Sakkariová v Indian Wells vyřadila obhájkyni titulu Badosaovou a je v největším finále

Maria Sakkariová na třetím turnaji po sobě hrála semifinále a podruhé v něm dokázala uspět. Není to úplná samozřejmost, neboť semifinálový zápas vyhrála teprve popáté z 19 pokusů.



Na takto velkém turnaji uspěla dokonce poprvé ze sedmi duelů. Semifinále na turnaji kategorie WTA 1000 hrála popáté, dvě semifinálové porážky už má na kontě i z grandslamů (French Open 2021 a US Open 2021).



V Indian Wells ale 26letá Řekyně prokletí zlomila. Poradila si s o dva roky mladší španělskou obhájkyní titulu Paulou Badosaovou, kterou zdolala 6-2 4-6 6-1 a oplatila jí porážku z loňského Turnaje mistryň.



"Byla spousta lidí, která mi ta prohraná semifinále připomínala. Ale nikdy, opravdu nikdy jsem nad tím nepřemýšlela, protože jsem hodně věřila, že to jednou zlomím a snad to klaplo," řekla Sakkariová.



Nejlepší tenistka v řecké historii se tak dostala do pátého a dosud největšího finále, v nichž rovněž nemá příliš lichotivou bilanci. Jediný titul slavila v roce 2019 na antuce v marockém Rabatu na menším podniku WTA 250.







O druhý a nejcennější titul si světová šestka Sakkariová zahraje se světovou čtyřkou Igou Šwiatekovou, s níž vede ve vzájemné bilanci 3-1, ale poslední duel před třemi týdny v Dauhá prohrála. 20letá Polka tehdy v Kataru nakonec triumfovala a na vítězné vlně pokračuje i na dalším turnaji WTA 1000 v Indian Wells.



Šwiateková si v pátek připsala již jubilejní 10. výhru v řadě. V semifinále porazila 7-6 6-4 bývalou světovou jedničku a rumunskou šampionku z roku 2015 Simonu Halepovou a vzájemnou bilanci vyrovnala na 2-2.



"Předvedla jsem koncentrovaný výkon. Pár chyb se tam našlo, ale celkově jsem se svou hrou spokojená," pochvalovala si Šwiateková, která letos nasbírala nejvíce výher ze všech tenistek (19).







Obě finalistky už mají jistý životní posun ve světovém žebříčku. Vítězka bude novou světovou dvojkou, poražená se posune na 3. místo. Na čtvrtou příčku klesne Barbora Krejčíková, jež v Kalifornii nehraje kvůli zranění loktu.

• WTA 1000 INDIAN WELLS •

USA / Kalifornie, tv. povrch, 8.369.455 dolarů

páteční výsledky (18. 03. 2022) • Dvouhra - semifinále • Šwiateková (3-Pol.) - Halepová (24-Rum.) 7-6(6) 6-4 Sakkariová (6-Řec.) - Badosaová (5-Šp.) 6-2 4-6 6-1