Sabalenková? Těším se, že mi ukáže, jak na tom jsem, říká spokojená Krejčíková
Bývalá světová dvojka nastupovala do římského Masters bez velkých očekávání, když se dlouhodobě potýkala s blíže nespecifikovanými zdravotními problémy. "Moc jsme nevěděli, jak s tím pracovat. Bylo to svalového typu, ne to koleno, z toho jsme byli hrozně rádi. Mělo to svoje úskalí a trvalo to," říkala Krejčíková ještě před zápasem s Jacquemotovou.
Utkání ale zvládla ve velkém stylu a po hodině a 47 minutách mohla slavit postup. "Jsou to skvělé chvíle, jsem z toho nadšená. Byla jsem chvíli pryč a kvůli zranění to bylo složité. Jsem ráda, že tu mohu být a zase hrát tenis. Dnes jsem se hru od hry zlepšovala. Na první kolo to byl velmi těžký zápas," řekla v rozhovoru na kurtu Krejčíková.
Dvojnásobná grandslamová šampionka se v dalším kole utká s výzvou z největších – úřadující světovou jedničkou Arynou Sabalenkovou. "Jsem ráda, že tu mohu být a hrát. Snad se budu každým zápasem zlepšovat. S Arynou jsem hrála několikrát. Je to vždy složité. Poslední dva měsíce jsem její zápasy sledovala. Těším se, že mi ukáže, jak na tom jsem, a snad pro ni budu těžkou soupeřkou," říkala česká legenda.
Se čtyřnásobnou grandslamovou šampionkou Sabalenkovou se Krejčíková střetne poosmé, zatím ji porazila jednou. Pokusí se proti ní ukončit sérii čtyř porážek. Naposledy neuspěla před dvěma lety na Australian Open, kde s ní prohrála ve čtvrtfinále 2:6, 3:6. Jediné vítězství si připsala v roce 2023 ve čtvrtfinále turnaje v Dubaji, kde zvítězila ve třech setech.
Komentáře
tezce najit slova pro tenhle sileny duel...
Zacharka - prvni vitezstvi na antuce v sezone... holky do sebe sily jak o zivot... chvilemi to vypadalo, ze uz dalsi kolo nebude, proste do toho sily jak smyslu zbavene...
Zacharka odvratila 5MB za sebou v TB... Obecne Jastremska hrala s rizikem, ktery moc normalni neni, a vest 6:1 v tb a jeste ho projet... tim jen potvrdila cele to silenstvi na kurtu... ke konci tretiho silena intenzita uderu... bych rekl, ze obe zitra rano budou mit problem vstat :-)))
Jastremska poslala ultimatnim a silenym rizikem do dalsiho kola Linde Zacharku...
Ja teda doufam, ze si Linda s timhle poradi a vyhraje. Tedy pokud nechytne Jastremska ultimate syndrom... ;-))
Pro Lindu je celkem jedno s kterou z těch dvou bude hrát. Záležet bude hlavně na tom jak se na zápas vyspí ...