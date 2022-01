Sandgren přijde o Australian Open. Očkovat se nenechal a na výjimku neměl nárok

Tennys Sandgren na Australian Open dosáhl svých nejlepších grandslamových výsledků, když v letech 2018 a 2020 došel do čtvrtfinále. Předloni vypadl dokonce až po nevyužití sedmi mečbolů proti Rogeru Federerovi.



Jenže letos se melbournského grandslamu poprvé po sérii devíti startů (včetně kvalifikací) nezúčastní. Sice není nemocný či zraněný, ale nesplnil podmínku australských úřadů pro vstup do státu, potažmo pro start na turnaji.



30letý Američan se totiž nenaočkoval proti Covidu-19. Ani to nemá v plánu.



Teoreticky Sandgren mohl ještě zkusit zažádat o zdravotvní výjimku, na základě které bude startovat například rovněž neočkovaný Novak Djokovič, ale žádost nepodal. Americkému reportérovi Benu Rothenbergovi řekl, že nesplňoval žádné kritérium pro její podání.



Podobně jsou na tom Herbert či Gadecká

Sandgren je zatím druhým veřejně známým tenistou, který se Australian Open nezúčastní kvůli podmínce povinného očkování. Startu v Melbourne se už v prosinci vzdal také Francouz Pierre-Hugues Herbert, který rovněž odmítá očkování.



Mezi tenistkami jsou známé dva případy hráček mimo širší světovou špičku. Startu se vzdala talentovaná Australanka Olivia Gadecká, jež se odmítla očkovat a přišla o premiéru v hlavní soutěži grandslamu. Ruska Natalia Vichljancevová je sice naočkovaná, jenže vakcínou Sputnik V COVID-19, která není v Austrálii na seznamu uznávaných. Vichljancevové proto bylo zakázáno startovat v kvalifikaci.



Nicméně účast na Australian Open, které startuje 17. ledna, nemají jistou ani naočkovaní tenisté. Řada hráčů měla po příletu do Austrálie pozitivní test na Covid-19 a v izolaci jsou teď například Aslan Karacev, Jevgenij Donskoj, Benoit Paire, Federico Coria, Richard Gasquet, Anastasia Pavljučenkovová, Urszula Radwaňská, Katie Swanová či Dalma Galfíová.



Další tenisté nemoc Covid-19 často i s těžším průběhem prodělali v uplynulých týdnech. Přípravu na novou sezonu měli či stále mají zkomplikovanou Rafael Nadal, Andrej Rubljov, Denis Shapovalov, Emma Raducanuová, Belinda Bencicová a Ons Džabúrová.