Sabalenková na Turnaji mistryň slaví další výhru. Obhájkyně titulu Gauffová končí
Sabalenková – Gauffová 7:6, 6:2
Ostře sledovaný duel mezi Sabalenkovou a Gauffovou začala mnohem lépe americká tenistka. Rodačka z Atlanty vlétla do utkání s maximální agresivitou a hned v úvodním gamu sebrala nejistě působící soupeřce servis, což vzápětí potvrdila a šla do vedení 2:0.
Sabalenková však rychle našla na nástup světové trojky odpověď. Po získaném úvodním gamu i ona uspěla na returnu a srovnala krok. Ale ne na dlouho. Vzápětí to totiž byla znovu světová jednička, kdo neudržel servis, a Gauffová šla opět do vedení o dva gamy.
Běloruská hvězda působila na své poměry na servisu velmi nejistě. Do velké míry za to mohla výborně returnující soupeřka, která často dostávala Sabalenkovou do složitých situací.
Za stavu 2:4 ze svého pohledu musela Sabalenková řešit hned tři brejkové hrozby. Poprvé v zápase se ale mohla spolehnout na svůj servis, game získala a udržela si naději na obrat v prvním setu.
A vyplatilo se jí to. V devátém gamu podruhé v setu uspěla na příjmu a o osudu první sady tak musela rozhodnout zkrácená hra. V ní se rozpoutala obrovská bitva plná parádních výměn i jednoduchých chyb.
Gauffová vedla 4:2, poté ale několikrát selhala a umožnila Sabalenkové průběh otočit. Ta toho beze zbytku využila, tie-break získala 7:5 a po téměř hodině hry šla do vedení 1:0.
Čtyřnásobnou grandslamovou šampionku vítězství v úvodní sadě nakoplo a výborně vstoupila i do druhého setu. Gauffové vzala hned její úvodní dvě podání, to druhé dokonce čistou hrou, a šla do trháku už 4:0.
Poté Sabalenková za stavu 4:1 sice přišla o servis, zaváhání ale okamžitě zažehnala dalším úspěchem na returnu a výborně rozjetý zápas si už utéct nenechala.
Za hodinu a 30 minut zvítězila 7:6, 6:2, vyhrála tak i svůj třetí zápas ve skupině a postoupila z prvního místa do semifinále. Obhájkyně titulu Gauffová na turnaji skončila.
"Snažila jsem se v prvním setu zůstat agresivní a najít svou hru. Už jsem si to připravovala na druhý set, ale pak se mi to podařilo zázračně otočit. Jsem moc ráda, že jsem to zvládla a postoupila," řekla na kurtu Sabalenková.
Komentáře
Nový komentář
Celkové H2H Sabalenka srovnala na 6:6. Zajímavé je že Gauff neustále vede a Sabalenka jen dotahuje ...
V semifinále jsou tedy všechny hráčky kterým jsem to přál. Tak dobře mi to vychází jen málokdy ...