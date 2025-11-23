Švédsko? Přívětivý los. Hodně podobné jako Korea, těší Berdycha

Jednoznačně zklamání. Jinak se čtvrtfinálová porážka českého týmu v Davis Cupu se Španělskem hodnotit nedá. To už je však teď minulost. A právě v Boloni, kde se finálové klání pro osm nejlepších zemí odehrálo, byla vylosována i kvalifikace pro nový ročník. "Musím říct, že ten los byl velice přívětivý," hýřil spokojeností Tomáš Berdych (40) poté, co se dověděl, že únorovým soupeřem bude tým Švédska.
Tomáš Berdych se zdraví s Jiřím Lehečkou (@ ČTK / Ožana Jaroslav)

Nová jihlavská aréna bude na začátku února svědkem souboje českých a švédských tenistů. Časy, kdy severskou zemi reprezentovaly superstar typu Björna Borga, Matse Willandera či Stefana Edberga, jsou ale už dávno zapomenuty. Jedničkou země tří korunek je Elias Ymer, až 169. tenista světam, dvojkou pak Olle Wallin, kterému patří pozice v polovině páté stovky. Není divu, že byl Berdych po losu spokojen.

"Musím říct, že ten los byl velice přívětivý. Vnímám Švédy jako velkou velmoc, ale to už je hodně let zpátky. Teď by měl být jejich tým přijatelný. S velkou pokorou je to něco hodně podobného, možná lehce silnější tým než byla letos v prvním kole Korea," řekl český kapitán.

Pokud se papírové předpoklady potvrdí a Lehečka a spol. svou roli zvládnou, mohou opět přivítat Spojené státy. Tentokrát ovšem na domácím kurtu. Ty si ale nejdřív musí poradit s Maďarskem.

"S pokorou zvládnout prvního soupeře a pak po očku vyhlížet dál. To by byl ten zápas, který si zaslouží kulisu, jakou bychom byli schopní tady připravit, nachystat a ukázat divákům, že Davis Cup umí být skvělý. A navázat na to, že budeme hrát zápas potenciálně s Amerikou a v tomto případě doma. Jak ale známe tenis a i teď se Španělskem, to byla pro nás dobrá lekce, že ne vždy to je tak, jak to na papíře vypadá. Proto to musíme poctivě zvládnout," pokračoval Berdych.

Právě zámořský tým český celek letos na cestě do Boloni vyřadil, když v Delray Beach překvapivě vyhrál 3:2 na zápasy.

Zda Češi vyrazí do kvalifikační bitvy v plné síle, samozřejmě jisté není, bývalý čtvrtý hráč světa však věří v lákadlo v podobě domácích fanoušků. "Ještě jsem jednotlivě s nikým nemluvil. Je to jen chvíle, co jsme se vrátili z posledního turnaje v Itálii. Ale kluci to vnímají, že nás čeká další zápas prvního kola. Všichni se těšili, že by se mělo hrát doma, což se teď splnilo, a to je pro ně největší lákadlo," uzavírá Berdych.

Češi budou hostit v kvalifikaci Davisova poháru Švédsko, pak hrozí gigant

Pavel Novotný, TenisPortal.cz, ČTK
Jan
23.11.2025 21:17
Švédsko by měli porazit. Ale pak USA ? 2x se zázrak nekoná. Budou se pohybovat mezi baráží a bojem o finálový turnaj.
com
23.11.2025 21:07
Zkopírováno a uloženo

Až v únoru se Švédskem prohrajem, tak sem vložím smile Švédsko? Přívětivý los. Těší Berdycha smilesmile
Oin
23.11.2025 21:09
Švédska se fakt bát nemusíme, tam budou stačit Kopřiva s Brumíkem.
