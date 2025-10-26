Šalková po bitvě přerušila sérii čtyř porážek. V Jiujiangu si zahraje o čtvrtfinále

DNES, 09:00
Aktuality 0
WTA JIUJIANG - Dominika Šalková (21) na dvěstěpadesátce v čínském Jiujiangu využila příznivého losu a na úvod zvládla po setech 7:6, 7:5 dvouhodinovou přetahovanou s kvalifikantkou Alionou Faleiovou (21) z Běloruska. O čtvrtfinále si zahraje s turnajovou osmičkou Anastasijí Zacharovovou.
Profily hráčů
Šalková Dominika
Falei Aliona
Dominika Šalková v Jiujiangu začala vítězně (@ Foto Olimpik / ddp USA / Profimedia)

Faleiová – Šalková 6:7, 5:7

Šalkové se na posledních turnajích vůbec nedařilo a na slabě obsazený podnik WTA 250 v čínském Jiujiangu přijela po sérii čtyř porážek. Tu však dokázala přerušit a na takto prestižní akci vyhrála poprvé od domácího turnaje v Praze.  Na předchozích asijských turnajích skončila hned na úvod kvalifikace Ósace i v Guangzhou.

I s 339. hráčkou světa Faleiovou měla však plné ruce práce a o postup bojovala bezmála dvě hodiny. V začátku zápasu sebrala soupeřce servis, ale náskok 3:1 ihned ztratila. V napínavé koncovce nejdříve v jedenácté hře odvrátila tři brejkboly v řadě a podání uhájila. Následně marně sahala po setbolu a rozhodnout musel tie-break. V něm Češka získala pět míčků v řadě a vyhrála ho snadno 7:2.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Druhá sada měla velmi podobný scénář. Tentokrát Šalková ztratila dokonce náskok dvou brejků. Podání Bělorusky ale dokázala získat znovu a za stavu 5:4 šla zápas dopodávat. To se jí ale nepovedlo a musela si ještě počkat. Poslední dvě hry ale ovládla a mohla se radovat z postupu do osmifinále.

O čtvrtfinále si zahraje v prvním vzájemném střetnutí s turnajovou osmičkou Anastasijí Zacharovovou, která v prvním kole vyřadila Japonku Enu Šibaharaovou. V osmifinálových duelech na hlavním okruhu WTA Šalková letos ještě neuspěla. Na začátku roku v Singapuru neudržela vedení s Camilou Osoriovou a v Praze prohrála proti Kateřině Siniakové.

Výsledky turnaje WTA 250 v Jiujiangu

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

0
Přidat komentář
Zatím nebyly přidány žádné komentáře.

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist