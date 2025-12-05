Legenda Serena Williamsová vzpomíná na krutou nenávist. Byla jsem jiná než ostatní holky

DNES, 13:30
Rozhovory 10
Serena Williamsová (44) je jednou z největších ikon a legend tenisového světa. Majitelka 23 grandslamových trofejí si ovšem během své velmi úspěšné kariéry prošla i řadou kontroverzních a nepříjemných momentů. Jedním z nich byla ostrá kritika jejího vzhledu.
Serena Williamsová na listopadovém Baby2Baby Gala (© MICHAEL TRAN / AFP)

Během své veleúspěšné kariéry a hlavně na jejím začátku si Williamsová musela nejednou vyslechnout urážky na adresu svého vzhledu. "Lidé říkali, že jsem jako chlap a další věci. Nedovolím nikomu, aby mě takhle ponižoval. Já sama na sebe nakládám dost stresu," uvedla v rozsáhlém rozhovoru pro magazín NET-A-PORTER.

Dnes je podle majitelky 23 grandslamových trofejí situace jiná. "Změnilo se to. Nikdo teď holkám neříká takové věci, které kolovaly o mně. Jsem ráda za to, že v současnosti si nemusí tolik procházet tím, co jsem musela snášet já."

Williamsová byla nejen v médiích často srovnávána s ostatními tenistkami. Sama si moc dobře uvědomuje, že byla jiná než její kolegyně na tour. "Bylo to těžké. Měla jsem velká prsa a velký zadek. Každá sportovkyně byla plochá a hubená a svým způsobem krásná. A já jsem nevěděla, jak se s tím vypořádat."

"Samozřejmě vás to psychicky ovlivňuje. Celý život si myslíte, že jste až příliš velká, ale když se teď ohlédnu zpět, tak jsem byla prostě fit. Ano, měla jsem velké svaly a nevypadala jsem stejně jako ostatní holky, ale nemůžeme všichni vypadat stejně."

Přes narážky a vlnu nenávisti se podle svých slov definitivně přenesla až po triumfu na US Open 1999, kde získala první ze svých grandslamových titulů. Kritika jejího vzhledu možná postupně utichla, nicméně mezi tenisovými fanoušky, kteří nemají legendární Američanku v oblibě, na ni sem tam narazíte i dnes.

"V 17 letech jsem poprvé vyhrála US Open a tam jsem se rozhodla, že si o sobě nikdy nebudu číst v médiích. Chtěla jsem zůstat skromná a nemyslet si o sobě až moc. Zároveň jsem si říkala, že pokud by o mně psali negativně, tak to nechci číst. Po tomto rozhodnutí jsem si o sobě nepřečetla už ani jeden článek."

Williamsová vyvrátila zprávy o comebacku

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

11
PTP
05.12.2025 17:06
Zato teď je to výstavní šťabajzna
pantera1
05.12.2025 18:06
Jako chlap bych se jí normálně bála .
frenkie57
05.12.2025 18:28
Hrozná vobluda. Tajli trochu Ozempicem upravila, ale ta tlama...
alcaraz.dva
05.12.2025 16:11
Na mě působila jako chlap po prohranem prvním setu..dokázala se prevtelit i mentálně...a zvyšovala tlak ve třetím setu pro soupeřky to bylo čiré zoufalstvi
misa
05.12.2025 15:02
Objevuje se tady spousta úplně zbytečných článků
Marduch
05.12.2025 16:06
TenisBulvar.cz
Sincaraz
05.12.2025 18:21
Sezóna skončila, niet udalostí, vsadilo sa na veľké mená, čo je dobré, ale v súvislosti s otrepanými témami, čo až také dobré nie je
Tomas_Smid_fan
05.12.2025 14:57
chtěla jsem zůstat skromná... Tak to se asi nepovedlo.
muster
05.12.2025 17:36
jj
Mantra
05.12.2025 13:51
a už to neříkají?
Reagovat
The_Punisher
05.12.2025 14:32
You owe her an apology!
