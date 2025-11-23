Češi budou hostit v kvalifikaci Davisova poháru Švédsko, pak hrozí gigant

DNES, 14:05
Čeští tenisté se v kvalifikaci příštího ročníku Davisova poháru utkají doma se Švédskem. Rozhodl o tom dnešní los v Boloni. Hrát se bude 6. a 7., nebo 7. a 8. února v Jihlavě. V případě vítězství narazí tým kapitána Tomáše Berdycha (40) ve druhém kole na lepšího z dvojice Maďarsko - USA. Také tento zápas by odehráli doma.
Tomáš Berdych hodnotí letošní rok pozitivně (@ PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia)

Češi letos dohráli v týmové soutěži ve čtvrtfinále, když nestačili ve čtvrtek v Boloni na Španělsko. S výběrem kapitána Davida Ferrera prohráli 1:2 na zápasy. S USA hráli ve druhém kole také letos, ve floridském Delray Beach zvítězili 3:2 na zápasy. Duely 2. kola Davisova poháru se uskuteční 18. a 19., nebo 19. a 20. září.

Čeští tenisté, kteří plnili při losu roli nasazených devítek se utkají se Švédskem poprvé od roku 2001. Tehdy s nimi v Helsingborgu prohráli 2:3 na zápasy. Nyní je budou hostit v Jihlavě.

"Utkání plánujeme odehrát díky vstřícnosti a ochotě jihlavských hokejistů, primátora města a kraje Vysočina ve zbrusu nové Horácké aréně. Všichni o ní mluví v superlativech a kapitánovi i hráčům se výběr místa líbil. Zvolili jsme další české město, kde se světový tenis ještě nehrál a kam to mají fanoušci ze všech koutů republiky podobně daleko," řekl v prohlášení pro média šéf svazu Jakub Kotrba.

Změňte Davis Cup! Hvězdy volají po novém formátu, souhlasí i Berdych. Řešení se nabízí

Nejvýše postaveným švédským tenistou v žebříčku ATP je Elias Ymer, kterému patří 169. místo. Dalšími hráči jsou například Olle Wallin (456.), nebo syn legendárního Björna Borga Leo Borg (549.). Češi by se měli opět spoléhat na Jiřího Lehečku (17.), Jakuba Menšíka (19.) či Tomáše Macháče (32.).

Příští ročník Davisova poháru se odehraje ve stejném formátu jako letos. Po kvalifikaci se uskuteční dalších sedm vyřazovacích zápasů ve dvou dnech na půdě jednoho z týmů. Zde už má jistou účast Španělsko. Vítězové následně postoupí do osmičlenného finálového turnaje. V něm už má jistou účast Itálie.

Los kvalifikace Davisova poháru:

Česko - Švédsko
Maďarsko - USA
Chile - Srbsko
Německo - Peru
Chorvatsko - Dánsko
Ekvádor - Austrálie
Norsko - Velká Británie
Bulharsko - Belgie
Japonsko - Rakousko
Indie - Nizozemsko
Jižní Korea - Argentina
Francie - Slovensko
Kanada - Brazílie.

Berdych by nic neměnil. Davis Cup nevyhrajete přes noc, byl to solidní rok, vzkazuje

Pavel Novotný, ČTK
Komentáře

4
603262
23.11.2025 14:32
Předpokládám, že když porazíme Švédsko, což by měla být povinnost a USA vyhraje v Madarsku, tak ten zářijový duel proti USA budeme hrát doma? Když jsme ted hráli u nich? Díky
603262
23.11.2025 14:30
Proč zrovna v Jihlavě?
EllNino
23.11.2025 14:39
Si to přečti v článku
603262
23.11.2025 15:15
