6-USA/Austr.)

2. Paoliniová (4-It.) - Qinwen Zheng (7-Čína) / nejdříve ve 13:30 SEČ

3. Sabalenková (1-) - Rybakinová (5-Kaz.) / nejdříve v 16:00 SEČ

4. Siniaková/Townsendová (8-ČR/USA) - S. Hsieh/Mertensová (3-Tchaj-wan/Belg.)

Přehled turnaje | Pořadí skupin dvouhra | Pořadí skupin čtyřhra