Šéf svazu odhalil platy Berdycha i Strýcové: Jsou to legendy, ty peníze si zaslouží!

DNES, 17:40
Téma 2
Tomáš Berdych (40) již přes rok vede daviscupový tým. Barbora Strýcová (39) se na svou roli u ženského týmu teprve chystá. Předseda tenisového svazu Jakub Kotrba (51) přišel před několika dny s překvapivou informací o platu obou českých legend, čímž reagoval na útoky svého předchůdce Iva Kaderky (62).
Profily hráčů
Berdych Tomáš
Strýcová Barbora
Daviscupový kapitán českého týmu Tomáš Berdych (@ Massimo Paolone / LaPresse / Profimedia)

Do pořádných problémů se dostal bývalý neohrožený vládce českého tenisu Kaderka. Tomu kvůli dotačnímu skandálu hrozí až desetiletý trest vězení. I přesto se před několika lety pokusil dostat na valnou hromadu svazu, kde mu však projev ani vstup povolen nebyl.

Reagoval tak alespoň otevřeným dopisem, v němž se ostře pustil do současného vedení. Mimo jiné psal, že kapitáni Davis Cupu a Billie Jean King Cupu berou 3,5 milionu korun ročně "za pár dnů práce“.

Na tuto informaci právě Kotrba pro iSport.cz reagoval. "Faktem je, že současní kapitáni reprezentací berou zhruba dva a půl milionu korun. Mně ty částky připadají k těm jménům naprosto adekvátní. Tomáš Berdych, Bára Strýcová a před ní Péťa Pála jsou legendy, ty peníze si zaslouží a my jsme šťastní, že s námi spolupracují."

Měsíční odměny pro Berdycha a Strýcovou se tak pohybují na hranici 200 tisíc korun. "Je to soustavná činnost, neustálá komunikace s hráči i jejich trenéry. Opravdu poctivě se připravují," dodal současný šéf českého tenisu.

Švédsko? Přívětivý los. Hodně podobné jako Korea, těší Berdycha

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Téma

Komentáře

2
Přidat komentář
jih
15.12.2025 18:21
Zase se to vrací, to se prostě neomrzí... .
"No tak řekněme paní Zagorová, je to milá holka, všechno...ale ona už tři roky po sobě bere šest set tisíc každý rok. A další ne 600, milion, dva miliony berou. Jandové a jiní...".
Reagovat
misa
15.12.2025 18:23
Necelých 10 000 $ měsíčně. Divím se jim, že to vzali :)
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist