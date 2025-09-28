Samson hned po pauze zazářila. Česká teenagerka zničila konkurenci a získala pátý titul

DNES, 13:40
ITF PAZARDŽIK - Laura Samson (17) absolvovala v tomto týdnu na antukovém podniku ITF W50+H v Bulharsku svůj první oficiální turnaj po dvouměsíční pauze. Jedna z nejtalentovanějších českých teenagerek neztratila v Pazardžiku ani jeden set, zvládla všech pět zápasů a získala svůj pátý profesionální titul. Ve finále smetla 6:2, 6:3 zkušenou Španělku a nasazenou dvojku Andreu Lázarovou (30).
Laura Samson hned na prvním turnaji po pauze triumfovala (© Radek Vebr / MFDNES + LN / Profimedia)

Samson – Lázarová 6:2, 6:3

Po dvouměsíční pauze měla Samson pomalejší rozjezd a v úvodních dvou kolech jí statečně vzdorovaly Jelena Korokozidiová i Alevtina Ibragimovová. Od čtvrtfinále už to ale byla v podání české teenagerky suverénní jízda a všechny tři soupeřky přehrála rozdílem třídy.

Ve finále s o 13 let starší Lázarovou byla vynikající na vlastním servisu. Zkušené Španělce nabídla pouze jednu brejkbolovou šanci a dovolila jí otočit vývoj druhého setu z 0:2 na 3:2. Samson ovšem zareagovala nejlepším možným způsobem a získala všechny čtyři následující gamy.

Na vítězství potřebovala jen hodinu a 22 minut a celým turnajem prošla bez ztráty setu. Ten jí nedokázaly kromě zmíněných hráček sebrat ani Elena Ruxandra Berteaová ve čtvrtfinále a domácí Jelizara Janevová v semifinále.

Pro Samson se jedná o pátý kariérní profesionální titul. Loni třikrát kralovala na nejmenších akcích W15 a letos kromě podniku W50+H v Pazardžiku ovládla i domácí turnaj W75 v České Lípě. Díky prvenství v Bulharsku se vrátí do TOP 300 žebříčku někam k 270. místu. Jejím maximem je 248. příčka.

Nepočítaje MČR smíšených družstev v dorostu absolvovala bývalá juniorská světová jednička v Pazardžiku svůj první turnaj po dvouměsíční pauze. Tu si naordinovala po Livesport Prague Open, kde neobhájila životní loňské semifinále a prohrála finále deblové soutěže po boku Lucie Havlíčkové. Ve zbytku letošní sezony už moc bodů neobhajuje a mohla by ještě zkusit zabojovat o místo v kvalifikaci lednového Australian Open.

Český triumf byl k vidění také na mužském okruhu ITF. Martin Krumich získal na domácím podniku v Pardubicích svůj šestý profesionální titul, první od sezony 2023. Dvaadvacetiletý Čech přehrál ve finále 6:2, 6:4 nasazenou jedničku a krajana Maxima Mrvu a i tentokrát přebíral trofej pro šampiona na úrovni M25.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

6
tommr
28.09.2025 14:35
Laura mile překvapila. Nečekal jsem že by po tak dlouhý pauze mohla získat titul a to ještě bez ztráty setu ... smile
Bylo by fajn kdyby se ještě stihla probojovat do kvalifikace AO 2026. Času má na to do konce roku dost ...
Trojchyba_Mat
28.09.2025 13:51
Finále nemohlo dopadnout jinak...
"Jméno Laura je latinského původu a znamená "vavřín" nebo "vítězka", odkazující na vavřínový věnec, který ve starověkém Římě zdobil vítěze."
No, a proti nějaký lazar...;-)
Ondřej.Jirásek
28.09.2025 13:53
Otmar
28.09.2025 13:46
Dost dlouho jsem se díval, nicméně bylo jasné, že Samson jí k ničemu nepustí. Fajn...a co bude dál???
Trojchyba_Mat
28.09.2025 13:50
Teď má přihlášenou 75 v Bukurešti příští týden (uvidíme, jestli se neodhlásí) a pak od 6. října 50 v Heraklionu...
Otmar
28.09.2025 13:54
Díky, jsem na ni zvědavý.
