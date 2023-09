Šavrda: Muchová patří k absolutní světové špičce. Úroveň ženského tenisu šla nahoru

Karolína Muchová na US Open potvrdila, že prožívá nejlepší sezonu v kariéře a patří zaslouženě do světové špičky. ČTK to řekl Vladislav Šavrda, trenér a generální manažer I. ČLTK Praha, za který olomoucká rodačka hraje. I když Muchová po semifinálové prohře s Američankou Cori Gauffovou 4:6, 5:7 uvedla, že podala sotva šedesátiprocentní výkon, Šavrda její sebekritiku mírnil. Ocenil rovněž výkony další klubové hráčky Markéty Vondroušové a věří, že se obě české tenistky představí na Turnaji mistryň.