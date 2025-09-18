Senzační skalp Svrčiny! V Číně zaskočil bývalou světovou šestku a zabojuje o životní úspěch
Berrettini – Svrčina 3:6, 3:6
Svrčina nastupoval do utkání jako výrazný outsider, ale dalo se očekávat, že by mohl dělat Berrettinimu potíže. Bývalý šestý hráč světa totiž v letošní sezoně často bojuje se zdravotními problémy a hrál svůj první soutěžní zápas od Wimbledonu a druhý od půlky května.
Český tenista se dle očekávání spoléhal hlavně na svou vynikající obranu a pestrou hru. Když ale dostal šanci přejít do útoku, tak ji využil, a dělal logicky mnohem méně chyb než agresivně hrající Ital. Svrčina vstoupil do utkání nejlepším možným způsobem, rychle vedl 3:0 a náskok brejku si pohlídal až do konce setu.
Prvnímu brejkbolu čelil ostravský rodák až ve čtvrtém gamu druhé sady a dokázal ho odvrátit. V následující hře se aktuálně 57. hráč světa Berrettini vyházel a svůj servis soupeři daroval. Svrčina na vlastním podání Berrettiniho už k ničemu nepustil a duel ukončil již na returnu, když na druhý mečbol zahrál při prohozu nechytatelné prasátko.
Jednalo se o jubilejní 20. souboj Svrčiny s někým z TOP 100 žebříčku a teprve čtvrtý takto cenný skalp. Sám v elitní stovce pořadí debutoval teprve před pár týdny, a to po zisku osmého profesionálního titulu na větším challengeru v mexickém Cancúnu.
"Před zápasem jsem nebyl favoritem, takže jsem chtěl nastoupit a užít si to, hrát uvolněně. Včera jsem prohrál v kvalifikaci, takže jsem rád, že jsem dostal šanci si ještě zahrát, a myslím, že jsem to využil naplno," řekl Svrčina v rozhovoru na kurtu. "Jsem rád, že jsem dokázal vyhrát, Matteo je skvělý tenista. Vrací se po zranění, takže samozřejmě na tom není tak, jak by chtěl být, ale tohle je zatím největší vítězství mojí kariéry," dodal.
Hlavní soutěž na nejvyšším okruhu absolvuje pošesté v kariéře a do druhého kola prošel počtvrté. V této fázi má bilanci 0:3, set neuhrál předloni na Australian Open ani v Zhuhai a neuspěl ani letos na Masters v Kanadě.
Svrčinu evidentně v Hangzhou doprovází štěstěna. Skončit totiž mohl už v prvním kole kvalifikace, v němž dlouho tahal za kratší konec a nakonec mu skrečoval Timofej Skatov. Následně jasně prohrál finále kvalifikace a do hlavní soutěže se dostal až jako lucky loser.
Místo porážky na úvod kvalifikačních bojů ovšem zabojuje o své první kariérní čtvrtfinále na hlavní tour. Jeho protivníkem ve druhém kole bude vítěz domácího derby mezi Buem a Zhangem.
Výsledky turnaje ATP 250 v Hangzhou
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
