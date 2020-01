Sandgren prohrál s Isnerem a titul v Aucklandu neobhájí. Vypadli i Fognini a Chačanov

Tennys Sandgren předloni na Australian Open šokoval postupem do čtvrtfinále. Jenže na senzační jízdu byl schopen navázat jen dvakrát. Předloni si zahrál finále na domácím antukovém podniku v Houstonu a loni právě v Aucklandu vybojoval svůj jediný dosavadní triumf na hlavním okruhu, díky němuž se stále drží v elitní stovce žebříčku.

Z té mu však nyní hrozí vypadnutí. Osmadvacetiletý Američan totiž letos na Novém Zélandu dohrál už ve druhém kole, ve kterém dnes nestačil 6-7(3) 7-6(1) 3-6 na svého slavnějšího krajana a nasazenou čtyřku Johna Isnera.

Sandgren měl své šance. V úvodní sadě ale nevyužil ani jeden ze dvou brejkbolů a set prohrál. Vzápětí se mu sice podařilo stav utkání srovnat, jenže v rozhodujícím dějství dvakrát přišel o podání a proti skvěle servírujícímu Isnerovi se nedostal k jedinému brejkbolu.

Šampion ročníků 2010 a 2014 Isner bude o své první semifinále od červencového triumfu na trávě v Newportu bojovat proti Kyleovi Edmundovi.

