POHLED: Prohra Čechů budí jen negativní emoce. Je to obrovské zklamání a nevyužitá šance
Přiznejme si to hned na začátku. Tohle byla strašně velká šance zaznamenat třetí triumf v historii samostatné České republiky. Minimálně první semifinálová účast po 11 letech prostě měla padnout. Češi však v nejsilnější možné sestavě ztroskotali na finálovém turnaji v italské Boloni už ve čtvrtfinále po porážce se Španělskem. A to v pozici jednoznačného favorita.
Začalo to dobře. Jakub Menšík zapsal "povinnou výhru" nad Pablem Carreňem a nejeden český fanoušek už chystal oslavy, protože Jiří Lehečka nastupoval proti Jaumemu Munarovi jako výrazný favorit. Španěl ale potvrdil, že se letos ohromně zlepšil na betonech, aktuálně nejlepší Čech v žebříčku ATP neměl svůj den a bylo vyrovnáno.
Naděje pořád žila, i když si mnozí včetně mě určitě uvědomovali, že rozhodující čtyřhra bude velmi těžká. Španělé totiž měli eso v rukávu. Konkrétně vítěze dvou letošních grandslamů a elitního deblistu Marcela Granollerse. Menšík s Tomášem Macháčem ovšem i tak mohli vyhrát. Jenže pět nevyužitých setbolů v jednom zápase je prostě moc. Češi po dramatickém průběhu prohráli oba tie-breaky poměrem 8:10.
Byla to studená sprcha pro celé Česko a sen o zisku salátové mísy se rozplynul až příliš rychle. A je vlastně jedno, jestli za to může selhání Lehečky v zápase s Munarem, nebo nevyužité příležitosti ve čtyřhře. Výsledkem je obrovské zklamání, které nepůsobí dobře ani pro následující ročník.
Ten Češi zase začnou v kvalifikaci a znovu budou muset o finálový turnaj zabojovat. Porážka se Španělskem ale může velmi výrazně pošramotit sebevědomí našich nejlepších tenistů. Je totiž jasné, že prohrát s takto výrazně oslabeným soupeřem, který postrádal světovou jedničku Carlose Alcaraze i čtrnáctku Alejandra Davidoviche, není dobrá vizitka.
Sám strašně těžce hledám způsob, jak tohle zklamání překousnout. S odstupem dní se mi to určitě podaří, nicméně tuhle porážku prostě nelze omluvit žádným způsobem. Jen doufám, že čeští tenisté na ni brzy zapomenou, aby mohli v příštím roce začít s čistým štítem a snad si i napravili reputaci.
Posledních několik hodin jen potvrdilo, že českým tenistům se na finálovém turnaji vůbec nedaří. Zúčastnili se ho počtvrté. Dvakrát ztroskotali v základní skupině a do čtvrtfinále prošli už jen předloni, kdy byla nad jejich síly Austrálie.
Možná za to může změna formátu, jež přistála v roce 2019, pořád trvá a prestiž mužské týmové soutěže výrazně ovlivnila. Bohužel v negativním slova smyslu. Dalším důvodem může být absence nějakého elitního deblisty, kterého většina favoritů naopak nepostrádá.
Je ale potřeba zmínit, že podmínky i formát jsou pro všechny stejné. Nemá tedy cenu se na to vymlouvat. Porážka výběru kapitána Tomáše Berdycha se Španělskem se prostě neměla stát a budí hlavně negativní emoce.
Češi prohráli se Španělskem 1:2
