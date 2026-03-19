Samson schytala v nervózním derby kanára a končí. Sisková skolila bývalou krajanku
Samson – Valdmannová 4:6, 0:6
Valdmannová i Samson patří mezi největší české mladé talenty na ženském okruhu. Ačkoli skóre vypadá velmi jednoznačně, hrálo se 100 minut a oba sety trvaly téměř hodinu. Nervozita panovala na obou stranách a ani jedné z našich nadějí se nedařilo vybudovat si nějaký výraznější náskok.
Lépe začala Valdmannová a vedla 2:0. Samson pak upravila na 3:2 ze svého pohledu, nicméně v následujících minutách byla lepší její krajanka, která otočila na 5:3. Valdmannová nezvládla úvodní set dopodávat, ovšem mrzet ji to nemuselo, protože Samson brejk nepotvrdila a první dějství ztratila poměrem 4:6.
Nervózní byly obě české teenagerky i v následující sadě, ale v ní byla v klíčových momentech podstatně úspěšnější Valdmannová. Rozhodl hned úvod tohoto setu, když Valdmannová urvala oba maratonské gamy a vedla už 3:0. Samson pak v dalším průběhu odpadla, a dokonce schytala potupného kanára.
Po zvládnutém derby si Valdmannová zajistila vůbec první letošní čtvrtfinále. Majitelka dvou singlových trofejí z profesionálního okruhu se v pátek pokusí vylepšit svou skvělou čtvrtfinálovou bilanci 8:2 a také vybojovat své největší semifinále v kariéře. Její soupeřkou bude Katherine Sebovová, nebo Samira De Stefanová.
Klimovičová – Sisková 2:6, 6:2, 3:6
Čtvrtfinále v Mariboru si z českých tenistek zahraje ještě Sisková, které se podařilo navázat na skalp bývalé 45. hráčky světa Anny-Leny Friedsamové. A to proti bývalé krajance Klimovičové, jež už nějakou dobu reprezentuje naše polské sousedy a plnila roli nasazené čtyřky.
Ačkoli se Klimovičová v žebříčku nachází o téměř 100 míst výše, byly šance na postup vyrovnané a aktérky sehrály třísetovou bitvu. Zápas trval dvě hodiny a čtvrt. Sisková v něm několikrát prokázala silnou psychickou odolnost. Obzvláště v rozhodujícím setu, v němž dvakrát úspěšně zlikvidovala stav 0:40 na vlastním servisu.
Rovněž Klimovičové se podařilo odvrátit několik brejkbolových hrozeb, ale od stavu 3:3 v posledním dějství už na kurtu jasně vládla česká hráčka. Sisková si tak zajistila své druhé letošní čtvrtfinále. Před měsícem na domácí půdě v Praze prošla do semifinále a v Mariboru o něj bude usilovat proti Jessice Ponchetové.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
protože mi dnes chyběla morálka.
Zůstane se mnou a já s ním
pomalu se od něj tenis naučím.
Tenis naučím.
La lalalala lala la.