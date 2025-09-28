Samson hned po pauze zazářila. Česká teenagerka zničila konkurenci a získala pátý titul
Samson – Lázarová 6:2, 6:3
Po dvouměsíční pauze měla Samson pomalejší rozjezd a v úvodních dvou kolech jí statečně vzdorovaly Jelena Korokozidiová i Alevtina Ibragimovová. Od čtvrtfinále už to ale byla v podání české teenagerky suverénní jízda a všechny tři soupeřky přehrála rozdílem třídy.
Ve finále s o 13 let starší Lázarovou byla vynikající na vlastním servisu. Zkušené Španělce nabídla pouze jednu brejkbolovou šanci a dovolila jí otočit vývoj druhého setu z 0:2 na 3:2. Samson ovšem zareagovala nejlepším možným způsobem a získala všechny čtyři následující gamy.
Na vítězství potřebovala jen hodinu a 22 minut a celým turnajem prošla bez ztráty setu. Ten jí nedokázaly kromě zmíněných hráček sebrat ani Elena Ruxandra Berteaová ve čtvrtfinále a domácí Jelizara Janevová v semifinále.
Pro Samson se jedná o pátý kariérní profesionální titul. Loni třikrát kralovala na nejmenších akcích W15 a letos kromě podniku W50+H v Pazardžiku ovládla i domácí turnaj W75 v České Lípě. Díky prvenství v Bulharsku se vrátí do TOP 300 žebříčku někam k 270. místu. Jejím maximem je 248. příčka.
Nepočítaje MČR smíšených družstev v dorostu absolvovala bývalá juniorská světová jednička v Pazardžiku svůj první turnaj po dvouměsíční pauze. Tu si naordinovala po Livesport Prague Open, kde neobhájila životní loňské semifinále a prohrála finále deblové soutěže po boku Lucie Havlíčkové. Ve zbytku letošní sezony už moc bodů neobhajuje a mohla by ještě zkusit zabojovat o místo v kvalifikaci lednového Australian Open.
Český triumf byl k vidění také na mužském okruhu ITF. Martin Krumich získal na domácím podniku v Pardubicích svůj šestý profesionální titul, první od sezony 2023. Dvaadvacetiletý Čech přehrál ve finále 6:2, 6:4 nasazenou jedničku a krajana Maxima Mrvu a i tentokrát přebíral trofej pro šampiona na úrovni M25.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Bylo by fajn kdyby se ještě stihla probojovat do kvalifikace AO 2026. Času má na to do konce roku dost ...
"Jméno Laura je latinského původu a znamená "vavřín" nebo "vítězka", odkazující na vavřínový věnec, který ve starověkém Římě zdobil vítěze."
No, a proti nějaký lazar...;-)