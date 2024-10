Samson v Chengdu na juniorském Turnaje mistryň prohrála ve finále se světovou jedničkou

19.10.

Djokovič v Rijádu porazil Nadala

Novak Djokovič na štědře dotované exhibici Six Kings Slam v Rijádu porazil svého největšího rivala Rafaela Nadala 6:2, 7:6 a vyhrál zápas o třetí místo. Srb se Španělem od finále US Open 2013 neprohrál set na tvrdém povrchu a vzájemnou bilanci upravil na 32:29. Tímto utkáním pravděpodobně skončila jejich 18 let trvající rivalita, jelikož Nadal bude na letošním Davis Cupu končit kariéru.