Selhání poroty a následná nespokojenost fanoušků. Teenager Tien nebyl nominován na cenu ATP

DNES, 14:30
Learner Tien (19) letos ukázal obrovský progres, který mu přinesl titul na okruhu ATP i debut v TOP 30. Navíc se se svým unikátním stylem hry ukázal jako velmi nepříjemný protivník i pro ty nejlepší hráče. Ocenění za jeho výkony se mu však nedostalo. Porota, která nominovala čtveřici hráčů na cenu ATP za průlom roku, jeho zlepšení však přehlíží. To vyvolalo mnoho nepokojených reakcí tenisových fanoušků i médií.
Learner Tien si přes své zlepšení nebyl nominován na cenu ATP průlom roku (@ ČTK / imago sportfotodienst / Hu Yuanjia)

Tien v roce 2025 ukázal, že k úspěchu na okruhu ATP nevede jen hrubá síla a rychlé údery. Americký teenager hrající levou rukou je známý především svým unikátním herním stylem, který je založen na taktice a vysokém tenisovém IQ, žádný dělový forhend či servis přes 200 km/h u něj nehledejte.

Sezonu zahájil na 122. místě a zakončil ji v TOP 30, což z něj dělá jednoho z hráčů, kteří v žebříčku udělali ten největší progres. Své kvality ukázal především v zápase s těmi nejlepšími, dokázal si poradit i s velkými jmény jako jsou Daniil Medveděv, Alexander Zverev či Ben Shelton.

Celkově posbíral pět vítězství nad členy TOP 10, zahrál si osmifinále grandslamu při premiéře na Australian Open, postoupil do finále pětistovky v Pekingu a na konci roku na halové dvěstěpadesátce v Métách získal svůj premiérový titul na okruhu ATP.

Přesto nebyl nominován na cenu ATP za průlom roku. Místo něj porota zvolila čtveřici Jakub Menšík, Joao Fonseca, Valentin Vacherot a Jack Draper, kteří jsou mediálně známější a jeden z nejlepších amerických teenagerů za poslední dvě dekády tak zůstává přehlížený.

To jeho fanoušky velmi znepokojilo. "Proč nebyl nominován pro mě zůstává záhadou…Kde je sakra Tien? Jak jste na něj mohli zapomenout? Tien by zde měl být." Diví se lidé pod příspěvkem od ATP.

Sám Tien si s tím však určitě hlavu neláme a po nejúspěšnější sezoně kariéry se již připravuje na tu následující. I v té mu bude pomáhat slavný trenér a bývalý grandslamový vítěz Michael Chang, který dříve vedl i japonskou hvězdu Keie Nišikoriho.

"Je skvělé mít Michaela v týmu. Je nesmírně výjimečné mít poblíž legendu, jako je on. Od svého příchodu mi nepřestal pomáhat. Miluji vizi, kterou přináší a zkušenosti, které má. Myslím, že jsme si od začátku velmi dobře padli do oka, což nám umožnilo opravdu dobře spolupracovat," poznamenal Tien, který bude v lednu v Melbourne poprvé mezi nasazenými na grandslamu.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
frenkie57
26.11.2025 15:15
Michael Chang a jeho podání spodem, tuším proti Lendlovi někdy na počátku devadesátek a už nevím, kde. Tam sem viděl poprvé někoho použít tuto vyficundaci.
p.s. vím, že se to píše s ká, ale cenzor mě to bloknul.
