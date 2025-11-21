Změňte Davis Cup! Hvězdy volají po novém formátu, souhlasí i Berdych. Řešení se nabízí
Nabitý kalendář. To je jeden z hlavních argumentů, proč se slavný Davis Cup dostal do současného okleštěného formátu. Samotní tenisté, včetně největších hvězd Carlose Alcaraze či Jannika Sinnera, tak nabádají, aby se týmová soutěž roztáhla do více let a mohl se tak i vrátit populární formát, kdy vždy jeden z týmů bude mít domácí prostředí. S návrhem navíc souhlasí i vedení ATP. Pořádání Davis Cupu však patří pod gesci ITF, která původní formát zrušila v roce 2019.
Proti současnému stavu se v minulosti již několikrát ohradila prakticky kompletní světová špička. "Ještě jsem neměl možnost hrát ten pravý Davis Cup, když hrajete za svou zemi třeba v Argentině nebo Brazílii. Neznám ten pocit, kdy celý stadion fandí domácím," řekl nedávno Sinner, který se ze závěrečného podniku nejlepších osmi týmů v Boloni omluvil.
A právě Ital se připojil k návrhu, aby se hrál Davis Cup ve dvou letech. "Pak by země měly větší šanci mít k dispozici ty nejlepší hráče. Semifinále by se například mohlo hrát na začátku sezony, finále pak na konci. V současné době je opravdu těžké, aby země měly každý rok k dispozici ty nejlepší tenisty."
S tím naprosto souhlasí i kapitán českého daviscupového týmu Tomáš Berdych. "Když zaváděli tenhle šílený formát, nás všech hráčů se ptali, co by se nám líbilo a jaké změny bychom si představovali. A nemůžu se dopočítat těch, co hlasovali pro tenhle formát. Já sám hned říkal, ať se hraje jednou za dva roky."
A dodává. "Tvrdil jsem to jako hráč a tvrdím to i teď jako kapitán. Je vidět, že si to myslí i spousta dalších, a paradoxně i kluci, kteří starý Davis Cup nezažili, takže na tom asi něco bude. Bohužel ale rozhoduje někdo jiný a doufám, že si hodně rychle uvědomí, že by to mohlo být lepší," řekla pro server iSport.cz česká legenda.
Stranou nezůstala ani úřadující světová jednička Alcaraz, který se kvůli zranění letošního finálového turnaje zúčastnit nemohl. "Hrát každý rok se opravdu nedá. Kdyby se Davis Cup natáhl na dva tři roky, bylo by to něco jiného, unikátního."
Servítky si pak vůbec nebral Alexander Zverev. "Budu hrát jen kvůli tomu, že mě o to moji spoluhráči z německého týmu poprosili. Už to ale není skutečný Davis Cup. Nemáme zápasy doma a venku a musíme na finálovém turnaji hrát čtvrtfinále a semifinále. Nemám z toho radost, protože to může být ztráta času."
Jaká bude další budoucnost slavné soutěže a zda přeci jen dojde ke změnám, ukážou následující měsíce.
