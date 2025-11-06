Sabalenková na Turnaji mistryň slaví další výhru. Obhájkyně titulu Gauffová končí

TURNAJ MISTRYŇ - Úřadující světová jednička Aryna Sabalenková (27) si na Turnaji mistryň ve svém závěrečném utkání ve skupině poradila s obhájkyní titulu Coco Gauffovou (21) ve dvou setech 7:6, 6:2 a zajistila si postup do semifinále z prvního místa. Z druhé pozice ji doprovodí Jessica Pegulaová (31), která porazila Jasmine Paoliniovou (29) hladce 6:2, 6:3. Sabalenková se v semifinále utká s Amandou Anisimovovou (24), Pegulaová vyzve Jelenu Rybakinovou (26).
Sabalenková prošla svou skupinou bez porážky (@ ČTK / AP / Fatima Shbair)

Sabalenková – Gauffová 7:6, 6:2

Ostře sledovaný duel mezi Sabalenkovou a Gauffovou začala mnohem lépe americká tenistka. Rodačka z Atlanty vlétla do utkání s maximální agresivitou a hned v úvodním gamu sebrala nejistě působící soupeřce servis, což vzápětí potvrdila a šla do vedení 2:0.

Sabalenková však rychle našla na nástup světové trojky odpověď. Po získaném úvodním gamu i ona uspěla na returnu a srovnala krok. Ale ne na dlouho. Vzápětí to totiž byla znovu světová jednička, kdo neudržel servis, a Gauffová šla opět do vedení o dva gamy.

Běloruská hvězda působila na své poměry na servisu velmi nejistě. Do velké míry za to mohla výborně returnující soupeřka, která často dostávala Sabalenkovou do složitých situací.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Za stavu 2:4 ze svého pohledu musela Sabalenková řešit hned tři brejkové hrozby. Poprvé v zápase se ale mohla spolehnout na svůj servis, game získala a udržela si naději na obrat v prvním setu.

A vyplatilo se jí to. V devátém gamu podruhé v setu uspěla na příjmu a o osudu první sady tak musela rozhodnout zkrácená hra. V ní se rozpoutala obrovská bitva plná parádních výměn i jednoduchých chyb.

Gauffová vedla 4:2, poté ale několikrát selhala a umožnila Sabalenkové průběh otočit. Ta toho beze zbytku využila, tie-break získala 7:5 a po téměř hodině hry šla do vedení 1:0.

Čtyřnásobnou grandslamovou šampionku vítězství v úvodní sadě nakoplo a výborně vstoupila i do druhého setu. Gauffové vzala hned její úvodní dvě podání, to druhé dokonce čistou hrou, a šla do trháku už 4:0.

Poté Sabalenková za stavu 4:1 sice přišla o servis, zaváhání ale okamžitě zažehnala dalším úspěchem na returnu a výborně rozjetý zápas si už utéct nenechala.

Za hodinu a 30 minut zvítězila 7:6, 6:2, vyhrála tak i svůj třetí zápas ve skupině a postoupila z prvního místa do semifinále. Obhájkyně titulu Gauffová na turnaji skončila.

"Snažila jsem se v prvním setu zůstat agresivní a najít svou hru. Už jsem si to připravovala na druhý set, ale pak se mi to podařilo zázračně otočit. Jsem moc ráda, že jsem to zvládla a postoupila," řekla na kurtu Sabalenková.

NOLE_unvaccinated_GOAT
06.11.2025 18:41
Co myslíte? Má Rybka na to, aby to vyhrála celé? Nechce se mi moc věřit, že by Sábu vyřadila už AA v SF, přestože s ní má velice dobrou bilanci 6:6. https://www.tenisportal.cz/detail-zapasu/?id=3011845
NOLE_unvaccinated_GOAT
06.11.2025 18:44
Sába vs Rybka, to je 9:6. https://www.tenisportal.cz/detail-zapasu/?id=3041866 Tipuji finále Sába ve 3 setech.
PTP
06.11.2025 18:47
Jestli ta bezskrupulózní mašina vyhraje, tak si tady pořádně zableju
Liverpool22
06.11.2025 18:46
Zatím nejlepší tenis v Rijádu hraje Rybka a Aryna - doufám, že obě postoupí do finále. Jinak Rybka určitě má na celkovou výhru, ale její problém je, že neudrží vysoký level hry po celý turnaj viz. letošní GS.
tommr
06.11.2025 18:35
Sabalence se po velkém obratu v prvním setu povedla odveta za loňské SF na TM. Výsledné skoré je prakticky totožné jen v obráceném gardu ... smile
Celkové H2H Sabalenka srovnala na 6:6. Zajímavé je že Gauff neustále vede a Sabalenka jen dotahuje ...
V semifinále jsou tedy všechny hráčky kterým jsem to přál. Tak dobře mi to vychází jen málokdy ...
