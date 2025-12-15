Šéf svazu odhalil platy Berdycha i Strýcové: Jsou to legendy, ty peníze si zaslouží!
Do pořádných problémů se dostal bývalý neohrožený vládce českého tenisu Kaderka. Tomu kvůli dotačnímu skandálu hrozí až desetiletý trest vězení. I přesto se před několika lety pokusil dostat na valnou hromadu svazu, kde mu však projev ani vstup povolen nebyl.
Reagoval tak alespoň otevřeným dopisem, v němž se ostře pustil do současného vedení. Mimo jiné psal, že kapitáni Davis Cupu a Billie Jean King Cupu berou 3,5 milionu korun ročně "za pár dnů práce“.
Na tuto informaci právě Kotrba pro iSport.cz reagoval. "Faktem je, že současní kapitáni reprezentací berou zhruba dva a půl milionu korun. Mně ty částky připadají k těm jménům naprosto adekvátní. Tomáš Berdych, Bára Strýcová a před ní Péťa Pála jsou legendy, ty peníze si zaslouží a my jsme šťastní, že s námi spolupracují."
Měsíční odměny pro Berdycha a Strýcovou se tak pohybují na hranici 200 tisíc korun. "Je to soustavná činnost, neustálá komunikace s hráči i jejich trenéry. Opravdu poctivě se připravují," dodal současný šéf českého tenisu.
Švédsko? Přívětivý los. Hodně podobné jako Korea, těší Berdycha
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
"No tak řekněme paní Zagorová, je to milá holka, všechno...ale ona už tři roky po sobě bere šest set tisíc každý rok. A další ne 600, milion, dva miliony berou. Jandové a jiní...".