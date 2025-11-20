Smutný konec Čechů v Davis Cupu. I kvůli selhání Lehečky prohráli s oslabeným Španělskem

DNES, 08:00
Aktuality 232
DAVIS CUP - Čeští tenisté vstupovali do čtvrtfinále Davisova poháru jako favoriti. Souboj s oslabeným Španělskem začali výborně, když Jakub Menšík (20) v italské Boloni přehrál Pabla Carreňa. Druhý bod se ale získat nepodařilo. Jiří Lehečka (24) nečekaně a snadno prohrál s Jaumem Munarem a Menšík s Tomášem Macháčem (25) padli v rozhodující čtyřhře s Marcelem Granollersem a Pedrem Martínezem.
Ferrer David
Berdych Tomáš
Granollers-Pujol Marcel
Carreno-Busta Pablo
Pavlásek Adam
Munar Jaume
Martinez Pedro
Macháč Tomáš
Lehečka Jiří
Menšík Jakub
Jiří Lehečka nečekaně prohrál s Jaumem Munarem (© ČTK / AP / Luca Bruno)

Menšík – Carreňo 7:5, 6:4

Utkání rozehrál nejmladší člen týmu Menšík proti bývalému hráči TOP 10 žebříčku Carreňovi. Vítěz březnového turnaje Masters v Miami začal zápas na podání a hned o něj musel bojovat přes shodu, přestože trefil čtyři esa. V delších výměnách byl lepší opatrnější Španěl, který se snažil donutit soupeře k chybám.

Český mladík se však rozehrál a další dva gamy na servisu získal bez problémů. Za stavu 3:3 se Menšík po nepovedené výměně, kterou se mu nepodařilo ukončit jednoduchým úderem u sítě, dostal na skóre 0:30 a následně musel odvracet dva brejkboly. Ten první ještě smazal skvělým druhým servisem, na další už však odpověď najít nedokázal.

Menšík byl ve výměnách málo důrazný a body, které by měl získávat, nedokázal úspěšně zakončit. To se mu podařilo změnit, tlačil hned z returnu, ztracený servis si ihned vzal zpátky a vyrovnal. V jedenácté hře měl opět problémy na podání, game však při shodě zachránil skvělým zásahem na síti a Španěla k brejkbolu nepustil. Následně se i díky vítěznému bekhendu dostal k setbolu, který však Carreňo odvrátil vítězným prohozem. Menšík nakonec využil třetí šanci a získal vyrovnaný první set.

Na začátku druhého dějství  se průběh zrychlil a oba hráči si bez problémů drželi servis. Jako první se k brejkbolům dostal český tenista. V šestém gamu však ani jednu ze dvou šancí nevyužil. Carreňo zařadil vyšší úroveň a díky agresivní hře srovnal. Za stavu 5:4 měl Menšík šanci zápas ukončit už na příjmu a od začátku se snažil soupeře tlačit. Vypracoval si dva mečboly v řadě a hned první využil.

Česká dvojka si v zápase pomohla především 20 esy a hlavně ve druhém dějství soupeře k šancím vůbec nepouštěl. Sám si vypracoval sedm brejkbolů a hned tři z nich využil. Hrál o hodně agresivnější hru, Carreňa přestřílel na vítězné údery 42:20, ale udělal také dvojnásobek nevynucených chyb.

"Bylo to těžké po celý zápas. Nejsme na to zvyklí začínat tak brzy (v 10:00), ale je to Davis Cup a pro oba soupeře to bylo stejné. Atmosféra v hale byla vynikající, dodalo mi to energii. Můj servis byl opravdu dobrý. Udržel jsem si energii a soustředění po celé utkání," řekl na tiskové konferenci Menšík.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Lehečka – Munar 3:6, 4:6

Souboj týmových jedniček rozehrál Lehečka solidně. Jenže suverénně si hlídal vlastní servis i letos skvěle hrající Munar, který se v této sezoně ohromně zlepšil na tvrdých površích. V šestém gamu přišla studená a nepříjemná sprcha nejen pro favorita, ale i české fanoušky.

Lehečka vyrobil několik chyb ve výměnách a Munar se dostal k brejkbolům. Ten úvodní dokázal rodák z Mladé Boleslavi zlikvidovat, ale po laciné minele z bekhendu nabídl soupeři další šanci a na ni spáchal dvojchybu.

Španěl si dál snadno hlídal podání, chodil si pro body, když měl možnost, a náskok brejku uhájil. Za celý set ztratil jen čtyři body na servisu a první podání trefil v 79 % případů.

Munar byl neskutečně rozjetý, skvěle četl servis Lehečky a hned v úvodní hře druhé sady slavil brejk. Český tenista se začal zlepšovat na returnu a ve čtvrtém gamu poprvé uhrál na příjmu tři body v jedné hře. Španěl ho však k brejkbolu nepustil a zvýšil na 3:1.

Lehečka zvyšoval tlak na returnu a díky aktivní hře se při skóre 2:3 propracoval ke svým prvním brejkbolům. Dokonce měl dva v řadě, ovšem Munar ten úvodní smazal výborným servisem a na ten následující Čech umístil bekhend do sítě.

Další příležitost už si aktuální česká žebříčková jednička nevytvořila. Španělský protivník byl nadále velmi solidní a podobně jako v úvodním dějství si vedení pohlídal. Zápas trval hodinu a 23 minut a pro Munara se jedná o první singlovou daviscupovou výhru.

"Cítil jsem se dobře fyzicky i psychicky, ale nepředváděl jsem takový tenis, který jsem chtěl a který byl nutný k vítězství. Dnes to bylo čistě o herní kvalitě. Soupeř hrál solidně a servíroval o dost líp, nepustil mě k moc šancím. A když ty šance byly, neproměnil jsem je. To byl rozhodující faktor zápasu," řekl českým novinářům Lehečka.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Macháč/Menšík – Granollers/Martínez 6:7, 6:7

Čeští tenisté mohli rozhodnout duel se Španělskem už po dvouhrách. Místo toho však došlo na rozhodující čtyřhru. Kapitán Tomáš Berdych původně nominoval Tomáše Macháče s Adamem Pavláskem, ale druhého jmenovaného nahradil Menšíkem. David Ferrer naopak zůstal u Marcela Granollers s Pedrem Martínezem.

Španělé rozehráli utkání lépe. Ve třetím gamu srovnali aktivní hrou z 15:40 na shodu, po dvojchybě měli první brejkbol a servírující Macháč jim ho pomohl proměnit minelou z bekhendu. Češi mohli okamžitě zareagovat, avšak náskok 30:0 nevyužili.

Srovnat skóre se jim podařilo až o dvě hry později. Granollers na třetí brejkbol našich tenistů udělal chybu z voleje a bylo srovnáno 3:3. Češi pak přežili kritickou sérii dvou brejkbolů při skóre 4:4, když Macháč zaúřadoval na síti a Menšík vytáhl výborné podání.

Úvodní sadu nakonec musel rozklíčovat tie-break. V něm Macháč s Menšíkem až do vedení 5:2 excelovali. Jenže pak udělal každý z nich jednu chybu a Španělé se dostali zpátky do boje o zisk setu. Za stavu 5:4 se nedomluvili, kdo bude reagovat na return Menšíka, a Češi se propracovali ke dvěma setbolům v řadě. Ty však proměnit nedokázali a ani třetí šance jim nestačila. Po vynikajícím returnu Martíneze měla španělská dvojice při skóre 9:8 svůj druhý setbol a ten využila.

Hned v úvodním gamu následujícího dějství Češi ohrožovali servis soupeřů, když srovnali z 0:40 na shodu. Španělé ale nezaváhali. Menšík s Macháčem museli řešit první komplikaci na vlastním podání v šesté hře, v níž otáčeli skóre 0:30.

Za stavu 3:4 byli čeští tenisté potenciálně dvakrát jeden míček od porážky. Španělé totiž měli postupně dva brejkboly. Na ten úvodní zahrál Menšík vynikající volej a Macháč další hrozbu zlikvidoval esem.

Šance svitla v 11. gamu. Češi se propracovali po nakonec dobrém returnu Macháče, který Granollers pouštěl do autu, k brejkbolu. Martínez však trefil tři solidní servisy po sobě a zajistil Španělům minimálně tie-break. Na ten stejně jako v úvodním setu nakonec došlo.

V úvodu zkrácené hry byli lepší španělští tenisté. První minibrejk získali po výborném returnu Martíneze, ovšem o dva body dokázali poprvé odskočit až za stavu 3:2. Češi však manko 2:4 dohnali a Menšík s pomocí dvou vynikajících servisů otočil ze 4:5 na 6:5.

Ani tento setbol se však proměnit nepodařilo a soupeři se poté dostali k prvnímu mečbolu, který Macháč smazal výborným podáním. Při skóre 8:7 měli Češi svůj celkově pátý setbol v tomto duelu. Jenže Menšíkovi ani Macháčovi se nepovedl return a opět tu byl mečbol Španělů, na který Menšík udělal dvojchybu.

Berdych přebral daviscupový tým letos a po porážce se Španělskem přišel o svou neporazitelnost v roli kapitána. Čechům pomohl na finálový turnaj po kvalifikačních výhrách nad Jižní Koreou na domácí půdě v Ostravě a Spojeným státům na Floridě. Bývalý profesionální tenista byl u obou triumfů v této soutěži v historii samostatné České republiky (2012-13).

Zatímco Berdych dorazil do italské Boloně s nejsilnější možnou sestavou, kapitán Španělů Ferrer se nedohodl na nominaci se světovou čtrnáctkou Alejandrem Davidovichem a před pár dny mu musel zrušit účast zraněný lídr žebříčku Carlos Alcaraz.

Španělé budou v sobotním semifinále čelit Argentině, nebo Německu. V pátek se o postup do finále utkají vítězové posledních dvou ročníků Italové s Belgií. Češi naopak čekají na semifinálovou účast už od roku 2014.

Výsledky dvouhry | Výsledky čtyřhry

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz, Ondřej Jirásek
Komentáře

232
Přidat komentář
Jan
20.11.2025 18:01
Řekl bych, že podcenili soupeře po odstoupení Alcaraze. Berdych říkal, pevně věřím, že to kluci zvládnou, zas tak pevné to nebylo. I když v deblu chyběl v každém setu kousek.
Reagovat
subaru
20.11.2025 18:00
Je to sport, kluci do singlu nemají top formu a na Tomáše nedošlo. Debl? Kdo vyhrál v USA debla?
Reagovat
Mantra
20.11.2025 17:25
sem to poudal
Reagovat
Ondra979
20.11.2025 17:07
tak treba jindy, ale tohle je neuspech, o tom neni vubec debata. Co tam provadel J2rka a Kuba v deblu se podivam vecer, takova sance se nemusi dlouho opakovat ale favorit vzdy nevyhrava. A k Mensovi - fakt sel o neco dolu, jeho vyhra v singlu nebyla uplne presvedciva a byla to fakt povinnost, v deblu uz se mu nedarilo vubec takze pristi rok ho ceka nejspis sesup zebrem tam, kam ted herne patri a mel by na sobe hodne zamakat, tak treba priste to vyjde
Reagovat
Ondra979
20.11.2025 17:07
tak treba jindy, ale tohle je neuspech, o tom neni vubec debata. Co tam provadel J2rka a Kuba v deblu se podivam vecer, takova sance se nemusi dlouho opakovat ale favorit vzdy nevyhrava. A k Mensovi - fakt sel o neco dolu, jeho vyhra v singlu nebyla uplne presvedciva a byla to fakt povinnost, v deblu uz se mu nedarilo vubec takze pristi rok ho ceka nejspis sesup zebrem tam, kam ted herne patri a mel by na sobe hodne zamakat, tak treba priste to vyjde
Reagovat
Newcombe
20.11.2025 17:03
Hlavně, že to dobře dopadlo, příště prostě Menšíka do 4hry NE. Chudák Pavlásek
Reagovat
Herbert_Hoover
20.11.2025 16:57
Berďa s Radkem na svých zádech utáhli dva tituly, což ale v tomto formátu nejde. Kluci si prý i stěžovali na nedostatečnost tréninku. No prostě tento paskvil by měl skončit, za mě. Kvalifikace ještě budiž, ale finals na jednom místě s osmi "mančafty" na dva vítězné body...
Reagovat
Liverpool22
20.11.2025 17:03
Souhlas - tento formát smile smile
Reagovat
HankMoody
20.11.2025 17:04
Ten starý formát mně hodně chybí, strašně mě to bavilo a těšil jsem se na to vždy. Dneska jsem koukal jen na debl a stejně to pro mě už dávno nemá ten náboj.
Reagovat
farr
20.11.2025 17:04
Ale kulový, vymlouvat se na okolnosti, pro všechny je to stejné. Už vidím jak by naši vyhráli třeba v Madridu proti Alcarazovi. Tady byla obrovská šance prolézt až do finále. Zverev co tam je defakto z donucení (pokud vůbec Němci vubec postoupí) by byli možná i hratelnejsi nez kdokoliv jiný. Tohle je opakující selhání, neustále omlouvat nezkušeností už lze těžko. Ruku na srdce kluci ale po odjezdu z Ameriky US Open /Miami DC všichni bez formy a když neporazí ani Bčko Španělska tak jako co chceme víc. Škoda letos byla šance velice solidní bez Sincaraz. Absence obou nemusí být nutně pravidlem...
Reagovat
muster
20.11.2025 17:06
Reagovat
Herbert_Hoover
20.11.2025 17:10
Já ale neříkám, že jsou kluci nezkušení, jen, že pokud nemůžeš jít na kurt tak často jako doma nebo v prostředí, kde hrají proti sobě dva týmy, je to na prd. Někdo na tom strádá víc, někdo míň. Taky nevíme, kdo jak se dostal na kurt. Prostě tento formát je totální šmejd. A na tom si budu trvat, i kdybychom dnes vyhráli.
Reagovat
Drzymalski
20.11.2025 16:56
Adios Vuvuzela Cup.
Tak zase za rok Černošek Tour. Zlaté rolexky. Zlaté zuby.
Reagovat
muster
20.11.2025 17:00
zlatý prciny
Reagovat
frenkie57
20.11.2025 16:51
Tak nevím, co by ještě chtěli, dvě největší hvězdy nehrály a oni neporazí ani oslabené Španěly. Tahle situace se hned tak opakovat nebude.
Důvodů porážky je povícero: selhání Lehečky s Munarem a pak zejména špatně zvolený parťák k Tomovi. Pavlásek měl prostě hrát. Možná nemá tak dělový sevis jako Kuba, ale zato má mnohem více deblových zkušeností. A možná měl druhou dvouhru hrát Macháč, v tom deblu záhrál výborně, jak na podání, tak na příjmu. Třeba příště Berdych vyzkouší konečně Nouzu s Riklem, aby měl nějakou další alternativu do debla.
Ty TB byly tak těsné, ale přeci jenom se tam ukázala ta vyšší kvalita esp. páru, zejména Granollers vládnul, pozičně takžka bezchybný, naší kolikrát nevěděli, kam to mají hrát. A navíc Martinez mu výborně sekundoval.
Tak holt zase příště.
Kurňa, ale se.re to, ta šance nebyla malá.
Reagovat
Liverpool22
20.11.2025 16:57
smile Doufám, že Berdych nebude konzerva a příště debla změní. Jinak taky jsem nas.anej - šance byla velká a je to pryč. Bohužel Jirka dost zklamal
Reagovat
frenkie57
20.11.2025 17:16
No ta forma z první půlky sezóny tam nebyla, to je fakt a Munar letos hraje více než dobře. Težko říci, jak by s ním zahrál Tomáš.
Ale to je jenom tako to kdyby, co by, prostě spukulace. Letos to nevyšlo, je třeba se z toho poučit a popřemýšlet co dál.
Reagovat
Liverpool22
20.11.2025 17:23
smile
Reagovat
subaru
20.11.2025 17:52
Jak by mohl hrát Tomáš proti Munarovi?
Reagovat
frenkie57
20.11.2025 17:53
Tak, že by byl do té dvouhry nahlášen.
Reagovat
Georgino
20.11.2025 17:52
Takže ta šance v současné formě nebyla extra velká, prohru Lehečky s Munarem jsem popravdě dost čekal, jako i tu v deblu. Byl bych tam viděl raději Pavláska.
Reagovat
muster
20.11.2025 16:57
přesně tak, taková šance to byla
Reagovat
Liverpool22
20.11.2025 16:58
smile smile
Reagovat
Drzymalski
20.11.2025 16:59
Pavlásek s cíchou? Berdych šel na to logicky. Že to nevyšlo? Je to sport.
Reagovat
Herbert_Hoover
20.11.2025 17:01
Debl žádná chyba.
Reagovat
Herbert_Hoover
20.11.2025 17:00
Je to tak. Šance byla při neúčasti Carlose, Sinnera, Musettiho vážně vysoká. Souhlasím s tím, že měl prubnout Macháče do dvouhry. :) Nouza s Riklem jsou dvě místa navíc, a vyšoupni jednoho singlistu širší špičky..Španělům stačí jeden deblista, který strhne singlistu k výkonu, ne možná famóznímu, ale který nezklame.
Reagovat
frenkie57
20.11.2025 17:09
Nikoho ze singlistů by vyšoupávat nemusel, jenom by nechal doma Pavláska. Pro jednou.
Reagovat
Herbert_Hoover
20.11.2025 17:17
Může nominovat pět hráčů?
Reagovat
frenkie57
20.11.2025 17:20
Ano.
Reagovat
Herbert_Hoover
20.11.2025 17:25
V tom případě jo. :) Ale myslím si, že by Nouza s Riklem dopadli možná ještě hůř. Prostě tak silného deblistu nemáme, vždyť byl Marcel i v top 20 singlu, z čehož čerpá. Pamatuju si, jak si vodil elitu na indooru ve Valencii. Nouza s Riklem od něj s Horaciem dostali náklep v Basileji. Nevím, možná když bychom byli kapitáni DC pochopíme to, já myslím že jo. Ale jako proč je nenominovat, pokud nechci hrát Adama, tak klidně. Nemusí nastoupit, ale mít je tam neuškodí nikomu.
Reagovat
frenkie57
20.11.2025 17:48
Ještě mně napadlo vzít do nominace místo čtvrtého singlisty druhého deblistu, konkrétně Vocela. Na USO jim to s Tomem šlo dost dobře, porazili i Paviče s Arévalem.
Reagovat
Liverpool22
20.11.2025 17:53
Hlavně to chce, aby Tomáš měl nějakého stálého českého parťáka. Problém je, že i Adam hodně střídá parťáky - navíc s našima klukama taky moc nehraje.
Reagovat
frenkie57
20.11.2025 17:55
Ano, máš pravdu, sehranost je v deblu hodně důležitý aspekt.
Reagovat
HankMoody
20.11.2025 16:50
Já nikdy nepochopím, proč máme takovou posranou mentalitu, že pořád jen kritizujeme někoho, kdo si věří. To je dnes a denně, vyčítá se sportovcům sebevědomí, přitom pokud ho nějaký nemá, tak nikdy neuspěje.

To, že jsme byli jedním z hlavních favoritů na triumf, to je holý fakt. Stejně tak je fakt, že jsme byli poměrně jasným favoritem proti Španělsku.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
20.11.2025 16:54
tak aspoň prohráli sebevědomě
Reagovat
Herbert_Hoover
20.11.2025 16:55
Historicky. Asi. Protektorát. Pak obsazení Sověty. Vždy v područí a sebevědomí nám bylo ohlodáno. Nenosí se.
Reagovat
HankMoody
20.11.2025 16:59
Souhlasím, tohle je velká pravda. Ale i tak mě to sere prostě. Jakmile si někdo věří, hned schytává hates, naprosto pravidelně.
Reagovat
Herbert_Hoover
20.11.2025 17:02
Je to tak a lidi čekají na to, až neuspěješ a můžou ti vmést do ksichtu, že sis neměl věřit.
Reagovat
HankMoody
20.11.2025 17:03
Je to tak. A dělají to vždy jen ti, kteří nikdy neuspěli. Aby ve svých očích srazili hodnotu toho druhého blíže k té své. Samozřejmě v jejich hlavě.
Reagovat
muster
20.11.2025 16:59
tak tohle byl ukázkový příklad nezdravého sebevědomí, ne
Reagovat
HankMoody
20.11.2025 17:01
Ne, nebyl. Pokud chceš uspět, tak musíš mít takhle nastavený mindset. I když jsme prohráli, tak to víceméně stejně to bylo o 1, 2 míčkách v tom deblu. Není žádná ostuda prohrát se Španělskem. Stejně tak není žádný krach prohrát s Munarem, který hraje životní tenis letos. To selhání v titulku je samozřejmě nesmysl.
Reagovat
Herbert_Hoover
20.11.2025 17:04
Proč? Nikoho nezneuctívali. Prostě řekli, že absence Carlose je výhoda a že jsou favorité. Neponižovali Španěly, nebo?
Reagovat
muster
20.11.2025 17:09
no když jdeš do zápasu s velkým sebevědomím a prohraješ, tak bylo to sebevědomí přehnané...jinak bys vyhrál
Reagovat
Herbert_Hoover
20.11.2025 17:20
V tom opravdu chyba nebyla, protože když hráč dostane ťafku, tak se zbrchá, Jirka tam prostě dnes nebyl vůbec. A debl? Tak to už je o nuancích, protože tam hrají čtyři a to prostě nejde tak říct. Já si myslím, že si kluci moc nevěřili za stavu 1:1. Naopak spadli dost ošklivě na zem...a možná naopak to jim svázalo ruce, protože najednou byli z výraznějších favoritů pod tlakem a čelili top 2 deblistovi světa.
Reagovat
Herbert_Hoover
20.11.2025 17:21
Kuba to neunesl, Machi hraje často dost uvolněně.
Reagovat
muster
20.11.2025 17:10
sebevědomý hráč nepokazí 5 setbolů
Reagovat
HankMoody
20.11.2025 17:30
A to si vzal kde takový nesmysl? Sebevědomý hráč klidně pokazí 100 setbolů, ale půjde tam znova a bude si věřit, že ho příště dá. Pokud si věřit nebude, tak na ten kurt ani nemusí chodit.
Reagovat
muster
20.11.2025 17:34
stále se točíme v kruhu, sebevědomí a k tomu i pokora versus přehnané sebevědomí
Reagovat
Herbert_Hoover
20.11.2025 17:38
A jak ty víš, že si naši věřili přehnaně?
Reagovat
HankMoody
20.11.2025 17:40
Já tohle fakt nikdy nepochopím tvl to je jak mor, který v sobě jako země máme... takovou tu malost, méněcennost.. jakmile někdo vybočí, tak ho hned ostatní uráží, jen to pořád prostě, devadesátky, teď, furt stejné...
Reagovat
muster
20.11.2025 17:54
já hodnotím vždy bez urážek
Reagovat
muster
20.11.2025 17:56
sám sem hrával, tak to hodnotím spíš racionálně než nějak afektovaně nebo sprostě
Reagovat
muster
20.11.2025 17:50
protože to sebevědomí nepřetavili ve výhru...pokora je též důležitá věc ke zdravému sebevědomí
Reagovat
HankMoody
20.11.2025 17:54
To, že máš sebevědomý neznamená, že pokaždé vyhraješ. Pokud seš al dobrý a tvrdě trénuješ, tak tě to jednou o kousek dostane před ty, kteří si tolik nevěří, ale jinak mají podobné schopnosti, jako ty.
Reagovat
muster
20.11.2025 18:00
tak to jistě... to píšeš obecně, já hodnotím dnešní DC
Reagovat
HAJ
20.11.2025 16:43
Tak Kuba bohužel dokončil své dnešní trápení DF. Celý zápas se nechytil. Ale udělal bod ve dvouhře, tak ho nekamenujte. DC hraje tým a Španělé byly lepší tým, tak jim poblahopřejme a naše kluky nezatracujme, vychladněme a pak komentujme.
Jednou je to výhra (holky) a jednou prohra (kluci). Nejsou jen dobré časy a tak to v životě je.
Reagovat
Liverpool22
20.11.2025 16:48
Kuba určitě příjemně překvapil ve dvouhře - tady pochvala. V deblu byl bohužel nejslabší na kurtu, částečně to však jde za Berdychem. Byl v podobné pozici jako před lety Pála - měl do debla více možností a vybral špatně. smile
Reagovat
Tomas_Smid_fan
20.11.2025 16:56
Kuba byl ze si glu rozjetý, dobře tam podával, osahal si kurt... Že se takhle zvrtne v hlavě, to mohl tušit málokdo.
Na druhou stranu, voleje jsou Kubovou dlouhodobou slabinou. Ale dneska v deblu kszil všechno...
Reagovat
Liverpool22
20.11.2025 17:07
Jak psal níže Serpens - Berdych vsadil na efekt laufu a postavil do deblu Menšíka - jenže co funguje u holek nemusí fungovat u kluků
Reagovat
Tomas_Smid_fan
20.11.2025 16:39
Kuba to pojistil, aby se to náhodou nevymklo...
Debla teda ať radši trénuje někde po challengerech. I když se mu možná blokla hlava nebo nevím, čím si takový zkrat vysvětlit.
Reagovat
Liverpool22
20.11.2025 16:42
Pro Berdycha poučení, že příště duo Menšík/Macháč nestavět - máme hafo dalších kombinací a je potřeba zkoušet nové dvojice.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
20.11.2025 16:50
Tomáš hrál skvěle I podání si držel oproti Kubovi přesvědčivě.
Reagovat
muster
20.11.2025 16:54
už v USA to prohráli...sice oboje těsně, ale prohráli
Reagovat
Liverpool22
20.11.2025 17:01
No právě - prostě nehrajou špatně, ale většinou těsně prohrajou - prostě k sobě neladí i když komentátor nám tvrdil něco jiného.
Reagovat
muster
20.11.2025 17:03
Reagovat
Herbert_Hoover
20.11.2025 16:50
Kuba šel šíleně dolů od jara. Podle mě bude víc důvodů. S Bustou to zvládl, ale ruku na srdce, mezi nimi je papírově taková herní propast, že prostě nemusel vyloženě obnažit svoje herní slabiny.
Reagovat
Herbert_Hoover
20.11.2025 16:38
Tento formát DC finals je přísný, bral bych ten co byl, nemuselo by se hrát na tři vítězné sety, to už málokoho mimo GS bere, přeci jen přenosy musí generovat money, ale na tři body ano :) První set měli dát. Za mě, debla bych složil stejně, ale místo Jirky bych dal Toma.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
20.11.2025 16:42
Jirka to měl dát, ale možná mu fakt nesedla hala. Sice blbej důvod, ale když není extra odolná hlava, může se stát ..
Nepotěšil mě, protože navíc Munara nemusím, je to podobné psycho jak Fokyna.
Reagovat
Herbert_Hoover
20.11.2025 16:47
Já nemám kromě Carlose a Marcela rád asi žádného Španěla momentálně. Jo, Jódara. Ale možná spíš proto, že jsem si ho zatím nestihl znelíbit, páč není tolik exponovaný. A z té starší gardy jsem kromě Ferrera a Rafy taky neměl žádného vyloženě oblíbence. Každý byl nějakým způsobem psycho nebo nesympatický.
Líbilo se mi, že David kouřil a přesto toho tolik uběhal, tím dokázal, že může člověk chovat kladný vztah k neřesti, ale přesto mít super kondičku. No, prostě za mě první set totálně prohospodařený..a tento formát fakt nemusím a nikdy nebudu, ale klukům jsem to přál. Odhlásí se ti Sinner s Alkym, kdo by nechtěl titul...a máš v týmu tři borce z top 30, nebo těsně před ní, Machi 32., což je privilegium..
Reagovat
Tomas_Smid_fan
20.11.2025 17:02
je to jak říkáš. Taky mám rád Carlita, Marcela tolik neznám, dřív jsem měl moc rád Felize a i dneska pěkné a výstižně mluví jako komentátor.
Na mlaďocha kouknu, asi jsem ho ještě ani neviděl.
Reagovat
Herbert_Hoover
20.11.2025 17:09
Já párkrát jo a na Španěla atypický styl, agresivní, čisté údery, dokáže si pomoci servisem a skoro 190 cm...přirovnal bych ho možná k pravoruké verzi Verdasca zatím. Za mě rozhodně potenciál na špičku.
Reagovat
frenkie57
20.11.2025 16:54
Něco takového říkal v rozhovoru, že neměl moc příležitostí si jí osahat.
Reagovat
Serpens
20.11.2025 16:36
Už ty řeči o favoritech přivolávaly průšvih. No co, kluci si to nechají snad do dob, kdy se vrátí starý dobrý formát. Problém je, že ta dnešní kulisa nahrává tomuto pitomému novému. Snad to jen přivolal nakonec nehrající Alcaraz, a zbytek bude bez diváků.
Reagovat
subaru
20.11.2025 16:42
Skromnost, pokora a ne machrování, že to vyhrajeme.. Jak selhal Lehečka? Munar má formu a byl lépe připraven. Musí se hoši moc dobře připravit aby se dostali do bývalé formy. Jinak bude sešup.
Reagovat
Liverpool22
20.11.2025 16:35
A šmitec smile smile Velké zklamaní - šance na mísu byla velká
Reagovat
SydneyOpen
20.11.2025 16:33
No, tohle je škoda, promarněná příležitost ach jo....
Reagovat
HankMoody
20.11.2025 16:33
Menšík
Reagovat
muster
20.11.2025 16:35
symbolicky zakončil
Reagovat
com
20.11.2025 16:33
Tolik kecu okolo Davis Capu a po par hodinach je konec ..kdo se přidá

Reagovat
pzag777
20.11.2025 16:35
Reagovat
Marduch
20.11.2025 16:38
Jako v zivote skoro se vsim
Reagovat
Tomas_Smid_fan
20.11.2025 16:44
já už jsem si za Kubu ulevil, ale prohráli jsme dva zápasy, tak ještě jednou
Reagovat
Mantra
20.11.2025 16:32
2x 10-8?
Reagovat
Mantra
20.11.2025 16:33
LOL
Reagovat
Mantra
20.11.2025 16:26
Stihnul jsem během druhého setu uvařit škubánky s mákem - za mě dobrý
Reagovat
com
20.11.2025 16:29
nedělej chutě Ty ja mam taky rad
Reagovat
Mantra
20.11.2025 16:30
Reagovat
Tomas_Smid_fan
20.11.2025 16:46
škubánky jedině na slano nebo s Káťou.
Reagovat
muster
20.11.2025 16:51
nejdřív si dát Káťu a potom škubánky
Reagovat
muster
20.11.2025 16:26
Marcel stojí celý špíl uprostřed kurtu a naši neví co s tím
Reagovat
pantera1
20.11.2025 16:35
Však to podle toho dopadlo. Škoda že to Jiří nezvládl. Popravdě ani jsem moc nevěřila, že Španěly porazíme.
Reagovat
muster
20.11.2025 16:37
taky ne...nebude mísa ani salát
Reagovat
Mantra
20.11.2025 16:25
Reagovat
HankMoody
20.11.2025 16:21
Sledovat na siti a returnu Granollerse s Macháče je hezký. Ten tenis celkově je fakt atraktivní na pohled.
Reagovat
Herbert_Hoover
20.11.2025 16:23
Jest tak. A Martínéz surfuje na vlně euforie z toho, že vůbec ještě hrají toho debla a že je v nominaci na úkor Fokiny.
Reagovat
HankMoody
20.11.2025 16:31
Hraje hodně dobře, nečekal sem to upřímně.
Reagovat
Liverpool22
20.11.2025 16:34
Debl atraktivní, ale od začátku zápasu mám blbej pocit, že to nedopadne.
Reagovat
Herbert_Hoover
20.11.2025 16:17
U Kuby mám vždy pocit, že se u toho forhendu zlomí...pro něj super, že to aspoň šlo na raketu Marcela.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
20.11.2025 16:15
Ale nejvíc to zabil komentátor - naší zatím na servisu neprohráli bod - řekne, když šel Kuba v TB na servis za stavu 5:2.
Za to by mu měli sebrat prémie.
Reagovat
muster
20.11.2025 16:17
Svačina je v tranzu
Reagovat
jackiec
20.11.2025 16:17
Proč, však to byla pravda
Reagovat
Tomas_Smid_fan
20.11.2025 16:24
hmm v druhém TB Kuba opět perlí...
Reagovat
HankMoody
20.11.2025 16:07
Za mě je rozhodující aspekt zatím Martinez. Čekalo se, že to přes něj půjde, ale je hodně solidní.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
20.11.2025 16:11
rozhodující aspekt je bohužel Kuba. Nevynucené chyby bych snad radši ani nepočítal.
Reagovat
muster
20.11.2025 16:18
ty voleje ,z toho bolí oči
Reagovat
Herbert_Hoover
20.11.2025 16:19
Neříkám, že byl bůh ví jaký Paes v Miami, ale tam mi přišel celkově kompaktnější, dravější a minimálně naoko techničtější..ani ten forhend tak nebolel oči.
Reagovat
Herbert_Hoover
20.11.2025 16:20
Asi proto, že mu šlapaly jiné herní prvky, teď víc vynikne.
Reagovat
muster
20.11.2025 16:21
asi máš pravdu
Reagovat
Tomas_Smid_fan
20.11.2025 16:05
Kuba si snad na sebe vsadil, jinak jeho výkon nechápu
Reagovat
subaru
20.11.2025 16:01
Na co je tamPavlásek? Předpokládám že se na to vykašle příště. Buď by se nehrál debl nebo ho nepostaví.
Reagovat
Herbert_Hoover
20.11.2025 16:06
Skoro na to samé, na co byl Ivoš Minář. Řídit oslavy vítězství.
Reagovat
muster
20.11.2025 16:19
Reagovat
jackiec
20.11.2025 16:00
Tomu kurzu 3,75 na postup Spain nešlo odolat.
Reagovat
com
20.11.2025 15:57
smile Absence Alcaraze? Příjemné, ale soustředím se sám na sebe, má jasno Lehečka smilesmilesmilesmile
Reagovat
muster
20.11.2025 16:00
posměváčku
Reagovat
com
20.11.2025 16:07
jen konstatuji fakta
Reagovat
HankMoody
20.11.2025 16:08
Nech ho, konečně tady nebleje aspoň...
Reagovat
com
20.11.2025 16:14
vydrž Prťka vydrž ..to prijde za chvili, az projedou debl
Reagovat
Serpens
20.11.2025 15:48
Drobný rozdíl mezi chlapy a ženskými - u chlapů když se řekne deblový specialista, jde z něj opravdu strach a kouzlí od BL i u sítě. U ženských si každou deblovou specialistku namaže na chleba od základní čáry každá singlová členka TOP50.
Reagovat
muster
20.11.2025 16:01
jj, Marcel není žádný nazdárek
Reagovat
Mantra
20.11.2025 15:43
ani omylem nešlo tipovat naši výhru v deblu - a budu za kacíře, ale Berdych to dělat dlouho nebude - podle mě není typ na takovou práci, a dokonce si tipnu, že odejde sám od sebe a dříve než si myslí mainstream
Reagovat
Serpens
20.11.2025 15:46
Víceméně se dá považovat tahle sezóna za úspěšnou, výhra na USA není jen tak něco. Takže Berdych je úspěšný taky. Nicméně nasazení Menšíka zdá se chyba byla a bude to příště tak, že Menšík už prostě čtyřhru hrát nebude.
Reagovat
HankMoody
20.11.2025 15:48
Měl tam jít Ulichrach.
Reagovat
Mantra
20.11.2025 15:50
ale já to nepíši proto, že by byla sezona neuspěšná, píu to proto, že se mi nezdá na tu roli stavěný - podle mě to zkusil, ok. Ale nebude to na dlouho, on je jinde, tohle není pro něj.
Reagovat
Mantra
20.11.2025 15:52
ps. USA? to byl taky souhrn událostí, na které neměli zásadní vliv
Reagovat
Serpens
20.11.2025 16:00
Pochybuju. Tomáš se toho naopak od úplného začátku zhostil opravdu zkušeně a sedí mu to. Že to dnes Menšíkem prokaučoval? Stane se. Pála taky kolikrát šlápl vedle.
Reagovat
HankMoody
20.11.2025 16:01
Tak Pavlásek nikdy nebyl v hlavě moc silný, docela chápu tu sestavu.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
20.11.2025 16:09
Kuba je opačný "extrém" salámista a dneska to fakt v deblu prokazuje.
Reagovat
Liverpool22
20.11.2025 15:52
Teď jsem na to koukal a Menšík prakticky debla nehraje. smile Jediný úspěch má ze začátku roku, kdy hrál finále v Brisbane s Jirkou. Jinak většinou konec v 1. kole. Přesto mu Berdych slepě věří - přitom máme mraky kombinací např. Tomáš s Adamem - na OH se jim celkem dařilo.
Reagovat
Serpens
20.11.2025 15:56
Berdych vsadil na efekt laufu - v tomto formátu může celé klání (i celý turnaj) rozhodnout jediný hráč. V BJKC se tohle víceméně děje rok co rok, u mužů to ale tak snadné nebude...
Reagovat
HankMoody
20.11.2025 15:39
Podle mě 10 GS Menšík nedá, maximálně 9...
Reagovat
GaelM
20.11.2025 15:45
Reagovat
pantera1
20.11.2025 15:36
M+M zaberem. Včera bylo plno velkých řečí, tak ať je z toho výhra a nejste zas za tlučhuby .
Reagovat
Tomas_Smid_fan
20.11.2025 15:36
Kdy se Kuba naučí ty voleje?
Jinak zatloukl i oba poslední servisy
Reagovat
farr
20.11.2025 15:35
Takhle vyhrané situace umějí zazdít naši naprosto ukázkově na to jsou experti opravdu erudovaní od stavu 5:2 začali nepochopitelně kupit jednu chybu za druhou... Škoda. Ale ještě není konec, ale už moc nevěřím...
Reagovat
subaru
20.11.2025 15:34
Arrideverci Bologna!
Reagovat
Pe3k
20.11.2025 15:33
Parádně ten tb prosrali
Reagovat
HankMoody
20.11.2025 15:31
Lituju Macháče, s tím dřevákem hrát debla, to je musí bejt neštěstí. Menšík kromě podání zatím naprosto tragický.
Reagovat
Serpens
20.11.2025 15:32
Zas ne tak černobíle, Macháč na setbol zkazil volej.
Reagovat
The_Punisher
20.11.2025 15:32
Souhlas. Machac v TB luxusni a Kuba katastrofa
Reagovat
Ereinion
20.11.2025 15:36
TB rozhodl Menšík, konkrétně jeho špatná technika forhendu
Reagovat
Herbert_Hoover
20.11.2025 15:39
Jj ten forhend je něco, pár technických změn, tak může být fakt bijec v top 10..škoda toho setu :)
Reagovat
Liverpool22
20.11.2025 15:37
Už před zápasem jsem tvrdil, že měl hrát Adam - je to výborný deblista, má super sezónu.....Navíc Kuba s Tomem moc výher nemají např. na Wimbledonu prohra s Martinezem a Munarem
Reagovat
GaelM
20.11.2025 15:48
Super sezónu ve které nevyhrál jediný turnaj a propadl se v žebříčku?

Tím neobhajuju nasazení Menšíka, svoje si uhrál a debla měli hrát Nouza s Riklem. Jenže nedostali ani pozvánku
Reagovat
frenkie57
20.11.2025 15:53
Nejde mi do hlavy, proč kapitán tuto ryze deblovou dvojici ještě nevyzkoušel.
Reagovat
Liverpool22
20.11.2025 15:57
Konec sezóny měl Adam dobrý např. finále Basilej, semíčko ve Švédsku - chyběla jen třešnička na dortu v podobě titulu. smile
Reagovat
Herbert_Hoover
20.11.2025 16:02
Oproti loňsku kdy hrál dvě finále Masters a v Paříži o medaili? :) Plus i na GS se dostával dál..možná letos hrál konzistentněji ale v součtu vlastně neohromil.
Reagovat
Herbert_Hoover
20.11.2025 16:03
Plus a to hlavně, krom olympiády spolu vlastně nemají s Machim herní chemii..Menša s Machim odehráli víc.
Reagovat
Liverpool22
20.11.2025 16:06
No Kuba s Tomem toho spolu moc neodehráli - navíc ve Wimbledonu prohra se španělským párem Martinez/Munar
Reagovat
Herbert_Hoover
20.11.2025 16:11
Stejně můžeš argumentovat, že Adam s Tomem prohráli s Portugalci v DC, což se taky hrubě nečekalo..já bych Toma nevinil, že je postavil. Letos spolu pět zápasů, oba hráli debla celkem dost bokem. Jirka teda víc než Kuba, ale asi Tom vsadil, že si pomůžou hodně Kubovým servisem a bude to fungovat..
Reagovat
Serpens
20.11.2025 15:31
Tak tohle jste hoši opravdu pokonili... naprosto zbytečně, holt ještě to chce zkušenosti. V druhém setu už očekávám exhibici Granollerse.
Reagovat
Liverpool22
20.11.2025 15:34
V TB máme 5:2 a na servis jde Menšík a nic
Reagovat
farr
20.11.2025 15:37
No mohl dát dvě esa to je jasný, ale Mácháč nejdřív zahrál zázračný úder a hned na to taky zkazil triviální volej. Nemají si úplně co vyčítat, ale Kuba od BS opravdu v deblu slabý...
Reagovat
farr
20.11.2025 15:37
*BL
Reagovat
Liverpool22
20.11.2025 15:39
Reagovat
Tomas_Smid_fan
20.11.2025 15:38
to bylo fakt fatální selhání a Kuba je od TB jak dřevěnej
Reagovat
Herbert_Hoover
20.11.2025 14:06
Ferru se může škrábat na hlavě, že nenominoval Fokinu :)
Reagovat
subaru
20.11.2025 14:15
Vyhrají i tak a disciplína musí být. Minář může porazit i Zvereva.
Reagovat
subaru
20.11.2025 14:17
Munar. Skočilo mi to tam automaticky
Reagovat
muster
20.11.2025 14:25
Ivo Minář, vítěz DC
Reagovat
Herbert_Hoover
20.11.2025 14:38
O Munarovi vůbec není řeč a Sašu může z top 40 porazit úplně kdokoliv letos :) Vlastně jsem prohru Lehečky čekal..jiná situace než s Fritzkem a ti Španělé mu nesedí :) Já bych tam dal Toma, ale to už není podstatné teď. Rozhoduješ se v ten moment a třeba se Machi necítil.
Disciplína, pokud na tebe celý národ tlačí, abys vyhrál DC..no, rozhodně to chtělo koule :) Ale tak jasně, když máš Alkáče v týmu, tak to nějak neřešíš..ale nikdy nevíš, co se může po... :)
Reagovat
subaru
20.11.2025 15:01
Jo, ale Munar má lepší formu a pokud by byl Carlos Fokina by nehrál. Tedy asi.
Reagovat
Herbert_Hoover
20.11.2025 15:10
David to sám přiznal, že je tam Pedro za zásluhy v kvalifikačních kolech...pokud by k tomu nepřihlédl a soustředil se jen na kvalitnější soupeře a snahu urvat titul, tak by musel nominovat Carlita, Fokinu, Munara a Marcela :) V současné podobě DC chceš mít tři kluky, co dokážou udělat bod, kdyby náhodou..Fokina by byl skvělý do match-upu s Kubou, i když nemá formu..no ale zase na druhou stranu, abych se nezastával přehnaně Saši, tak oznámit už s předstihem, že se raději zúčastní UTS exhibice místo DC v únoru je taky úlet :) On možná nebude úplně snadná povaha.
Reagovat
muster
20.11.2025 14:02
ta bába na konci, ta snad pamatuje ještě plavbu na Titanicu
Reagovat
HankMoody
20.11.2025 13:57
Munar má životní sezonu, zase takový šok to není.
Reagovat
subaru
20.11.2025 14:22
Přesně tak
Reagovat
Tomas_Smid_fan
20.11.2025 13:49
Lehečkův strašidelný výkon...
Reagovat
Liverpool22
20.11.2025 13:51
Bohužel Jirka to nezvládnul což se nečekalo
Reagovat
muster
20.11.2025 13:57
na DC moc nemá hlavu, týmová soutěž je pro něho zřejmě větší nápor než turnaje
Reagovat
Liverpool22
20.11.2025 13:59
Reagovat
darek.vrana
20.11.2025 14:00
Aha, a v Americe porazil Fritze kdo?
Reagovat
muster
20.11.2025 14:04
dle mně výjimka, ta celková bilance v DC je nevalná
Reagovat
Mantra
20.11.2025 14:04
a na tréninku v Monaku Alcaraze žejo
Reagovat
darek.vrana
20.11.2025 14:08
On ho ale letos porazil i v ostrém zápase. Jseš na něj nějak vysazený.
Reagovat
Liverpool22
20.11.2025 14:14
Jasně v únoru Jirka porazil Carlose, ale klíčová je přítomnost a dnes prostě zklamal smile
Reagovat
Mantra
20.11.2025 14:17
nejsem, a ten tvůj zápas jsem viděl, Alc to jel na půl plynu a dělal si legraci o nic mu nešlo, o pár dní dál, v odvetě jenom o ždibec přidal a fertig - nutno vidět souvislosti - jako s Menšíkem dnes, oslavy bych nechal na jindy, porazil bývalého antukáře ve věku, kdy sám už hrát nebude ani o zeď, natož dc Jen vidím věci ne moc růžově a ve více odstínech
Reagovat
mamina
20.11.2025 13:58
Přesně. Od výhry na začátku roku nedotáhl žádný důležitý zápas do vítězného konce. A dnes byl tragéd jak komentátor, který stále vypichoval nedůležitá fakta, jakoby se nehrálo na vítězství, ale na všechno možné kolem, tak JL, který ostatně hrál jen to, co umí. Nic víc. Škoda.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
20.11.2025 15:01
no, Jirka dneska právě vůbec nehrál, co umí. To by nad Munarem bez problémů vyhrál, jako ty předchozí dva zápasy...
Reagovat
mamina
20.11.2025 13:34
Uprostřed psaní mi to kleklo a zmizlo. Takže stručně. Kdy poslední dobou dotáhl JL důležitý zápas do vítězného konce? No pod kůži se Munarovi ještě nedostal. A ani nedostane. Hlava je jinde.
Reagovat
Mony
20.11.2025 13:23
Tom a Kuba by to měli zvládnout, i když Granollers je třída.
Reagovat
Georgino
20.11.2025 13:41
Favoriti zrovna nebudou...
Reagovat
Liverpool22
20.11.2025 13:50
Do debla bych dal Adama s Kubou nebo Tomem.
Reagovat
jackiec
20.11.2025 14:15
Pavláska bych tam vůbec nedával.
Reagovat
Liverpool22
20.11.2025 14:18
Toť otázka koho dát do debla - variant máme více. Nicméně už je to jasné hrát bude Kuba a Tom.
Reagovat
Mantra
20.11.2025 13:10
takže dostanou opravdu od céčka - to jsem nečekal, že trefím
Reagovat
darek.vrana
20.11.2025 13:16
A kdo je béčko?
Reagovat
Liverpool22
20.11.2025 13:23
Béčko je tým s Fokinou smile
Reagovat
darek.vrana
20.11.2025 13:24
Tým s Alcarazem a Fokinou by byl áčko ne?
Reagovat
Liverpool22
20.11.2025 13:27
Jo a tým bez Carlose a s Fokinou a Munarem béčko smile
Reagovat
Tomas_Smid_fan
20.11.2025 13:36
a proč zrovna my musíme být béčko?
Reagovat
Mantra
20.11.2025 12:55
a zatím jinde: Palicová porazila P.Marcinko - to je něco pro Bartůňkovou
Reagovat
aligo
20.11.2025 13:14
Petra je sympoška, snad se dostane vysoko, rozhodně na to má
Reagovat
Tomas_Smid_fan
20.11.2025 12:55
Dnešní Lehečka,
nervózní jak prvnička
Reagovat
Liverpool22
20.11.2025 13:03
Jo, jo Jirka nervní a 1. set je v čoudu
Reagovat
Mantra
20.11.2025 13:08
i 1.gem v 2.sadě brejk
Reagovat
Mantra
20.11.2025 12:53
J2rka shoří s Munarem - to je věc - J1rka by to nedopustil.

Munar byl vybrán Nadalem jako jeho nástupce, ale totálně nezvládl svůj přechod k chlapům a pak dorazil Alkáč - to mu asi taky moc na psychiku nedalo, i když se otřepal - teď ten talent schytá J2rka?
Reagovat
muster
20.11.2025 13:59
připomíná mi trochu Almagra
Reagovat
Mantra
20.11.2025 12:38
Hrál s 89. hráčem žebříčku ve věku pomalu svého otce. Bývalý antukář navíc.
Bych tu jeho hru nepřeceňoval.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
20.11.2025 12:03
zaplněné hlediště Školy dostaly volňásky? Nevypadalo to.
Holky jen o pár km dál v prázdné tělocvičně
Reagovat
frenkie57
20.11.2025 12:09
Já jsem tam ty děcka také neviděl, ale Svačina o nich mluvil, tak tam asi byli. Atmosféra ne zase až tak špatná, s BJKC neporovnatelná.
Reagovat
Serpens
20.11.2025 12:12
To jsou vstupenky na Alcaraze ještě. Příští zápas bude bůhví co.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
20.11.2025 12:15
hmm, to je možný.
Reagovat
CZ_Banjo
20.11.2025 12:45
Pár kiláků? Po silnici je to lehce přes 600. Navíc Boloňa má asi 450 tisícovek obyvatel, zatímco Varaždin cca 10x míň. To je jako napsat, že je Brno pár kiláků od Mukačeva (akorát to Mukačevo je cca 2x větší než Varaždin a k Brnu o pár kiláků blíž).
No a taky je trochu rozdíl, jestli jdete na mužský nebo ženský tenis...
Reagovat
Mantra
20.11.2025 12:51
ty jsi dneska nežral maso?
Reagovat
CZ_Banjo
20.11.2025 13:04
Ani jako fór mi to moc dobré nepřišlo. Asi že mám raději vtipy s pointou.
Reagovat
Mantra
20.11.2025 13:08
achjo, to je přeci nadsázka ty vtipe s koncem.
Reagovat
CZ_Banjo
20.11.2025 13:12
Hm... Tak jsme se zasmáli.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
20.11.2025 13:27
to je o úhlu pohledu, taky se mohlo hrát třeba v Sydney a New Yorku
Ano, rozdíl mezi chlapy a ženskými vnímám
A pointa mohla být třeba návštěvnost těhlech soutěži teď a během původního formátu.
Btw, nemyslel jsem si, že to bude třeba až takhle vysvětlovat...
Reagovat
CZ_Banjo
20.11.2025 14:11
Sorry, na poprvé jsem si nebyl jist. Znáte to, na netu potkávám různé lidi. A někteří z nich by klidně mohli myslet vážně to, co tu píšete zřejmě jako těžkou nadsázku. A vás zatím taky neznám natolik, abych měl jasno na první dobrou... Jsem tu celkem nový, takže tohle ještě nemám zmapované.
S pointou samozřejmě souhlas.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
20.11.2025 15:04
ok
Reagovat
frenkie57
20.11.2025 12:03
Kuba měl prostě v tomto utkání lepší hlavu, což se vždy projevilo v koncovkách setů. Jinak Busta, na svůj pokročilejší věk, odehrál velice solidní utkání, to klobouk dolů.
Teď tedy souboj jedniček, což bude podle mně docela maso, Munar je na vlně a bude Jirkovi zatápět, pokud si ovšem nebude Jiřina zatápět svými chybami sám. Snad to nějak dopadne. Chtělo by to rozhodnout už v dvouhrách, ty debly jsou taková ošidná věc.
Reagovat
Liverpool22
20.11.2025 12:11
Jo, jo Kuba mentálně výborný - koncovku 1. setu zvládl skvěle smile Busta bojoval, ale můj názor je, že měl v nominaci být mladý talent Rafa Jodar, který má potenciál. Ferrer však vše staví na "důchodcích" nebo-li když nemá Carlose, nemá plán B. A i pro diváky by byl atraktivnější zápas Kuba-Jodar. Nicméně pro nás dobře, že se Ferrer bojí dávat šanci mladým puškám. smile
Reagovat
frenkie57
20.11.2025 12:13
Neměl především odmítnout Fokinu.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
20.11.2025 12:18
uražená Fokyna se opaluje u moře
Reagovat
Haitik
20.11.2025 11:59
Super Kuba, za mne hrál dobře, agresivně, nebál se jít pro body, dokázal přitvrdit, za mne fakt super :-)

Tak snad budeme takto oslavovat i Jirku taktoo :-)
Reagovat
JLi
20.11.2025 12:02
Reagovat
Liverpool22
20.11.2025 12:02
Jo, jo na začátku zápasu byl Kuba pasivní, ale probudil ho prohraný servis. Od té doby přitvrdil, možná mu to poradil i Béďa, vzal si hned podání zpět a pak už to bylo na jednu branku. Kuba super smile
Reagovat
frenkie57
20.11.2025 12:06
Přesně tak, tam se to zlomilo, jakmile Kuba přitvrdil, získal herní převahu, v koncovkách setů potvrdil i lepší nervy a zaslouženě vyhrál.
Reagovat
muster
20.11.2025 12:07
jak zrychlil hru, tak Busta bez šance...Ferrer to nakonec schytá, že nevzal Fokinu
Reagovat
frenkie57
20.11.2025 12:11
S Fokinou by měli Španěláci větší šanci, to je fakt. Jak už jsem psal dříve, tam to bude něco osobního.
Reagovat
Liverpool22
20.11.2025 12:14
Jo, jo Ferrer s Fokinou asi nemá dobré vztahy. A mladým také nedává šanci viz. nenominace Jodara.
Reagovat
frenkie57
20.11.2025 12:17
Mladíka tam mohl klidně vzít, když jsou tam stejně ve čtyřech. I kdyby nehrál, tak by nasával zkušenosti od ostatních a také tu atmosféru a týmového ducha.
Reagovat
Liverpool22
20.11.2025 12:20
Navíc se mu nyní celkem daří byť na menších turnajích - takovej Kopřiva ve španělském balení. Nicméně Rafa vyhrál juniorku na USO 2024 - takže je určitě perspektivnější než Busta.
Reagovat
Haitik
20.11.2025 12:11
Jojo, taky si myslím, že ten prohraný servis to zlomil, pak už hrál agresivněji, dokázal hned po 2. servisu zatlačit, i ten setball byl skvěle zahraný. :-)
Reagovat
Blondie
20.11.2025 11:58
Skvěle, Kubo! :)
Reagovat
Sinuhet1
20.11.2025 11:56
Videl jsem konec prvniho setu, Mensik hral dobre agresivne
Reagovat
Liverpool22
20.11.2025 11:59
Hotovo smile smile smile
Reagovat
historik
20.11.2025 10:53
Menšík strašně pinká,tak jako v poslední době na turnajích. Nevím, kdo mu to poradil. Toto přesně španělovi vyhovuje. Musí přitvrdit! Nechápu, proč to opustil. Tohle pinkání je cesta do pekel a vůbec to není jeho hra.
Reagovat
Liverpool22
20.11.2025 10:57
Už přitvrdil a 4:4 smile
Reagovat
subaru
20.11.2025 10:38
Nechci být pesimista, ale pokud nepřitvrdí ve výměnách tak to bude moc těžké.
Reagovat
Liverpool22
20.11.2025 10:01
Podle očekávání 1. zápas Kuba s Bustou. Letos v Aucklandu to byla bitva, tak snad bude fungovat servis a Kuba zajistí první bod smile
Reagovat
Pavol
20.11.2025 09:31
Som zvedavý koho dnes uhryzne Jaume Munar
Reagovat

