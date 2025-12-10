Sabalenková o souboji pohlaví: Reputaci ženského tenisu neohrozí, naopak mu pomůže

DNES, 20:00
Rozhovory 2
Aryna Sabalenková (27) se neobává toho, že by prohra s Nickem Kyrgiosem (30) v exhibičním a kontroverzním souboji pohlaví mohla poškodit reputaci ženského tenisu. Aktuální světová jednička si naopak myslí, že tato kritizovaná událost posune ženský tenis na vyšší úroveň.
Profily hráčů
Kyrgios Nick
Sabalenka Aryna
Aryna Sabalenková reagovala na kritiku souboje pohlaví (© ADAM HUNGER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

Sabalenková se utká s Kyrgiosem, kterému v současnosti patří 672. místo v mužském světovém žebříčku, v neděli 28. prosince v Dubaji. "Nevystavuji se žádnému riziku. Pořádáme to, abychom bavili a předvedli skvělý tenis. Ať už vyhraje kdokoli," uvedla současná ženská světová jednička.

"Je samozřejmě jasné, že muž je biologicky silnější než žena, ale o to nejde. Tato událost pomůže ženskému tenisu posunout se na vyšší úroveň," myslí si čtyřnásobná grandslamová šampionka.

Tuto událost kritizovali mnozí, například i britská média. Připomíná totiž souboj pohlaví z roku 1973, v němž se průkopnice ženského tenisu Billie Jean Kingová utkala s 55letým grandslamovým vítězem Bobbym Riggsem, který tvrdil, že ženský tenis je mnohem horší než mužský.

Kingová tehdejší zápas v Houstonu vyhrála a podle dostupných informací přilákal 90 milionů televizních diváků. Na rozdíl od Riggse je Kyrgios stále aktivním hráčem na profesionální tour, ačkoli v roce 2025 odehrál kvůli zraněním pouze pět oficiálních zápasů.

"Pro Nicka to nebude snadný zápas. Budu se rvát o vítězství a chci ukázat, že ženy jsou silné a mocné," řekla Sabalenková. "Ať to dopadne jakkoli, já můžu jedině vyhrát, on z tohoto zápasu naopak jako vítěz vzejít nemůže."

Bývalá světová třináctka Kyrgios v září prohlásil, že ženy neumí returnovat mužský servis a Sabalenkovou by porazil i bez stoprocentní snahy. Zároveň však řekl, že tento souboj pohlaví zvýší respekt mezi mužskou a ženskou tour.

"Takže nemůžu dělat nic jiného, ​​než doufat, že s Arynou odehrajeme náš nejlepší tenis. A že nakonec, ať už vyhraje kdokoli, naše následné podání rukou upevní spojení mezi muži a ženami v tenisovém světě," řekl wimbledonský finalista.

 

Kritika souboje pohlaví

Netradiční souboj se bude hrát na dva vítězné sety, přičemž případný rozhodující set tvoří desetibodový tie-break. Oba hráči budou mít k dispozici pouze jedno podání, což má snížit efekt Kyrgiosovy nejsilnější zbraně.

Změny se týkají také prostoru na kurtu – část vymezená Sabalenkové bude menší, protože se vychází z předpokladu, že muži jsou schopni pokrývat větší plochu než ženy. Vzhledem ke zmíněnému zaznívá kritika na adresu nerovnosti podmínek pro oba aktéry.

Naopak souboj mezi Kingovou a Riggsem z roku 1973 se uskutečnil za stejných pravidel a podmínek pro oba. Proto mnozí tvrdí, že chystaný duel mezi Sabalenkovou a Kyrgiosem nemá žádný smysl.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Rozhovory

Komentáře

2
Přidat komentář
PTP
10.12.2025 20:11
Už dost s tím, proboha!
Reagovat
Tomas_Smid_fan
10.12.2025 22:52
mohol by jeden z ních odstúpiť
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist