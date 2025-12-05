Legenda Serena Williamsová vzpomíná na krutou nenávist. Byla jsem jiná než ostatní holky
Během své veleúspěšné kariéry a hlavně na jejím začátku si Williamsová musela nejednou vyslechnout urážky na adresu svého vzhledu. "Lidé říkali, že jsem jako chlap a další věci. Nedovolím nikomu, aby mě takhle ponižoval. Já sama na sebe nakládám dost stresu," uvedla v rozsáhlém rozhovoru pro magazín NET-A-PORTER.
Dnes je podle majitelky 23 grandslamových trofejí situace jiná. "Změnilo se to. Nikdo teď holkám neříká takové věci, které kolovaly o mně. Jsem ráda za to, že v současnosti si nemusí tolik procházet tím, co jsem musela snášet já."
Williamsová byla nejen v médiích často srovnávána s ostatními tenistkami. Sama si moc dobře uvědomuje, že byla jiná než její kolegyně na tour. "Bylo to těžké. Měla jsem velká prsa a velký zadek. Každá sportovkyně byla plochá a hubená a svým způsobem krásná. A já jsem nevěděla, jak se s tím vypořádat."
"Samozřejmě vás to psychicky ovlivňuje. Celý život si myslíte, že jste až příliš velká, ale když se teď ohlédnu zpět, tak jsem byla prostě fit. Ano, měla jsem velké svaly a nevypadala jsem stejně jako ostatní holky, ale nemůžeme všichni vypadat stejně."
Přes narážky a vlnu nenávisti se podle svých slov definitivně přenesla až po triumfu na US Open 1999, kde získala první ze svých grandslamových titulů. Kritika jejího vzhledu možná postupně utichla, nicméně mezi tenisovými fanoušky, kteří nemají legendární Američanku v oblibě, na ni sem tam narazíte i dnes.
"V 17 letech jsem poprvé vyhrála US Open a tam jsem se rozhodla, že si o sobě nikdy nebudu číst v médiích. Chtěla jsem zůstat skromná a nemyslet si o sobě až moc. Zároveň jsem si říkala, že pokud by o mně psali negativně, tak to nechci číst. Po tomto rozhodnutí jsem si o sobě nepřečetla už ani jeden článek."
