Berdych by nic neměnil. Davis Cup nevyhrajete přes noc, byl to solidní rok, vzkazuje
"Byla to solidní sezona," řekl Berdych, jehož tým porazil v kvalifikaci Jižní Koreu 4:0 a poté ve 2. kole postoupili v Delray Beach přes USA (3:2). "Porazit americký tým v podmínkách, jaké na Floridě byly, považuju za velký úspěch. Nemyslím, že tomu moc lidí věřilo. Play off už pro mě byla velká neznámá. Já na tenhle formát jel poprvé. Asi bych neudělal nic jinak, nebo že bych se měl poučit z něčeho, co jsem měl zvládnout lépe. Samozřejmě se to ale vždy dá zvládnout líp, protože pak by byly lepší výsledky," prohlásil Berdych.
Češi vedli ve čtvrtfinále Davisova poháru nad oslabenými Španěly, kteří hráli bez světové jedničky Carlose Alcaraze, 1:0. Úvodní bod získal Jakub Menšík po výhře nad Pablem Carreňem. Jiří Lehečka ale poté prohrál duel jedniček s Jaumem Munarem a Tomáš Macháč s Menšíkem nakonec ztratili rozhodující čtyřhru s Marcelem Granollersem a Pedrem Martínezem po těsné porážce 6:7, 6:7.
Je těžké vypíchnout jeden bod, protože jsme měli setboly v obou setech. Takže nic takového snad ani nebylo. Kdybychom vyhráli první set, všechno by se odvíjelo úplně jinak. Ale 'kdyby' k tenisu nepatří. Je to nejtěsnější možná porážka, nešťastná, ale tak to někdy chodí," uvedl Berdych.
Původně nahlásil do čtyřhry Adama Pavláska, po druhé dvouhře ho ale nahradil Menšíkem. Přesvědčil ho právě předchozí Menšíkův výkon proti Carreňovi. "Rozhodoval jsem se podle toho, jak zápasy šly. Kdyby vypadaly jinak, byla by větší šance, aby hrál Adam. Ale když jsem viděl, jak Kuba zvládl svůj singl, byl pro mě jasnou volbou. Myslím, že singlové pojetí plus Tomáš, který v deblu umí hodně čeřit vodu a dělat správný deblový chaos, je dobrá kombinace," řekl Berdych.
Konečnou porážku se snažil brát jako součást cesty. Bývalý čtvrtý hráč světa má za sebou první rok v pozici kapitána, v níž vloni nahradil Jaroslava Navrátila. "Byla to velmi solidní sezona. Díky hráčům za to, že jsou oddaní a hrají každý zápas. Jsem na ně pyšný, jak pracovali pro tým. Je to pořád jen začátek. Davis Cup nevyhrajete přes noc a tohle je prostě součást procesu. Budoucnost bude ještě zajímavá," prohlásil Berdych.
Do hodnocení konkrétních hráčů se pouštět nechtěl. Vidí v nich ale nadějnou budoucnost. "Všichni jsou v nějakém procesu kariéry, kdy se derou nahoru. Nejlépe se hodí říct, že to je vážně proces," konstatoval Berdych.
Vzpomněl i na zkušenosti z vlastní hráčské kariéry. "Ani nám se to nepovedlo napoprvé a nějakou dobu nám to trvalo. Davis Cup je velice specifická akce, která vyžaduje určité extra odříkání v sezoně, což si budou muset kluci zhodnotit, jestli jim to za to stojí. Já pevně věřím, že jo, protože Davis Cup je unikátní. Nemám pochyb, že chtějí hrát, to víme a to je velká síla našeho týmu. Spíše potřebují nasbírat zkušenosti a zažít si to. Už jen letošek jim ukázal, co v nich je a že cesta k míse existuje," doplnil Berdych.
