Šalková je po parádním obratu ve čtvrtfinále, Samson zahodila šance a končí
Paquetová – Šalková 6:4, 1:6, 2:6
Šalková nerozehrála souboj s domácí nadějí dobře. V úvodním dějství se nedokázala výrazněji prosazovat na returnu a nevypracovala si ani jednu brejkbolovou příležitost. Česká favoritka si naopak v sedmé hře hladce prohrála servis a po tři čtvrtě hodině hry věděla, že bude muset utkání otáčet.
Obrat zahájila velmi brzy a nakonec Paquetovou jednoznačně přehrála. Následující dva sety trvaly dohromady jen hodinu a pár minut a Šalková byla jasně lepší. Ve druhé sadě se v každém gamu na returnu dostala k brejkbolu a v té rozhodující připustila menší komplikaci pouze v šesté hře, v níž ztratila podání.
Pro Šalkovou se jedná o další úspěšnou otočku. Po ní musela sáhnout také v prvním kole proti Jeline Vandrommeové. Belgickou hvězdičku nakonec udolala až v tie-breaku rozhodujícího setu.
Ve čtvrtfinále se utká se svou deblovou parťačkou na turnaji Antonií Ružičovou a bude usilovat o celkově šestou semifinálovou účast v probíhající sezoně. S Chorvatkou, která figuruje na 78. místě žebříčku, může srovnat vzájemnou bilanci na 2:2.
Výsledky turnaje WTA 125 v Angers
Udvardyová – Samson 6:1, 7:6
Naopak do čtvrtfinálové fáze nedokázala projít Samson na antuce v Ekvádoru. Také další z mladých českých nadějí mohla odehrát druhou třísetovou bitvu. Zatímco v úvodním kole přetlačila Jasmin Ortenziovou, na nasazenou čtyřku Udvardyovou už nestačila.
V úvodním setu se české teenagerce absolutně nedařilo a za 29 minut získala na svou stranu pouze jeden game. Nepovedl se jí vstup ani do následující sady, v níž hned v první hře přišla o podání. Manko brejku ale zlikvidovala a před tie-breakem měla dva setboly na returnu. Své šance však nevyužila a zkrácenou hru prohrála hladce 3:7.
Proti Udvardyové si zhoršila svou bilanci v soubojích s hráčkami TOP 100 žebříčku na 2:3. Nedávno v Haagu skolila domácí Arantxu Rusovou a loni na domácím Livesport Prague Open zaskočila Kateřinu Siniakovou. Porážkou s maďarskou hráčkou definitivně zakončila letošní sezonu.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Dnešní výhra mj. znamená i to že se Dominika udrží v top-150. Aby si v žebříčku o něco polepšila tak by musela dojít až do finále protože na turnaji obhajuje loňské semifinále. To ale nebude vůbec lehké protože už ve čtvrtfinále narazí na mimořádně nepříjemnou soupeřku. S Ruzic mají všechny naše hráčky velký problémy ...