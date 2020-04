Safin: Ženský tenis není tak atraktivní, mužský je ve všech směrech lepší. Spojení organizací by mohlo pomoct

ATP a WTA od svého vzniku nikdy nepracovaly společně. Čtyřicetiletý Rus věří, že jejich spojení by bylo správným krokem. "Proč ne? Není to vůbec špatný nápad. Spojení by bylo přínosem. Pro sponzory by byly společné turnaje určitě atraktivnější, než akce, kde hrají jen muži nebo ženy."

Podle Safina ženský tenis zdaleka není tak atraktivní. Bývalá světová jednička tvrdí, že mužský tenis vede ve všech směrech. Zatímco mužský tenis se stále může spoléhat na Big Three (Roger Federer, Rafael Nadal a Novak Djokovič) a další zvučná jména, ukončení kariéry Sereny Williamsové by mohlo pro ženskou část bílého sportu představovat velký problém, jelikož by chyběla velká osobnost.

WTA nicméně v současném stavu umí sjednat lukrativní smlouvy. Loňský Turnaj mistryň v Shenzhenu měl rekordní dotaci ve výši 14 milionů dolarů.

"Ženský tenis se neprodává tak dobře, protože ten mužský je lepší ve všech směrech. Není tak atraktivní pro sponzory ani investory. Mnoho lidí si neuvědomuje, že ženský tenis je praktický neprodejný. Maria Šarapovová ani Anna Kurnikovová už nehrajou, Serena Williamsová může brzy skončit, to je pro ženský tenis velký problém. Chyběla by tahounka," myslí si i tak Safin.