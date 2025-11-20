Smutný konec Čechů v Davis Cupu. I kvůli selhání Lehečky prohráli s oslabeným Španělskem
Menšík – Carreňo 7:5, 6:4
Utkání rozehrál nejmladší člen týmu Menšík proti bývalému hráči TOP 10 žebříčku Carreňovi. Vítěz březnového turnaje Masters v Miami začal zápas na podání a hned o něj musel bojovat přes shodu, přestože trefil čtyři esa. V delších výměnách byl lepší opatrnější Španěl, který se snažil donutit soupeře k chybám.
Český mladík se však rozehrál a další dva gamy na servisu získal bez problémů. Za stavu 3:3 se Menšík po nepovedené výměně, kterou se mu nepodařilo ukončit jednoduchým úderem u sítě, dostal na skóre 0:30 a následně musel odvracet dva brejkboly. Ten první ještě smazal skvělým druhým servisem, na další už však odpověď najít nedokázal.
Menšík byl ve výměnách málo důrazný a body, které by měl získávat, nedokázal úspěšně zakončit. To se mu podařilo změnit, tlačil hned z returnu, ztracený servis si ihned vzal zpátky a vyrovnal. V jedenácté hře měl opět problémy na podání, game však při shodě zachránil skvělým zásahem na síti a Španěla k brejkbolu nepustil. Následně se i díky vítěznému bekhendu dostal k setbolu, který však Carreňo odvrátil vítězným prohozem. Menšík nakonec využil třetí šanci a získal vyrovnaný první set.
Na začátku druhého dějství se průběh zrychlil a oba hráči si bez problémů drželi servis. Jako první se k brejkbolům dostal český tenista. V šestém gamu však ani jednu ze dvou šancí nevyužil. Carreňo zařadil vyšší úroveň a díky agresivní hře srovnal. Za stavu 5:4 měl Menšík šanci zápas ukončit už na příjmu a od začátku se snažil soupeře tlačit. Vypracoval si dva mečboly v řadě a hned první využil.
Česká dvojka si v zápase pomohla především 20 esy a hlavně ve druhém dějství soupeře k šancím vůbec nepouštěl. Sám si vypracoval sedm brejkbolů a hned tři z nich využil. Hrál o hodně agresivnější hru, Carreňa přestřílel na vítězné údery 42:20, ale udělal také dvojnásobek nevynucených chyb.
"Bylo to těžké po celý zápas. Nejsme na to zvyklí začínat tak brzy (v 10:00), ale je to Davis Cup a pro oba soupeře to bylo stejné. Atmosféra v hale byla vynikající, dodalo mi to energii. Můj servis byl opravdu dobrý. Udržel jsem si energii a soustředění po celé utkání," řekl na tiskové konferenci Menšík.
Lehečka – Munar 3:6, 4:6
Souboj týmových jedniček rozehrál Lehečka solidně. Jenže suverénně si hlídal vlastní servis i letos skvěle hrající Munar, který se v této sezoně ohromně zlepšil na tvrdých površích. V šestém gamu přišla studená a nepříjemná sprcha nejen pro favorita, ale i české fanoušky.
Lehečka vyrobil několik chyb ve výměnách a Munar se dostal k brejkbolům. Ten úvodní dokázal rodák z Mladé Boleslavi zlikvidovat, ale po laciné minele z bekhendu nabídl soupeři další šanci a na ni spáchal dvojchybu.
Španěl si dál snadno hlídal podání, chodil si pro body, když měl možnost, a náskok brejku uhájil. Za celý set ztratil jen čtyři body na servisu a první podání trefil v 79 % případů.
Munar byl neskutečně rozjetý, skvěle četl servis Lehečky a hned v úvodní hře druhé sady slavil brejk. Český tenista se začal zlepšovat na returnu a ve čtvrtém gamu poprvé uhrál na příjmu tři body v jedné hře. Španěl ho však k brejkbolu nepustil a zvýšil na 3:1.
Lehečka zvyšoval tlak na returnu a díky aktivní hře se při skóre 2:3 propracoval ke svým prvním brejkbolům. Dokonce měl dva v řadě, ovšem Munar ten úvodní smazal výborným servisem a na ten následující Čech umístil bekhend do sítě.
Další příležitost už si aktuální česká žebříčková jednička nevytvořila. Španělský protivník byl nadále velmi solidní a podobně jako v úvodním dějství si vedení pohlídal. Zápas trval hodinu a 23 minut a pro Munara se jedná o první singlovou daviscupovou výhru.
"Cítil jsem se dobře fyzicky i psychicky, ale nepředváděl jsem takový tenis, který jsem chtěl a který byl nutný k vítězství. Dnes to bylo čistě o herní kvalitě. Soupeř hrál solidně a servíroval o dost líp, nepustil mě k moc šancím. A když ty šance byly, neproměnil jsem je. To byl rozhodující faktor zápasu," řekl českým novinářům Lehečka.
Macháč/Menšík – Granollers/Martínez 6:7, 6:7
Čeští tenisté mohli rozhodnout duel se Španělskem už po dvouhrách. Místo toho však došlo na rozhodující čtyřhru. Kapitán Tomáš Berdych původně nominoval Tomáše Macháče s Adamem Pavláskem, ale druhého jmenovaného nahradil Menšíkem. David Ferrer naopak zůstal u Marcela Granollers s Pedrem Martínezem.
Španělé rozehráli utkání lépe. Ve třetím gamu srovnali aktivní hrou z 15:40 na shodu, po dvojchybě měli první brejkbol a servírující Macháč jim ho pomohl proměnit minelou z bekhendu. Češi mohli okamžitě zareagovat, avšak náskok 30:0 nevyužili.
Srovnat skóre se jim podařilo až o dvě hry později. Granollers na třetí brejkbol našich tenistů udělal chybu z voleje a bylo srovnáno 3:3. Češi pak přežili kritickou sérii dvou brejkbolů při skóre 4:4, když Macháč zaúřadoval na síti a Menšík vytáhl výborné podání.
Úvodní sadu nakonec musel rozklíčovat tie-break. V něm Macháč s Menšíkem až do vedení 5:2 excelovali. Jenže pak udělal každý z nich jednu chybu a Španělé se dostali zpátky do boje o zisk setu. Za stavu 5:4 se nedomluvili, kdo bude reagovat na return Menšíka, a Češi se propracovali ke dvěma setbolům v řadě. Ty však proměnit nedokázali a ani třetí šance jim nestačila. Po vynikajícím returnu Martíneze měla španělská dvojice při skóre 9:8 svůj druhý setbol a ten využila.
Hned v úvodním gamu následujícího dějství Češi ohrožovali servis soupeřů, když srovnali z 0:40 na shodu. Španělé ale nezaváhali. Menšík s Macháčem museli řešit první komplikaci na vlastním podání v šesté hře, v níž otáčeli skóre 0:30.
Za stavu 3:4 byli čeští tenisté potenciálně dvakrát jeden míček od porážky. Španělé totiž měli postupně dva brejkboly. Na ten úvodní zahrál Menšík vynikající volej a Macháč další hrozbu zlikvidoval esem.
Šance svitla v 11. gamu. Češi se propracovali po nakonec dobrém returnu Macháče, který Granollers pouštěl do autu, k brejkbolu. Martínez však trefil tři solidní servisy po sobě a zajistil Španělům minimálně tie-break. Na ten stejně jako v úvodním setu nakonec došlo.
V úvodu zkrácené hry byli lepší španělští tenisté. První minibrejk získali po výborném returnu Martíneze, ovšem o dva body dokázali poprvé odskočit až za stavu 3:2. Češi však manko 2:4 dohnali a Menšík s pomocí dvou vynikajících servisů otočil ze 4:5 na 6:5.
Ani tento setbol se však proměnit nepodařilo a soupeři se poté dostali k prvnímu mečbolu, který Macháč smazal výborným podáním. Při skóre 8:7 měli Češi svůj celkově pátý setbol v tomto duelu. Jenže Menšíkovi ani Macháčovi se nepovedl return a opět tu byl mečbol Španělů, na který Menšík udělal dvojchybu.
Berdych přebral daviscupový tým letos a po porážce se Španělskem přišel o svou neporazitelnost v roli kapitána. Čechům pomohl na finálový turnaj po kvalifikačních výhrách nad Jižní Koreou na domácí půdě v Ostravě a Spojeným státům na Floridě. Bývalý profesionální tenista byl u obou triumfů v této soutěži v historii samostatné České republiky (2012-13).
Zatímco Berdych dorazil do italské Boloně s nejsilnější možnou sestavou, kapitán Španělů Ferrer se nedohodl na nominaci se světovou čtrnáctkou Alejandrem Davidovichem a před pár dny mu musel zrušit účast zraněný lídr žebříčku Carlos Alcaraz.
Španělé budou v sobotním semifinále čelit Argentině, nebo Německu. V pátek se o postup do finále utkají vítězové posledních dvou ročníků Italové s Belgií. Češi naopak čekají na semifinálovou účast už od roku 2014.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Tak zase za rok Černošek Tour. Zlaté rolexky. Zlaté zuby.
Důvodů porážky je povícero: selhání Lehečky s Munarem a pak zejména špatně zvolený parťák k Tomovi. Pavlásek měl prostě hrát. Možná nemá tak dělový sevis jako Kuba, ale zato má mnohem více deblových zkušeností. A možná měl druhou dvouhru hrát Macháč, v tom deblu záhrál výborně, jak na podání, tak na příjmu. Třeba příště Berdych vyzkouší konečně Nouzu s Riklem, aby měl nějakou další alternativu do debla.
Ty TB byly tak těsné, ale přeci jenom se tam ukázala ta vyšší kvalita esp. páru, zejména Granollers vládnul, pozičně takžka bezchybný, naší kolikrát nevěděli, kam to mají hrát. A navíc Martinez mu výborně sekundoval.
Tak holt zase příště.
Kurňa, ale se.re to, ta šance nebyla malá.
Ale to je jenom tako to kdyby, co by, prostě spukulace. Letos to nevyšlo, je třeba se z toho poučit a popřemýšlet co dál.
To, že jsme byli jedním z hlavních favoritů na triumf, to je holý fakt. Stejně tak je fakt, že jsme byli poměrně jasným favoritem proti Španělsku.
Jednou je to výhra (holky) a jednou prohra (kluci). Nejsou jen dobré časy a tak to v životě je.
Na druhou stranu, voleje jsou Kubovou dlouhodobou slabinou. Ale dneska v deblu kszil všechno...
Debla teda ať radši trénuje někde po challengerech. I když se mu možná blokla hlava nebo nevím, čím si takový zkrat vysvětlit.
Nepotěšil mě, protože navíc Munara nemusím, je to podobné psycho jak Fokyna.
Líbilo se mi, že David kouřil a přesto toho tolik uběhal, tím dokázal, že může člověk chovat kladný vztah k neřesti, ale přesto mít super kondičku. No, prostě za mě první set totálně prohospodařený..a tento formát fakt nemusím a nikdy nebudu, ale klukům jsem to přál. Odhlásí se ti Sinner s Alkym, kdo by nechtěl titul...a máš v týmu tři borce z top 30, nebo těsně před ní, Machi 32., což je privilegium..
Na mlaďocha kouknu, asi jsem ho ještě ani neviděl.
Za to by mu měli sebrat prémie.
Jinak zatloukl i oba poslední servisy
Tím neobhajuju nasazení Menšíka, svoje si uhrál a debla měli hrát Nouza s Riklem. Jenže nedostali ani pozvánku
Disciplína, pokud na tebe celý národ tlačí, abys vyhrál DC..no, rozhodně to chtělo koule :) Ale tak jasně, když máš Alkáče v týmu, tak to nějak neřešíš..ale nikdy nevíš, co se může po... :)
nervózní jak prvnička
Munar byl vybrán Nadalem jako jeho nástupce, ale totálně nezvládl svůj přechod k chlapům a pak dorazil Alkáč - to mu asi taky moc na psychiku nedalo, i když se otřepal - teď ten talent schytá J2rka?
Bych tu jeho hru nepřeceňoval.
Holky jen o pár km dál v prázdné tělocvičně
No a taky je trochu rozdíl, jestli jdete na mužský nebo ženský tenis...
Ano, rozdíl mezi chlapy a ženskými vnímám
A pointa mohla být třeba návštěvnost těhlech soutěži teď a během původního formátu.
Btw, nemyslel jsem si, že to bude třeba až takhle vysvětlovat...
S pointou samozřejmě souhlas.
Teď tedy souboj jedniček, což bude podle mně docela maso, Munar je na vlně a bude Jirkovi zatápět, pokud si ovšem nebude Jiřina zatápět svými chybami sám. Snad to nějak dopadne. Chtělo by to rozhodnout už v dvouhrách, ty debly jsou taková ošidná věc.
Tak snad budeme takto oslavovat i Jirku taktoo :-)