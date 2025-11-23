Švédsko? Přívětivý los. Hodně podobné jako Korea, těší Berdycha
Nová jihlavská aréna bude na začátku února svědkem souboje českých a švédských tenistů. Časy, kdy severskou zemi reprezentovaly superstar typu Björna Borga, Matse Willandera či Stefana Edberga, jsou ale už dávno zapomenuty. Jedničkou země tří korunek je Elias Ymer, až 169. tenista světam, dvojkou pak Olle Wallin, kterému patří pozice v polovině páté stovky. Není divu, že byl Berdych po losu spokojen.
"Musím říct, že ten los byl velice přívětivý. Vnímám Švédy jako velkou velmoc, ale to už je hodně let zpátky. Teď by měl být jejich tým přijatelný. S velkou pokorou je to něco hodně podobného, možná lehce silnější tým než byla letos v prvním kole Korea," řekl český kapitán.
Pokud se papírové předpoklady potvrdí a Lehečka a spol. svou roli zvládnou, mohou opět přivítat Spojené státy. Tentokrát ovšem na domácím kurtu. Ty si ale nejdřív musí poradit s Maďarskem.
"S pokorou zvládnout prvního soupeře a pak po očku vyhlížet dál. To by byl ten zápas, který si zaslouží kulisu, jakou bychom byli schopní tady připravit, nachystat a ukázat divákům, že Davis Cup umí být skvělý. A navázat na to, že budeme hrát zápas potenciálně s Amerikou a v tomto případě doma. Jak ale známe tenis a i teď se Španělskem, to byla pro nás dobrá lekce, že ne vždy to je tak, jak to na papíře vypadá. Proto to musíme poctivě zvládnout," pokračoval Berdych.
Právě zámořský tým český celek letos na cestě do Boloni vyřadil, když v Delray Beach překvapivě vyhrál 3:2 na zápasy.
Zda Češi vyrazí do kvalifikační bitvy v plné síle, samozřejmě jisté není, bývalý čtvrtý hráč světa však věří v lákadlo v podobě domácích fanoušků. "Ještě jsem jednotlivě s nikým nemluvil. Je to jen chvíle, co jsme se vrátili z posledního turnaje v Itálii. Ale kluci to vnímají, že nás čeká další zápas prvního kola. Všichni se těšili, že by se mělo hrát doma, což se teď splnilo, a to je pro ně největší lákadlo," uzavírá Berdych.
Češi budou hostit v kvalifikaci Davisova poháru Švédsko, pak hrozí gigant
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Až v únoru se Švédskem prohrajem, tak sem vložím Švédsko? Přívětivý los. Těší Berdycha