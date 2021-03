Schwartzman na antuce v Buenos Aires zastavil Cerúndola a získal první domácí titul

Diego Schwartzman po loňském restartu sezony prožil parádní podzim. Na antuce získal skalpy Rafaela Nadala či Dominica Thiema, v Římě si zahrál poprvé ve finále turnaje Masters 1000, na Roland Garros se poprvé prodral do semifinále grandslamu a odbyl si premiéru na Turnaji mistrů.



Úvod letošní sezony ho ale v ideální formě nezastihl. Ze sedmi zápasů vyhrál jen čtyři proti většinou papírovým outsiderům. Prohrál s Aslanem Karacevem či Albertem Ramosem, na kterého překvapivě nestačil před týdnem na domácí antuce v Córdobě.



Tento týden však reparát na antuce před domácím publikem zvládl. V Buenos Aires ve čtyřech utkáních se Slovákem Lukášem Kleinem, Španělem Jaumem Munarem, Srbem Miomirem Kecmanovičem a krajanem Franciscem Cerúndolem neztratil ani set. Během týdne pouze třikrát neudržel své podání.



V dnešním finále osmadvacetiletý Argentinec nedal šanci o šest let mladšímu krajanu Cerúndolovi, který prožíval životní turnaj. Schwartzman pouze jednou zaváhal při svém podání a za 67 minut zvítězil jednoznačně 6-1 6-2.



Schwartzman proměnil své 11. finále v celkově čtvrtý titul a první na domácí půdě, předloni ho o trofej z Buenos Aires připravil Ital Marco Cecchinato.



"Byl to pro mě emotivní týden. Bylo to jiné, protože na jiných turnajích u sebe nemáte celou svou rodinu a přátele. Sdílet s nimi tyhle okamžiky a navíc získat titul je úplně jiný pocit. Je to úžasné...," radoval se Schwartzman. "Předloni jsem ve finále prohrál a byl velmi smutný. Ale po dvou letech se mi reparát povedl proti Franciscovi, který je skvělým hráčem," dodal.







V Buenos Aires se Schwartzman stal pátým domácím šampionem a prvním od roku 2008, kdy David Nalbandian rovněž ve finále dvou Argentinců porazil Josého Acasusa.



22letý Cerúndolo, který si teprve minulý týden v Córdobě připsal první výhru na turnaji ATP, se v rodném Buenos Aires představil teprve počtvrté v kariéře v hlavní soutěži a z kvalifikace to senzačně dotáhl až do finále. Na svého o tři roky mladšího bratra Juana Manuela, jenž před týdnem v Córdobě triumfoval hned při svém debutu na podniku ATP, ale navázat nedokázal.



Cerúndolo, který loni na podzim na jihoamerických antukách slavil první tři challengerové tituly, si tento týden připsal své nejcennější skalpy: Federica Corii (85. v ATP), Benoita Pairea (25.), Pabla Andújara (57.) a Alberta Ramose (46.). Ve světovém žebříčku se posune na 112. místo a vylepší své maximum.



Bratři Cerúndolovi se tak zatím nezapsali do historie jako sedmá bratrská dvojice, která má alespoň jeden singlový titul z turnaje ATP.



Cerúndolo se nyní přesune na antuku do chilském Santiaga, kde se v prvním kole utká se Slovákem Andrejem Martinem. Schwartzman po týdnu volna zamíří na tvrdý povrch do mexického Acapulka.

• ATP 250 BUENOS AIRES •

Argentina, antuka, 411.940 dolarů

nedělní výsledky (07. 03. 2021) • Dvouhra - finále • Schwartzman (1-Arg.) - F. Cerúndolo (Arg.) 6-1 6-2 • Čtyřhra - finále • Brkič/Čačič (Bos./Srb.) - Behar/Escobar (4-Urug./Ekv.) 6-3 7-5