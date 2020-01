Šarapovové se stále nedaří. Na Australian Open v prvním kole nestačila na Vekičovou

AUSTRALIAN OPEN - Marii Šarapovové se návrat na kurty stále nedaří. Pětinásobná grandslamová šampionka a bývalá světová jednička prohrála i druhý letošní zápas. V prvním kole Australian Open, kde v roce 2008 triumfovala a letos startovala na divokou kartu, prohrála s Donnou Vekičovou a čeká ji pád do čtvrté stovky žebříčku.

Maria Šarapovová se v dubnu 2017 vrátila na kurty a od té doby kvůli neustále se vracejícím zraněním odehrála pouhých 73 zápasů. Na výkonech pětinásobné grandslamové šampionky je to znát, bývalá světová jednička působí nerozehraně a když se dostane do formy, přijde obvykle další zdravotní problém.

Potíže musela 32letá Ruska řešit i na konci loňské sezony, kterou kvůli problémům s ramenem ukončila už po US Open. Na kurty se vrátila v úvodním týdnu letošního tenisového roku v Brisbane a skončila hned v prvním kole.

Stejný osud ji potkal na Australian Open, kde v roce 2008 triumfovala a letos startovala rovnou v hlavní soutěži jen díky divoké kartě od pořadatelů. Té ale nevyužila a v prvním kole prohrála 3-6 4-6 s nasazenou Donnou Vekičovou.

Skóre vypadá jednoznačně, nicméně Šarapovová měla hned několik šancí utkání více zdramatizovat. V úvodní sadě úspěšně stahovala manko 1-5, dokonce měla brejkbol na 4-5, a ve druhém setu promarnila vedení 4-1.

Šarapovová neobhájila loňské osmifinále a čeká ji propad až do čtvrté stovky žebříčku. To ale zřejmě rodačku ze Sibiře netrápí, její prioritou je zdraví a co nejvíce odehraných utkání. Od pořadatelů letošních turnajů jistě bude nadále dostávat divoké karty.

Vekičová bude ve druhém kole čelit Alizé Cornetové, nebo Mónice Niculescuové.

Johanna Kontaová, jež loňskou sezonu rovněž ukončila předčasně už po US Open, se nemůže po problémech s kolenem stále dostat do formy. Britská jednička nezvládla ani druhý letošní zápas, na Australian Open končí po porážce 4-6 2-6 s Ons Džabúrovou hned v prvním kole.

Belindě Bencicové se generálky na Australian Open příliš nepovedly (bilance 2-2), a proto si bude chtít spravit chuť přímo v dějišti úvodního grandslamu sezony. Světová šestka začala v Melbourne Parku vítězstvím 6-3 7-5 nad Slovenkou Annou Karolínou Schmiedlovou, které vrátila loňskou porážku z Hobartu. Švýcarskou jedničku ve druhém kole čeká souboj s kvalifikantkou Ljudmilou Samsonovovou, nebo Jelenou Ostapenkovou.

Dajana Jastremská úspěšně navázala na generálku v Adelaide, kde si zahrála své největší finále. Devatenáctiletá Ukrajinka v Melbourne smetla dvakrát 6-1 kvalifikantku Kaju Juvanovou. O postup do třetího kola si zahraje s předloňskou šampionkou Caroline Wozniackou, jež hraje poslední turnaj své kariéry.