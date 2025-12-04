Šalková je po parádním obratu ve čtvrtfinále, Samson zahodila šance a končí

DNES, 21:01
WTA 125 ANGERS / QUITO - Dominika Šalková (21) předvedla na halovém turnaji WTA 125 ve francouzském Angers parádní obrat a po vítězství 4:6, 6:1, 6:2 přehrála domácí naději Chloé Paquetovou. Naopak na stejné úrovni v Ekvádoru neuspěla v této fázi Laura Samson (17), která i kvůli dvěma nevyužitým setbolům podlehla 1:6, 6:7 Panně Udvardyové z Maďarska.
Dominika Šalková je po parádním obratu ve čtvrtfinále (© JULIEN KAMMERER / JULIEN KAMMERER / DPPI VIA AFP)

Paquetová – Šalková 6:4, 1:6, 2:6

Šalková nerozehrála souboj s domácí nadějí dobře. V úvodním dějství se nedokázala výrazněji prosazovat na returnu a nevypracovala si ani jednu brejkbolovou příležitost. Česká favoritka si naopak v sedmé hře hladce prohrála servis a po tři čtvrtě hodině hry věděla, že bude muset utkání otáčet.

Obrat zahájila velmi brzy a nakonec Paquetovou jednoznačně přehrála. Následující dva sety trvaly dohromady jen hodinu a pár minut a Šalková byla jasně lepší. Ve druhé sadě se v každém gamu na returnu dostala k brejkbolu a v té rozhodující připustila menší komplikaci pouze v šesté hře, v níž ztratila podání.

Pro Šalkovou se jedná o další úspěšnou otočku. Po ní musela sáhnout také v prvním kole proti Jeline Vandrommeové. Belgickou hvězdičku nakonec udolala až v tie-breaku rozhodujícího setu.

Ve čtvrtfinále se utká se svou deblovou parťačkou na turnaji Antonií Ružičovou a bude usilovat o celkově šestou semifinálovou účast v probíhající sezoně. S Chorvatkou, která figuruje na 78. místě žebříčku, může srovnat vzájemnou bilanci na 2:2.

Udvardyová – Samson 6:1, 7:6

Naopak do čtvrtfinálové fáze nedokázala projít Samson na antuce v Ekvádoru. Také další z mladých českých nadějí mohla odehrát druhou třísetovou bitvu. Zatímco v úvodním kole přetlačila Jasmin Ortenziovou, na nasazenou čtyřku Udvardyovou už nestačila.

V úvodním setu se české teenagerce absolutně nedařilo a za 29 minut získala na svou stranu pouze jeden game. Nepovedl se jí vstup ani do následující sady, v níž hned v první hře přišla o podání. Manko brejku ale zlikvidovala a před tie-breakem měla dva setboly na returnu. Své šance však nevyužila a zkrácenou hru prohrála hladce 3:7.

Proti Udvardyové si zhoršila svou bilanci v soubojích s hráčkami TOP 100 žebříčku na 2:3. Nedávno v Haagu skolila domácí Arantxu Rusovou a loni na domácím Livesport Prague Open zaskočila Kateřinu Siniakovou. Porážkou s maďarskou hráčkou definitivně zakončila letošní sezonu.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

2
tommr
04.12.2025 22:01
Tak už nám tenhle týden zbývá jen ta Dominika. Ta dneska nezačala dobře ale postupně se zlepšovala a ke konci už místama hrála opravdu výborně ... smile
Dnešní výhra mj. znamená i to že se Dominika udrží v top-150. Aby si v žebříčku o něco polepšila tak by musela dojít až do finále protože na turnaji obhajuje loňské semifinále. To ale nebude vůbec lehké protože už ve čtvrtfinále narazí na mimořádně nepříjemnou soupeřku. S Ruzic mají všechny naše hráčky velký problémy ...
subaru
04.12.2025 21:29
Skvěle moje favoritka Dominika.
