Sázka vyplétačů raket: Při zápasu Marušky Bouzkové jsem vyhrál víno, těší stringera

Je to alchymie. Dobře vypletenou raketu ocení i velké hvězdy. Bez stringerů se neobejde žádný tenisový turnaj. Vyplétači raket najíždí do dějiště už při tréninkových dnech a v samotném průběhu plní všemožná přání. Kdo má na Livesport Prague Open nejtvrdší struny a která hráčka potřebuje soft výplet?

Do pražské Stromovky se těší i Michal Nechanický, ten na setkání elitních hráček už pravidelně přijíždí ze severu Čech a vyplétání raket tenisovým hvězdám má jako prázdninový koníček. Letos už dokonce v sázce mezi stringery vyhrál víno nad legendou mezi vyplétači Richardem Šodkem. "Já dělal raketu Cristianové a Ríša pletl Marušce Bouzkové. Tak jsme se vsadili," usmívá se zručný chlapík před vstupem do hlavní budovy tenisové Sparty, kde mají hned vedle players-desku, tedy hlavní turnajové recepce, už léta stringeři své místo. Zda ale byl rozdíl ve výpletu opravdu zásadní, s úsměvem odmítá. "Tam je spousta jiných faktorů, i když je fakt, že Rumunka měla o dvě kila tvrdší struny. Jenže Maruška Bouzková používá úplně jinou směs, přírodu. Takže se to nedá porovnat. Každopádně, bylo vidět, že víc to lítá Cristianové. Stejně ale myslím, že Maruška nikdy extra velké rány nedává, moc nekouše, ona hraje spíš ten defenzivnější tenis," vypráví muž, který se na turnaj WTA dostal díky zkušenostem na juniorských kláních v domovském Mostu.

Je i pro vyplétače turnaj WTA 250 svátek?

"Jasně, jezdím sem rád. Už je to taková tradice, turnaj má pevné místo v kalendáři, jsou prázdniny, takže pro mě ideální čas, protože já jsem jinak učitel."

Takže už se jistě s většinou hráček znáte.

"Polovina tváří je známých, druhá půlka je nová. Od mladších hráček chodí výhradně trenéři, a u těch namachrovaných, které mnohdy ani nepozdraví, také. Ale ty starší holky, co už trochu objely svět, ty chodí samy."

A přání? Kdo má vůbec nejtvrdší výplet mezi ženami?

"Když tu byla v roce 2020 Ulrikke Eikeriová, u ní jsem pletl 40 kilo! Slyšel jsem sice forty, forty, tak jsem si říkal, že to je asi fourteen – čtrnáct. Byla maličká, subtilní. Když mě přesvědčila, že opravdu myslí 40, tak jsem se radši zeptal, jestli to jsou libry. No ne, bylo to 40 kilogramů - nejvíc, co ten stroj dokázal utáhnout. Na kurtu to jen ťukala na přímku."

A letošní rok?

"Tady v Praze má nejtvrdší výplet Kaia Kanepiová, ta si nechává plést 29,5 kila, a ta nám dokonce raketu vrátila. To se samozřejmě také stane, holky to poznají. Asi došlo k tomu, že to ujelo, a opravdu těch kilo bylo míň. Já pletl 19,5 na 19 – a to byla Sara Erraniová. Měkké výplety mají i Číňanky, ty hlásí standardně 35 liber, tedy 16-17 kilo."

Ovlivňuje požadavky tenistů třeba počasí nebo změna teploty?

"Dříve se stávalo, že když se v průběhu zápasu měnily podmínky, tak přišel požadavek z kurtu, že chce hráč naplést o 4 kilogramy lehčí výplet. Ale v poslední době už se to neděje. To jsou spíš výjimečné situace, když se jde do třetího setu. Zvyky se nemění, většinou mají všichni stále stejnou tvrdost výpletu, což je těch 23–24 kilo, a je jedno, jestli je zima nebo teplo. Loni tu byly teploty okolo 35 stupňů, letos jsou dvacítky."

Za jak dlouho stihnete vyplést raketu, když přijde pokyn z kurtu?

"Když je velký spěch, tak se dá raketa vyplést za 12 minut. Ale když se plete na pohodu, tak jedna je asi 20 minut, je v tom i nějaké vystříhávání nebo kreslení loga."