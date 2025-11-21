Bláznivý i šílený Davis Cup. Šťastný Zverev slavil postup zabalený v německé vlajce
Molteni, Zeballos – Krawietz, Pütz 6:4, 4:6, 6:7
Připadala vám závěrečná čtyřhra mezi Českem a Španělskem jako pořádné drama? Pak věřte, že to byl slabý odvar následného duelu, o který se postarali tenisté Německa a Argentiny.
Už úvodní duel mezi Tomásem Martínem Etcheverrym a Janem-Lennardem Struffem nabídl pořádné drama, ve kterém byl nakonec po dvou vítězných tie-breacích šťastnější argentinský tenista.
Po něm na kurt nastoupil vůbec nejvýše postavený tenista v rámci všech osmi týmů, které se na závěrečný podnik do Boloni probojovaly – Alexander Zverev. A světová trojka roli favorita potvrdila, když si poradila s Franciscem Cerúndolem 6:4, 7:6.
Bylo tak srovnáno na 1:1 a o všem měla, stejně jako v předcházejícím duelu mezi českým týmem a Španěly, rozhodnout závěrečná čtyřhra. Naši západní sousedé do ní nasadili těžký kalibr v podobě loňských vítězů Turnaje mistrů Krawietze s Pützem, proti nimž se postavili Andreas Molteni a Horacio Zeballos.
O osudu prvního setu rozhodlo jedno prohrané podání německého páru, který tak úvodní dějství ztratil 4:6. Ve druhém to byli naopak Němci, kteří dvakrát uspěli na returnu, svůj servis si nepodrželi jen jednou a druhou sadu brali stejným poměrem 6:4.
V mimořádně dramatickém závěrečném setu si oba páry svůj servis udržely až do tie-breaku. Více o něj museli bojovat Krawietz s Pützem, kteří odvraceli celkem tři brejkboly, pokaždé však uspěli.
Ve zkrácené hře zpočátku vše vypadalo jasně. Německý pár vedl 6:3, všechny tři mečboly však promrhal. Za stavu 7:6 to byli naopak Argentinci, kdo byli jediný míček od postupu, o chvíli později byli ve stejné situaci, když vedli 8:7, ani oni však neuspěli.
Nervydrásající průběh pokračoval. Německý debl za stavu 9:8 nevyužil svůj čtvrtý mečbol, Argentinci o dva míčky později promarnili třetí možnost na ukončení zápasu. Bláznivý duel se tak rozhodl za stavu 11:10, kdy účastníci letošního Turnaje mistrů byli po další neuvěřitelné výměně přeci jen šťastnější, zkrácenou hru získali 12:10 a mohli slavit postup do semifinále.
Chvíle štěstí si po zápase s německou vlajkou na ramenou užíval i Alexander Zverev, který se už před turnajem o Davis Cupu nevyjadřoval zrovna s respektem.
"Budu hrát jen kvůli tomu, že mě o to moji spoluhráči z německého týmu poprosili. Už to ale není skutečný Davis Cup. Nemáme zápasy doma a venku a musíme na finálovém turnaji hrát čtvrtfinále a semifinále. Nemám z toho radost, protože to může být ztráta času," řekl před týdnem rodák z Hamburku.
