Serena chystá návrat, říká Roddick. Spekulace znovu rozvířila i samotná Williamsová

Williamsová rozpoutala v tenisovém světě rozruch poté, co se tři roky po svém posledním utkání na US Open 2022 znovu objevila v Mezinárodním registrovaném testovacím poolu (IRTP) agentury ITIA. Podle pravidel mohou hráčky startovat na oficiálních turnajích pouze tehdy, pokud jsou v systému alespoň šest měsíců před soutěží.
Jakmile se informace o jejím znovuzařazení stala veřejnou, začaly se množit úvahy o chystaném comebacku. Williamsová sice na sociálních sítích reagovala zprávou "Bože můj, lidi, NEVRACÍM se. Tahle lavina zpráv je šílená," vlnu spekulací ale nezastavila. Mnozí fanoušci i experti se totiž ptají, proč by se na seznam hlásila, pokud by o návratu skutečně neuvažovala.
S tím se ztotožňuje i bývalá světová jednička Andy Roddick, který v podcastu Served uvedl: "Důvod, proč se vracíte k dopingovým protokolům, je ten, že se vám líbí možnost návratu, a já nevím, jak jinak tohle číst. Serena chystá návrat."
Sama Williamsová následně zveřejnila na síti X další tajemný vzkaz: "Pořád v sobě cítím velikou energii a drajf.“
Roddickova slova se shodují s názorem Billie Jean Kingové. Podle legendární Američanky by návrat Williamsové tenisu prospěl. V rozhovoru pro Sky Sports řekla: "Myslím, že se chce znovu pokusit hrát. Ale je také velmi bystrá a chytrá, protože ví, že už nebude jedničkou. Ale pokud rádi hrajete, proč ne?"
Kingová připomněla, že Williamsovy zná od dětství. "Potkala jsem ji, když jí bylo šest a Venus sedm, na tenisovém kurzu v Long Beach. Přijely se svým tátou Richardem. Nikdy na ten den nezapomenu. Bylo hned vidět, že jsou výjimečné." Závěrem dodala: "Osobně bych byla moc ráda, kdyby se Serena vrátila."
