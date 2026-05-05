Sabalenková? Těším se, že mi ukáže, jak na tom jsem, říká spokojená Krejčíková

DNES, 18:05
Téma 4
V polovině února sehrála Barbora Krejčíková svůj poslední zápas. Stalo se tak na turnaji v Dubaji, kde přehrála Rusku Anastasii Pavljučenkovovou. Od té doby trápily brněnskou rodačku opakující se zdravotní problémy. Na kurty se tak vrátila až nyní a byl to povedený comeback. Na úvod si v Římě poradila s nebezpečnou Francouzkou Elsou Jacquemotovou hladce 6:2, 6:4. „Jsou to skvělé chvíle, jsem z toho nadšená,“ říkala po zápase vítězka.
Profily hráčů
Krejčíková Barbora
Sabalenka Aryna
Jacquemot Elsa
Barbora Krejčíková slaví v Římě vítězný návrat (@ ČTK / imago sportfotodienst / www.imagephotoagency.it)

Bývalá světová dvojka nastupovala do římského Masters bez velkých očekávání, když se dlouhodobě potýkala s blíže nespecifikovanými zdravotními problémy. "Moc jsme nevěděli, jak s tím pracovat. Bylo to svalového typu, ne to koleno, z toho jsme byli hrozně rádi. Mělo to svoje úskalí a trvalo to," říkala Krejčíková ještě před zápasem s Jacquemotovou.

Utkání ale zvládla ve velkém stylu a po hodině a 47 minutách mohla slavit postup. "Jsou to skvělé chvíle, jsem z toho nadšená. Byla jsem chvíli pryč a kvůli zranění to bylo složité. Jsem ráda, že tu mohu být a zase hrát tenis. Dnes jsem se hru od hry zlepšovala. Na první kolo to byl velmi těžký zápas," řekla v rozhovoru na kurtu Krejčíková.

Dvojnásobná grandslamová šampionka se v dalším kole utká s výzvou z největších – úřadující světovou jedničkou Arynou Sabalenkovou. "Jsem ráda, že tu mohu být a hrát. Snad se budu každým zápasem zlepšovat. S Arynou jsem hrála několikrát. Je to vždy složité. Poslední dva měsíce jsem její zápasy sledovala. Těším se, že mi ukáže, jak na tom jsem, a snad pro ni budu těžkou soupeřkou," říkala česká legenda.

Se čtyřnásobnou grandslamovou šampionkou Sabalenkovou se Krejčíková střetne poosmé, zatím ji porazila jednou. Pokusí se proti ní ukončit sérii čtyř porážek. Naposledy neuspěla před dvěma lety na Australian Open, kde s ní prohrála ve čtvrtfinále 2:6, 3:6. Jediné vítězství si připsala v roce 2023 ve čtvrtfinále turnaje v Dubaji, kde zvítězila ve třech setech.

Skvělý návrat. Krejčíková si poradila s Francouzkou i nepřejícími diváky a vyzve Sabalenkovou

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Téma

Komentáře

4
Přidat komentář
Vlk-v-trave
05.05.2026 18:42
Zacharka x Jastremska
tezce najit slova pro tenhle sileny duel...
Zacharka - prvni vitezstvi na antuce v sezone... holky do sebe sily jak o zivot... chvilemi to vypadalo, ze uz dalsi kolo nebude, proste do toho sily jak smyslu zbavene...

Zacharka odvratila 5MB za sebou v TB... Obecne Jastremska hrala s rizikem, ktery moc normalni neni, a vest 6:1 v tb a jeste ho projet... tim jen potvrdila cele to silenstvi na kurtu... ke konci tretiho silena intenzita uderu... bych rekl, ze obe zitra rano budou mit problem vstat :-)))

Jastremska poslala ultimatnim a silenym rizikem do dalsiho kola Linde Zacharku...
Ja teda doufam, ze si Linda s timhle poradi a vyhraje. Tedy pokud nechytne Jastremska ultimate syndrom... ;-))
Reagovat
tommr
05.05.2026 19:56
od zápasu Rusky s Ukrajinkou se vždycky dá očekávat že budou bojovat jako o život ...
Pro Lindu je celkem jedno s kterou z těch dvou bude hrát. Záležet bude hlavně na tom jak se na zápas vyspí ...
Reagovat
Mantra
05.05.2026 18:27
Hm. Saba neni zrovna ted uplne v topu
Reagovat
com
05.05.2026 18:22
těší se Tak jen aby nedostala kanára
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist