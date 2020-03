Šapatavová odstartovala petici, v níž ITF, WTA a ATP žádá o finanční pomoc pro hráče. Podepsat můžete i vy

Všechny tři organizace (ITF, WTA a ATP) se kvůli pandemii koronaviru rozhodly přerušit sezonu minimálně do 8. června. To je obrovským problémem zejména pro žebříčkově níže postavené tenisty, kteří jsou závislí na svých výdělcích z turnajů.

Proto se aktuálně 371. hráčka světa Šapatavová rozhodla zahájit petici, v níž tenisové organizace žádá o finanční pomoc pro sebe a své kolegy.

"Žebříčkově níže postavení hráči nemají žádné úspory, pro ně je to strašně těžké. Většinu si vyděláme na turnajích, teď ale nemůžeme cestovat, turnaje se nekonají. Nemáme žádný příjem a nikoho to zřejmě nezajímá. Samozřejmě mám strach. Sice nejsem v situaci, kdy bych neměla co jíst, jenže každý měsíc musím platit složenky."

"Jiní, které znám, jsou na tom mnohem hůře, ti vydrží tak týden nebo dva. Nejhorší je, že spousta tenistů bude muset skončit. Tahle krize jednou opadne, ale oni nebudou mít peníze na to, aby cestovali na turnaje."

Šapatavová si samozřejmě uvědomuje, že nejdůležitější je teď zdraví lidí a zastavení pandemie koronaviru. Chtěla však tenisové organizace upozornit na to, čím si hráči procházejí. "Někdo musí převzít odpovědnost. My jsme vlastně zaměstnanci, už tak dostáváme na nižším okruhu málo peněz, tak bychom aspoň v téhle obrovské krizi mohli mít nějakou podporu."